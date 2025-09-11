Política

En el Gobierno aseguran que las múltiples mesas políticas derivarán en cambios, pero piden paciencia

Con las heridas de la derrota aún abiertas, los libertarios dicen que las instancias de diálogo no son un fin en sí mismo y aseguran que, con el tiempo, se verán frutos políticos, económicos y proselitistas

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar
La mesa federal con la
La mesa federal con la que se anunció a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El Gobierno multiplicó las reuniones de Gabinete, reconfiguró las “mesas políticas” y dio marcha atrás con la degradación del Ministerio del Interior para enviar señales de predisposición a los aliados y a los gobernadores; y de proactividad a la opinión pública y a los mercados. Pero hubo escasos anuncios concretos sobre el resultado de esos encuentros, que siempre se mantuvieron en secreto -sobre todo la insólita seguidilla tres reuniones de Gabinete. En la Casa Rosada piden paciencia para que se conozcan los resultados de esos encuentros, en medio de la exigencia de propios y ajenos después de la derrota.

La “mesa política bonaerense”, ampliada a PRO; la “mesa política nacional”, con las mismas figuras nacionales del entorno de Milei que fueron rotando en los últimos dos años (pero sin Lule Menem); no tuvieron resultados visibles, aún. Y la “mesa federal” con gobernadores, en paralelo a la jerarquización del ministerio político, no tiene fecha. Mientras tanto, a pesar de la intención de mostrar iniciativa, se mantuvo el hermetismo en las tres reuniones de Gabinete realizadas al hilo en tres días, respetando la regla de guardar celosamente el contenido con amenazas de desvinculación a los propios ministros y secretarios, de parte de Javier y Karina Milei, para evitar cualquier filtración.

El Gobierno había espaciado las reuniones de Gabinete y las conferencias. Y, desde abril, apenas hace anuncios, en un contraste de gestión fuerte con el primer año y medio de administración, que muchos en el propio oficialismo admiten como una parálisis y asocian a las elecciones. “Estas mesas no son un fin en sí mismo, pero no se pueden tomar decisiones de un día para el otro. Estamos en marcha”, dijo un funcionario tras las críticas internas y externas.

La primera reunión de la
La primera reunión de la mesa política nacional

Por ahora, se anunciaron algunas decisiones de relativo impacto: la reducción de las tasas de interés, la jerarquización de la cartera de Interior, y el diseño de las próximas visitas de Milei al territorio. Y se ratificaron decisiones tomadas previamente, como el veto a la ley que modifica la distribución de Aportes del Tesoro Nacional, que podría poner en riesgo el arranque de una de las emergentes plataformas de diálogo, la de los gobernadores.

En Balcarce 50 también señalaron que hubo un corrimiento, virtual, de Eduardo Lule Menem, el cuestionado asesor de Karina Milei, que participaba en los encuentros decisorios de la campaña de la Provincia de Buenos Aires y las charlas políticas de los martes y no figura en la lista difundida por el vocero Manuel Adorni anteayer. Aunque su sobrino, Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, fue reivindicado como miembro de la mesa nacional a pesar de los reclamos del sector libertario que responde a Santiago Caputo.

En PRO, por ahora, nadie muestra conformidad con la incorporación de sus principales figuras al ámbito de decisiones de la campaña para octubre. “Por ahora no hay nada. Los nuestros fueron los que salieron a poner la cara y no mucho más”, dijeron en el partido de Mauricio Macri menos de 48 horas después de que se sumaran Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Ramón Lanús al “renovado” órgano.

En el Gobierno prometen que habrá una mayor participación “efectiva”. Por lo pronto, Milei los citó a todos en Olivos, el próximo lunes. Y los amarillos tienen planeado llevarle una hoja de ruta con ciertos lineamientos que, esperan, se les respeten, luego de que el esquema que armó Pareja llevara al estrepitoso fracaso del domingo pasado.

Sebastián Pareja junto a Diego
Sebastián Pareja junto a Diego Santilli y Cristian Ritondo, del PRO (Jaime Olivos)

En el sector del titular de LLA bonaerense aseguran que el armador fue ratificado como jefe de campaña en PBA, pero desde Balcarce 50 lo ponen en duda, y en el PRO consideran que en realidad, quien se perfila como líder de la estrategia para las nacionales es Santiago Caputo. Karina Milei había integrado al asesor al comando un mes antes de los comicios, cuando las listas ya estaban armadas, pero en su entorno habían avisado que no podía hacer magia con la mitad de la carrera corrida.

Ayer, el consultor recibió al líder de PRO en PBA, Ritondo, en privado. Ambos comparten la falta de consideración hacia el trabajo que hizo Pareja en el territorio, pero en sus entornos aseguraron que el objetivo del encuentro fue poner en común un análisis de lo ocurrido en los comicios. “No hace falta que se diga mucho más”, deslizaron en el PRO.

Temas Relacionados

Javier MileiCasa RosadaGobiernoKarina MileiGuillermo FrancosLisandro CatalánElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Tras el fracaso en territorio bonaerense, el presidente del partido amarillo en la provincia le pidió a la Casa Rosada que baje la lista para los comicios nacionales. “Es un rejunte de impresentables”, aseguró

El PRO le sugirió a

La UCR bonaerense busca recuperarse de la derrota electoral, pero enfrenta otro panorama adverso para octubre

Sin el sello en carrera, dos sectores del partido centenario irán en distintas listas por las bancas nacionales. Mientras tanto, terminan de analizar los números junto a los intendentes que perdieron en sus distritos

La UCR bonaerense busca recuperarse

El peronismo consolida su expectativa para octubre, pero sigue la tensión por el desdoblamiento bonaerense

Fuerza Patria renovó las esperanzas de ser competitiva en la elección nacional. Se desvaneció la idea del impacto de una ola violeta. La estrategia electoral sigue en discusión

El peronismo consolida su expectativa

Un funcionario de Transporte dejó el Gobierno el mismo día en que fue designado

Nicolás Dapena Fernández había sido nombrado titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A menos de 24 horas, renunció por “problemas de incompatibilidad”

Un funcionario de Transporte dejó

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes

Tras rechazar el financiamiento universitario,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué deben hacer los clubes

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

INFOBAE AMÉRICA
Saltaron en parapente desde el

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”