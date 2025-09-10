Política

Javier Milei vuelve a reunir hoy a su Gabinete y prepara la difícil negociación con los gobernadores

El Presidente mantendrá un encuentro con los ministros luego del debut de la mesa política. Las estrategias para conversar con las provincias, que se muestran reacias

Por Federico Galligani

Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

En medio de la crisis que se desató en el oficialismo por la derrota en las últimas elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei volverá a encabezar este miércoles una reunión de Gabinete y prepara la estrategia para reactivar las negociaciones con los gobernadores, que, a priori, están reacios a conversar.

Esta será la tercera vez en las últimas 72 horas que el mandatario nacional mantiene un encuentro a puertas cerradas en la Casa Rosada con todos sus ministros y principales funcionarios para analizar el rumbo de la gestión.

La convocatoria está planteada para las 9:30 en el Salón Eva Perón, y asistirían, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; su vocero, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

El Presidente vuelve a reunir a sus ministros (RS Fotos)

A varios de ellos, el líder libertario también vio al inaugurar la mesa política nacional, con la que buscará mejorar la coordinación en las decisiones partidarias para evitar que en los comicios de octubre se repita el resultado del último fin de semana.

Luego de la votación en la provincia de Buenos Aires, el Presidente decidió involucrarse plenamente en la campaña -más de lo que ya venía haciendo- y participar activamente de la estrategia.

Hasta el momento, Milei venía relegando esa tarea casi exclusivamente en su hermana, quien, a su vez, se apoyaba tanto en Martín como en Eduardo “Lule” Menem, sus armadores a nivel país.

Tras la caída en los comicios, el mandatario optó por sumar a ese esquema a Caputo, Bullrich y Adorni, y establecer un ámbito de discusión interna con reuniones periódicas en la Casa Rosada.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, manifestó el partido a través de un comunicado que se publicó en la red social X después del primer encuentro de la mesa política.

El martes se inauguró la mesa política nacional

Por otra parte, el Presidente instruyó a Francos para que comience a comunicarse nuevamente con los gobernadores, con quienes la Nación mantiene una relación tensa desde hace meses debido a los reclamos de mayores fondos.

En este sentido, todavía no se definió qué propuesta se les va a hacer a las provincias para llegar a un acuerdo, aunque fuentes al tanto de los diálogos aclararon a Infobae que “no necesariamente va a ser con dinero”.

En algunos casos, en los que piden poca guita, se puede ver la manera de darles lo que piden. Pero también se pueden ofrecer cargos... Córdoba, por ejemplo, tenía la Secretaría de Transporte, ahí teníamos una alianza que se perdió y que se puede recuperar”, señaló a este medo una persona involucrada en la estrategia oficial.

En efecto, como parte de un arreglo con el sector de Juan Schiaretti, en ese puesto se había designado a Franco Mogetta, quien renunció a principios de mayo para colaborar en la campaña de LLA, cosa que finalmente no sucedió.

De igual manera, las autoridades nacionales habían nombrado a Osvaldo Giordano en la ANSeS, pero el funcionario fue echado en malos términos luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra varios incisos de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo buscaba aprobar en ese entonces.

“La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, argumentó la Oficina del Presidente aquella vez.

El martes, Francos y su vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, comenzaron a llamar a algunos gobernadores para empezar a recomponer la relación y organizar una eventual reunión en Balcarce 50.

Tal como publicó este medio, varios de ellos desconfían de la mesa de diálogo que ordenó Milei y preparan para el próximo viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba, una muestra de fuerza.

Allí estarán los miembros del espacio Provincias Unidas, que integran el anfitrión, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y es probable que ratifiquen sus reclamos de mayores fondos.

Por su parte, la gestión libertaria tiene previsto vetar la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como también la de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, resumió una persona de su más estrecho círculo íntimo.

