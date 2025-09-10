Política

Llegará al país el primer vuelo que trae a 16 argentinos deportados de Estados Unidos

Según pudo saber Infobae, el avión de Omni Air International hará escalas previas en Colombia y en Brasil antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Guardar
Este jueves llegará al país
Este jueves llegará al país el primer vuelo con ciudadanos deportados de Estados Unidos a la Argentina (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

En medio de las fuertes políticas contra la inmigración ilegal que impulsó Donald Trump desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos, en las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron expulsados del país norteamericano.

De acuerdo a lo que puedo saber Infobae, el avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue rentado por la administración en Washington para este tipo de procedimientos, partirá durante este miércoles desde un aeropuerto que no fue revelado.

Según el recorrido que sí se conoció, antes de pisar suelo argentino, hará escalas en la capital de Colombia, Bogotá, y también aterrizará en el aeropuerto internacional de Confis, en Belo Horizonte, en territorio brasileño.

En relación a lo que se informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina. El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.

Desde los portales especializados, se advirtió que toda la programación es una previsión y puede estar sujeta a cambios.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump

En un contexto más amplio, una investigación realizada por Ricardo Morgan, dedicado a documentar mediante fotografías y videos el tráfico aéreo en el aeropuerto de Confins, reveló que desde principios del año y hasta la semana pasada, más de 1900 ciudadanos brasileños fueron deportados desde Estados Unidos en 21 vuelos con destino a Belo Horizonte o Fortaleza.

En promedio, se trata de casi un vuelo semanal de deportación, según lo detallado por Morgan y compartido por los medios especializados. Las cifras dan cuenta de la magnitud de los operativos aéreos y de la frecuencia con la que vuelos de esta naturaleza arriban a diferentes puntos del territorio brasileño.

Así, llegará a suelo argentino con 16 ciudadanos que fueron expulsados de Estados Unidos en medio de la fuerte política inmigratoria que aplicó la administración Trump. Si bien ya habido argentinos expulsados, todos han regresado en vuelos comerciales y acompañados por dos agentes de deportación.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos prepara nuevas deportaciones masivas a países sudamericanos (EFE/ Bienvenido Velasco)

Justamente, a nivel sudamericano, la Argentina no ostenta la misma cantidad de ciudadanos deportados que otras naciones de la región. Por caso, el principal ejemplo es Venezuela, donde Trump ha puesto especial énfasis en las últimas semanas.

El pasado viernes el mismo ente señaló que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada en 2021 concluirá el próximo 7 de noviembre, e instó a los beneficiarios a “prepararse” para regresar a Venezuela si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.

Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado. El gobierno estadounidense además recomendó a los venezolanos que decidan salir del país utilizar la aplicación CBP One, que agiliza trámites fronterizos.

Con esta decisión, unos 267.000 venezolanos, cuyo beneficio vencía el 10 de septiembre, obtuvieron un breve margen adicional tras el anuncio del miércoles sobre el fin de la protección creada durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

Temas Relacionados

Estados UnidosArgentinaDonald TrumpJavier MileiDeportadosDeportaciónInmigración Ilegalúltimas noticias

Últimas Noticias

Itai Hagman: “La sociedad le dijo al Gobierno que por este camino no”

El diputado nacional y candidato de Fuerza Patria, Itai Hagman, afirmó que el Ejecutivo ignora el mensaje de las urnas y advirtió que en las elecciones de octubre se definirá si continúan los recortes a jubilados, universidades y programas sociales

Itai Hagman: “La sociedad le

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

Se trata Matías Suárez, recientemente electo presidente comunal de Zavalla, una localidad que está a 20 kilómetros de Rosario. A través de la maquinaria de su empresa, selló una serie de pozos que estaban en el ingreso a la AO12

El intendente de un pueblo

Avanzó en Diputados el proyecto de ley que impulsa la producción de hidrógeno verde en Argentina

Con aval de libertarios y bloques aliados, las comisiones de Energía y de Presupuesto y Haciendo emitieron un dictamen favorable a la iniciativa, reclamada por empresarios del sector

Avanzó en Diputados el proyecto

La Justicia rechazó un recurso presentado por Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente político y social

La Justicia rechazó un recurso

Cuáles son los principales cambios que se impulsaron para la nueva Constitución de Santa Fe

Tras dos meses de sesiones plenarias y más de 700 propuestas ciudadanas analizadas, los convencionales constituyentes aprobarán la nueva carta magna y el próximo viernes se jurará en la Legislatura

Cuáles son los principales cambios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer intentó estacionar su

Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

Científicos adviertieron que el calentamiento global podría duplicar los casos de dengue en países vulnerables

Itai Hagman: “La sociedad le dijo al Gobierno que por este camino no”

INFOBAE AMÉRICA
Una segunda embarcación de la

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

TELESHOW
Charly García firmó el contrato

Charly García firmó el contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”