Milei reúne a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

El presidente Javier Milei llega a la Casa Rosada acompañado por su custodia (Foto: Adrián Escandar)

El presidente Javier Milei se reúne con su Gabinete de Ministros en Casa Rosada desde esta mañana. Se trata de la tercera reunión de estas características en lo que va de la semana, signada por la necesidad del Gobierno de retomar la gestión y la impronta ante la derrota en la provincia de Buenos Aires del último domingo.

El encuentro había sido convocado para las 9:30 horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Milei, los asistentes eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Para esta reunión el Gobierno busca trabajar los primeros lineamientos abordados en los dos encuentros de Gabinete hecho el lunes (uno por la mañana, más político; y otro por la tarde, de corte económico) y, en particular, por el primer encuentro de la mesa política nacional convocada ayer por el Presidente, el cual representa al círculo político más chico de la administración libertaria, donde se toman decisiones clave de cómo orientar la gestión. La reciente creación de esta mesa, impulsada por Milei, también busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias.

La llegada de Javier Milei a la reunión de Gabinete del miércoles, tapado por la custodia presidencial. Fotografía: Adrián Escandar

Tanto la gestión como lo partidario están siendo objeto de controversia al interior del Gobierno. El oficialismo está siendo atravesado por una fuerte interna entre el sector de Santiago Caputo y el de Karina Milei, los dos principales laderos del Presidente. Esto se replica en el diálogo entre sus segundas líneas, que está prácticamente cortado. Por caso, pese a mantener reuniones

La reciente creación de la mesa política nacional, impulsada por Javier Milei, busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias y evitar que se repita el resultado adverso de los últimos comicios. Hasta ahora, la estrategia electoral recaía principalmente en Karina Milei, quien contaba con el apoyo de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, tras la derrota, el presidente decidió sumar a Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Manuel Adorni al núcleo de toma de decisiones, estableciendo un espacio de discusión interna con reuniones periódicas en la sede gubernamental.

En un comunicado difundido en la red social X tras el primer encuentro de la mesa política, el partido expresó: “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”.

Paralelamente, Javier Milei instruyó a Guillermo Francos para que retome el contacto con los gobernadores, con quienes la relación se ha visto deteriorada por los reclamos de mayores fondos. Aunque aún no se ha definido una propuesta concreta para las provincias, fuentes consultadas por Infobae señalaron que “no necesariamente va a ser con dinero”.

Mientras la reunión de Gabinete estaba en curso, la cuenta oficial de Francos comunicó la constitución de la Mesa Federal, la cual integrará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. De esta manera, el Gobierno anunció que esa cartera dejará de ser una vicejefatura de Gabinete y volverá al rango ministerial que tuvo históricamente.

En la Jefatura de Gabinete están atados a las herramientas que el Presidente les dé para poder negociar. “A mayor cantidad de recursos, más posibilidad de poder persuadirlos”, comenta un operador de ese segmento. No se descarta de que el primer mandatario haya dado la venia para que el Gobierno comience a negociar importantes cargos a diferentes provincias aliadas a los fines de darles más previsibilidad del vínculo con la Nación.