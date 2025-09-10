Política

“Estrategia que gana, no se toca”: Kicillof apuntala la campaña del peronismo de cara a octubre

El gobernador volverá a las recorridas territoriales para repetir lo hecho en las elecciones bonaerenses del último domingo. En Fuerza Patria hay confianza de obtener un buen resultado

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Axel Kicillof en una recorrida
Axel Kicillof en una recorrida

Estrategia que gana, no se toca”. Esa es la premisa que por estas horas repiten en La Plata de cara a las elecciones a diputados nacionales del próximo 26 de octubre y con el resultado puesto de lo que fueron los comicios bonaerenses del último domingo, donde Fuerza Patria aventajó por casi 14 puntos a La Libertad Avanza. La estrategia que no se tocará es que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, esté al frente de la disputa.

Por eso, luego de la victoria del domingo y unas primeras 48 horas de llamados telefónicos, agradecimientos y reuniones de evaluación por lo que fue la jornada electoral, Kicillof volverá a las recorridas. Este jueves “vuelve al ruedo”, como describieron en su entorno a Infobae. Habrá presencia de gestión en la Quinta sección electoral, puntualmente en los municipios de Pila y General Paz. En ambos municipios, Fuerza Patria se impuso: 53,34% en Pila y 58,49% en Marcos Paz; sin embargo, el resultado seccional del peronismo no fue victorioso. En la Quinta sección, para los cargos de senadores provinciales, La Libertad Avanza ganó con el 42,04% sobre el 37,47% que obtuvo el peronismo. Los libertarios se llevaron tres de las cinco bancas en juego en la Cámara alta provincial.

De cara a la elección a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, el primer plan que tiene Kicillof es retomar las recorridas territoriales y actos de gobierno hasta que lo habilite el cronograma electoral; es decir, hasta el 1 de octubre. Desde esa fecha hasta el 24 de octubre, habrá actividades más sectoriales como charlas o incluso podría darse algún acto para el cierre. Sin embargo, teniendo como ejemplo reciente lo que fue la dinámica de la campaña provincial, en La Plata esperan que no haya mayores diferencias al proceso que finalizó el domingo pasado.

Fuerza Patria ganó por casi
Fuerza Patria ganó por casi 14 puntos las eleccioens provinciales

Esto es que cada sector lleve adelante distintas recorridas y actividades y que sean sin mayores cortocircuitos. “Si ninguno de los nuestros se sale de lo que funcionó, deberíamos estar bien”, auguran en la gobernación bonaerense.

Sin embargo, hay en el peronismo algunos matices en lo que refiere a la victoria de las elecciones de este domingo. Por caso, mientras en La Plata plantean que el desdoblamiento, la estrategia electoral, la campaña y la unidad alcanzada fueron con un resultado exitoso; en el kirchnerismo coinciden, pero asoma una posición no tan enfática. Lo expuso la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, al inicio de esta semana. La jefa comunal —que ganó con el 48% de votos en su distrito— planteó en declaraciones a Infobae en Vivo que “el desdoblamiento salió bien, pero el resultado fue multicausal”. También ratificó que “para octubre, junto con la elección de legisladores nacionales, la situación económica del país y las medidas de ajuste de este modelo, iban a tener aún más evidencias y hacíamos este mismo trabajo una sola vez con un solo mensaje, una sola campaña y una sola elección”.

La jefa comunal, que será diputada provincial por la Tercera sección electoral a partir de diciembre, también planteó que “si analizamos el detalle de lo que alcanzamos como fuerza política, no sumamos tantos votos comparando las últimas elecciones”, bajando así el exitismo de los comicios de este domingo.

Lo que sigue para el peronismo bonaerense es la elección del próximo 26 de octubre. Fuerza Patria llevará en la cabeza de la lista al ex Canciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana. Una figura que alcanzó un grado de consenso como candidato de parte de los principales actores de Fuerza Patria, tras una propuesta que puso sobre la mesa el gobernador bonaerense.

Mayra Mendoza pidió redoblar esfuerzos
Mayra Mendoza pidió redoblar esfuerzos para ganar también en octubre

Además de sus actividades por la Quinta sección electoral de este miércoles, Kicillof estará el viernes en San Martín, uno de los principales municipios de la Primera sección electoral y donde el peronismo obtuvo una sorprendente victoria en relación con la percepción que el propio espacio tenía en las semanas previas a los comicios provinciales. Aventajó a La Libertad Avanza por 10 puntos: con el 98,5% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria consiguió el 47,49% contra 36,88% que obtuvo La Libertad Avanza. El peronismo llevó al ex intendente de San Martín y actual ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, como primer candidato a senador, mientras que la fuerza de Javier Milei también optó por la figura de un intendente como Diego Valenzuela (Tres de Febrero). En San Martín, Kicillof junto a Katopodis inaugurarán el edificio de una escuela secundaria.

Tras la derrota electoral del domingo y de cara a los comicios de octubre, en el Gobierno nacional buscan dar algún golpe de timón, que no impacte sobre el plan económico del superávit fiscal y los lineamientos trazados para el devenir de la macroeconomía. En este esquema, en las últimas horas se le devolvió rango ministerial a Interior, designando como ministro del Interior a Lisandro Catalán. Como contó Infobae, el plan es reencauzar el diálogo con los gobernadores. Pero la mayoría de los jefes provinciales recibió con escepticismo la idea de que el presidente Milei desee dotar al Ministerio del Interior de recursos y margen de acción para atender demandas provinciales.

Cerca de Kicillof evalúan que el gobierno nacional está golpeado por los resultados del último domingo, toda vez que Buenos Aires representa el 38% del padrón nacional, y que cambiar un el nombre de un cargo —en relación con la designación de Catalán— “no resulta demasiado atractivo”.

Temas Relacionados

Axel KicillofElecciones 2025Elecciones Legislativas 2025Jorge TaianaFuerza PatriaJavier MileiLa Libertad AvanzaResultados de PBAProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevo miércoles de marcha: los jubilados y organizaciones sindicales se concentran en el Congreso

Se trata de la primera movilización después de la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses. Hay operativo de seguridad en la zona

Nuevo miércoles de marcha: los

Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

La Casa Rosada anunció que la cartera recuperará el rango ministerial y que arma una nueva mesa de diálogo para negociar con las provincias afines. Habría mayores erogaciones presupuestarias, pero los mandatarios dicen que “ya no creen nada”

Milei busca un Ministerio del

Mañana llegarán al país 10 argentinos deportados por los Estados Unidos: quiénes son y sus antecedentes

Según pudo saber Infobae, el avión de Omni Air International aterrizará este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El recorrido del vuelo

Mañana llegarán al país 10

Milei reunió a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

El Presidente busca mostrar hiperactividad para dejar atrás el traspié que significó la abultada derrota en la provincia de Buenos Aires. Presencia casi completa de todas las tribus de su gobierno

Milei reunió a su Gabinete

Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y encuadran la investigación como “caso complejo”

El activista mapuche debía quedar en libertad este lunes, aunque la Justicia Federal prolongó la detención hasta diciembre. Críticas de la defensa a esa decisión y a la presión del poder político

Extienden la prisión preventiva de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manejaba borracho, a alta velocidad

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

Julieta Makintach fue imputada por cohecho, abuso de autoridad y malversación por la justicia de San Isidro

Santa Fe: un operario murió mientras arreglaba un ascensor dentro de un frigorífico

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

TELESHOW
La emoción de Tamara Báez

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas

Luisana Lopilato mostró cómo su hija Cielo organizó el almuerzo familiar y se enterneció: “Me derrite”

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo