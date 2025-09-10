Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán

“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. Esa fue la promesa que el presidente Javier Milei hizo públicamente luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Ante eso, el Gobierno se enfrenta al vencimiento del plazo para vetar las recientes leyes sancionadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica (movilizada por la situación del Hospital Garrahan) y el nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la Casa Rosada lo ratifican: las vetarán todas.

Las primeras dos legislaciones tienen un impacto considerable en términos de opinión pública. La tercera, en cambio, es más técnica, pero no por ello menos vital para el oficialismo: de manera inédita en los años recientes, esa ley fue consensuada por los 24 gobernadores ante el freno de fondos decidido por Nación, permitiéndole a las provincias recibir esos fondos sin depender de la discrecionalidad de la Casa Rosada.

El fondo de los ATN se compone del 1% de la masa coparticipable y de otros aportes, como el 2% del Impuesto a las Ganancias. Su distribución, históricamente discrecional y orientada a atender emergencias provinciales (o a favores políticos, aunque no se lo admita en público), se vio restringida en la actual administración, que en 2024 no distribuyó la totalidad de los recursos disponibles.

La foto con la que Milei presentó al nuevo ministro

La ratificación oficial de que se vetará esa normativa hizo enfurecer a los gobernadores, quienes permanecen incrédulos ante los recientes intentos del oficialismo por volver construir lazos.

El lunes, el Gobierno anunció que constituiría una mesa federal para aceitar el diálogo con las provincias. Esta jornada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, posteó una foto junto a Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; y Lisandro Catalán, anunciado ahí como el flamante ministro del Interior, una cartera que hasta ahora permanecía como una Vicejefatura de Gabinete del Interior. La noticia del reordenamiento de esa cartera fue acompañada con la novedad de que Caputo y Catalán formarán la representación de esa mesa con gobernadores.

Algunos funcionarios libertarios interpretaban de que esa gestualidad quería decir que Milei quería un Ministerio del Interior con fondos y capacidad de fogueo para cumplir con algunas de las demandas de las provincias. Esto es visto con incredulidad de parte de la mayoría de los gobernadores. Principalmente, por el hecho de que se esté vetando la ley de ATN, la cual, según ellos, tenía ciertas vías de financiamiento que no le hacían mella a las arcas del Estado Nacional. Uno de los asuntos que ronda a esta temática es que quitarle la discrecionalidad del manejo de esos fondos a la Casa Rosada perjudica a que no se puedan subejecutar para mejorar las posibilidades de conseguir la meta de déficit cero.

Los gobernadores endurecen su postura contra la Casa Rosada

En junio, el Gobierno había otorgado 18 ayudas financieras por un total de $84.000.000.000, mientras que aún quedaban $194.232.889.623 sin asignar en el fondo. La prórroga del Presupuesto 2023 refuerza esta tendencia restrictiva, y todo indica que la situación para el resto del año podría seguir.

¿Pero puede ser la base sobre la cual se construya una distribución para algunos gobernadores? El posteo que Francos emitió esta mañana habla de que Milei lo instruyó a constituir esta mesa para retomar el diálogo con los gobernadores afines. Estos podrían ser los que puedan asegurarle una relativa calma parlamentaria hasta las elecciones generales de octubre.

La búsqueda de la mayor tranquilidad posible en el ámbito político parece ser canon en varias oficinas gubernamentales. La Casa Rosada tiene decidido judicializar la ley de Emergencia en Discapacidad para extenderla hasta el próximo recambio legislativo. En el plano bonaerense, incorporó a los responsables territoriales del PRO, ostensiblemente enojados por el destrato que ellos mismos dicen haber sufrido de parte de los armadores libertarios. Todas estas medidas están sujetas a un éxito que no está cerca de ser asegurado. A priori, Francos y Catalán ya comenzaron con los primeros diálogos con varios gobernadores que han colaborado con La Libertad Avanza en el pasado.

“En este reordenamiento político y en la necesidad de avanzar con mejorar los puentes con los gobernadores; está claro que la medida va en ese sentido”, ratifican fuentes de la Casa Rosada. Otros hablan en palabras mayores. “Milei tiene decidido que le va a poner la billetera a Catalán. Por eso la presencia de Toto. Quiere un ministerio poderoso”, comentó un asesor.

Aun así, se baraja que una de las ofertas más sustanciosas sea la de cargos en el Poder Ejecutivo, al igual que se hizo al inicio de la gestión de Javier Milei con funcionarios de la entonces gobernación cordobesa de Juan Schiaretti.

Milei comenzó su gestión logrando llevar a los 24 mandatarios a una reunión preliminar en Casa Rosada; después de la Ley Bases convocó al llamado Pacto de Mayo, que lo firmaron 19 de ellos; y en la actualidad el escenario está completamente fragmentado.

Esto lo explican dos factores centrales. El primero es el destrato de la Nación hacia los gobernadores en varias tratativas a lo largo del último año: las provincias solicitaron restitución de fondos y la reactivación en obra pública y las medidas no estuvieron cerca de avanzar. El segundo lo constituyen las elecciones provinciales que se dieron este año. Un ejemplo acabado es el del salteño Gustavo Sáenz, que ganó en la compulsa general, pero perdió en varios distritos de su provincia. El desarrollo de la campaña y las acusaciones que le hicieron -sumado a los festejos posteriores- hicieron que el mandatario barajar la persiana.

Los gobernadores que estuvieron en el Pacto de Mayo, en Tucumán (Nicolás Nuñez)

La Libertad Avanza materializó acuerdos electorales solo con cuatro gobernadores: Leandro Zdero (Chaco); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); y Claudio Poggi (San Luis). Con los tres primeros se materializaron alianzas para los comicios de octubre y con el último se decidió que el partido libertario compita sin la fuerza del gobernador; una devolución de gentilezas de Poggi a LLA luego de que estos no se presentaran en las elecciones locales de mayo.

Distintos gobernadores analizan la conveniencia que tiene sentarse con el oficialismo luego de tantos antecedentes y ante la inminencia de las semanas más álgidas en términos electorales.

“En la medida que más recursos nos den, más vamos a poder negociar”, resumen en el Gobierno. En tanto, cerca de los jefes provinciales son más crudos con las expectativas: “Tienen rota la relación, la confianza y encima van a vetar ATN. Ellos quieren una foto para frenar la incertidumbre y su propuesta es vetar la ley, que además van a volver a ratificar en ambas cámaras. Se nota que tomaron nota de los errores políticos”. “Se están organizando adentro, la asunción del nuevo ministro del interior se quiere mostrar como una señal de que el diálogo con las provincias va a tener cambios. Veremos si es así, si realmente empiezan a mirar el interior del país y a cumplir”, resumen cerca de un gobernador patagónico.

“Ningún gobernador te va a hablar mal de Catalán”, afirma un operador que los conoce bien. El flamante ministro es la mano derecha de Guillermo Francos y tiene un vínculo estrecho con Karina Milei y los Menem al ser el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. El hastío de los mandatarios sería con el propio Milei y su política económica corporizada en Luis Caputo.

Una primera pista de qué puede surgir en torno a esta cuestión se podría materializar el viernes, cuando seis gobernadores del espacio Provincias Unidas exhiban su unidad política en la exposición rural de Río Cuarto, en el sur de Córdoba. El grupo busca consolidar su perfil como alternativa nacional tras detectar, en sus provincias, profundos signos de descontento social, pérdida de empleo y cierre de industrias, así como la falta de una gestión coordinada con el Gobierno nacional.

La convocatoria de diálogo propuesta por la Casa Rosada llegó después de la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, pero los mandatarios consideran que la respuesta oficial es tardía y que ya están en condiciones de disputar el poder en las próximas elecciones. Entre los confirmados figuran el anfitrión Martín Llaryora y su primer candidato a diputado, Juan Schiaretti, el santafesino Maximiliano Pullaro, el jujeño Carlos Sadir, el santacruceño Claudio Vidal, el chubutense Ignacio Torres y Gustavo Valdés de Corrientes.