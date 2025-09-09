La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

Jabornicky y Flores en la Cámara de Diputados ﻿

Flores es legisladora provincial electa por el partido Principios y Valores. Fue en la lista que encabezó el ex policía Ramón Amarilla y que compitió en los comicios de junio pasado. La diputada y Jabornicky estuvieron en pareja durante tres años y medio. No tenían hijos en común, pero ella tiene una hija menor de una relación anterior.

La denuncia se presentó el viernes 5 de septiembre ante la Dirección de Asistencia a la Familia y Género de la Policía misionera. Según relató Flores, si bien los malos tratos llevaban un tiempo, el episodio definitivo ocurrió el lunes 1 por la noche.

Fue durante una cena que compartían ella y Jabornicky con Agustín Villar, Walter Ríos y Débora Mangone. Estos dos últimos son pareja y también diputados provinciales electos. La velada se desarrollaba en el restaurante El Libanés de Posadas.

La diputada Flores junto a Karina Milei (@floresritamarina)

Según la denuncia de Flores, en un momento Jabornicky comenzó a insultarla y amenazarla. “Te voy a matar. Sos una miserable. Van a necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir. Voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”, habría dicho el dirigente, ligado al espacio libertario, según el relato de la víctima.

Flores agregó que su expareja había bebido. Y que ella intentaba calmarlo y controlarlo. Sin embargo, relató que en un momento Jabornicky se exaltó y arrojó una copa de champaña hacia el rostro de Mangone.

El encierro

“Andate de mi casa”, le habría dicho el hombre a la denunciante. Mangone, Ríos y Villar acompañaron a Flores hasta su domicilio, según el relato de la víctima. Jabornicky los siguió y trató de convencerlos de que continuaran bebiendo. Pero la pareja rechazó el convite y se marchó.

En la casa que compartían Flores y Jabornicky solo quedaron ellos y Villar. La mujer intentó juntar unas cosas para marcharse. Pero, según consta en la presentación, fue entonces que se desató un nuevo episodio de violencia. Ella narró que vio a su expareja con una botella rota en la mano. “Te voy a degollar y te voy a tirar en un zanjón. Andate de mi casa”, la increpaba según consta en el acta policial.

Alejandro Jabornicky (izquierda)

Ella y su hija menor quedaron encerradas en un dormitorio. Villar en una habitación contigua. Desde allí, consignó, escucharon cómo Jabornicky comenzó a realizar destrozos mientras la amenazaba: “Puta. Te voy a matar”. Además, habría cerrado la puerta de entrada a la casa, por lo que los que estaban dentro no podían salir.

La situación se extendió hasta las primeras horas de la mañana. A las 8.30, consignó Flores, llegó la empleada doméstica. El hombre se había dormido, suponían, porque desde las 6.30 no se escucharon más ruidos. Cuando salieron del encierro, puntualizó, encontraron vidrios, espejos, botellas y cristalería rotas. Además, libros tirados y destrozados.

Tras abandonar la casa, Flores, su hija y Villar se fueron a la residencia de Mangone y Ríos. La legisladora estuvo solo por unas horas en ese lugar. Luego se trasladó a un departamento.

Rita Flores junto a la primer ministro italiana Giorgia Meloni

La pesadilla no terminó allí. Según el relato que dejó en la denuncia, Jabornicky volvió a buscarla. A las 20 se acercó a la casa de la madre de ella. Obligó a la mujer de 67 años a llamarla. Cuando Flores atendió pensando que era su mamá, escuchó la voz de él. Entonces lo increpó para que dejara tranquila a su familia.

Jabornicky también habría ido al domicilio de la madre de Villar. Y además habría intentado contactar a varias amigas de Flores. Además, fue a la casa de Mangone y Ríos pasadas las 22. Adujo que quería disculparse.

Antecedentes

En la presentación policial, la legisladora consignó que en el mes de julio viajó con su expareja a Buenos Aires. Se juntaron a cenar con otros dos hombres. Durante la comida, comenzó a agredirla. Luego la llevó a un “burdel”, según dijo Flores, indicando el nombre de un conocido lugar de la noche porteña. La abandonó allí, pero antes de irse, relató la víctima, el hombre le habría dicho a uno de los encargados: “Te la dejo acá. Tratá de sacarle unos mangos”.

Flores consignó que esa noche debió regresar sola y bajo la lluvia al departamento que compartía con Jabornicky en Buenos Aires. Según indicó, él demoró horas en abrirle la puerta. Cuando al fin lo hizo, le tiró por la cabeza la cerveza que estaba tomando. Luego, precisó, le cerró la llave de agua para que no pueda bañarse.

La por entonces pareja en una gala organizada por la embajada de Suiza en el Palacio Miguel

En un tramo de la exposición, dejó sentado: “Tenía que aguantar y tolerar por mi hija”.

Jabornicky fue detenido durante el mediodía del sábado 6 por orden del juez Mateo Mattos. Permanece alojado en una celda de la Comisaría Segunda de Posadas. Está imputado por el delito de amenazas en contexto de violencia de género. Fue indagado ayer y dio su versión de los hechos. El relato que hizo no trascendió.

El dirigente también es abogado. Pero tiene su matrícula suspendida por el Superior Tribunal de Justicia luego de 14 violaciones éticas. A principios de siglo estuvo relacionado con una causa conocida en Misiones como “Megaestafa”. El desfalco sumó entre 5 y 6 millones de dólares.