Política

La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

La presentación fue hecha por la legisladora Rita Flores contra el excandidato libertario Alejandro Jabornicky. El hombre está detenido en una comisaría. “Van a necesitar un ADN para identificarte. Te voy a dejar en una zanja”, le habría dicho

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
Jabornicky y Flores en la Cámara de Diputados ﻿

Flores es legisladora provincial electa por el partido Principios y Valores. Fue en la lista que encabezó el ex policía Ramón Amarilla y que compitió en los comicios de junio pasado. La diputada y Jabornicky estuvieron en pareja durante tres años y medio. No tenían hijos en común, pero ella tiene una hija menor de una relación anterior.

La denuncia se presentó el viernes 5 de septiembre ante la Dirección de Asistencia a la Familia y Género de la Policía misionera. Según relató Flores, si bien los malos tratos llevaban un tiempo, el episodio definitivo ocurrió el lunes 1 por la noche.

Fue durante una cena que compartían ella y Jabornicky con Agustín Villar, Walter Ríos y Débora Mangone. Estos dos últimos son pareja y también diputados provinciales electos. La velada se desarrollaba en el restaurante El Libanés de Posadas.

La diputada Flores junto a
La diputada Flores junto a Karina Milei (@floresritamarina)

Según la denuncia de Flores, en un momento Jabornicky comenzó a insultarla y amenazarla. “Te voy a matar. Sos una miserable. Van a necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir. Voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”, habría dicho el dirigente, ligado al espacio libertario, según el relato de la víctima.

Flores agregó que su expareja había bebido. Y que ella intentaba calmarlo y controlarlo. Sin embargo, relató que en un momento Jabornicky se exaltó y arrojó una copa de champaña hacia el rostro de Mangone.

El encierro

“Andate de mi casa”, le habría dicho el hombre a la denunciante. Mangone, Ríos y Villar acompañaron a Flores hasta su domicilio, según el relato de la víctima. Jabornicky los siguió y trató de convencerlos de que continuaran bebiendo. Pero la pareja rechazó el convite y se marchó.

En la casa que compartían Flores y Jabornicky solo quedaron ellos y Villar. La mujer intentó juntar unas cosas para marcharse. Pero, según consta en la presentación, fue entonces que se desató un nuevo episodio de violencia. Ella narró que vio a su expareja con una botella rota en la mano. “Te voy a degollar y te voy a tirar en un zanjón. Andate de mi casa”, la increpaba según consta en el acta policial.

Alejandro Jabornicky (izquierda)
Alejandro Jabornicky (izquierda)

Ella y su hija menor quedaron encerradas en un dormitorio. Villar en una habitación contigua. Desde allí, consignó, escucharon cómo Jabornicky comenzó a realizar destrozos mientras la amenazaba: “Puta. Te voy a matar”. Además, habría cerrado la puerta de entrada a la casa, por lo que los que estaban dentro no podían salir.

La situación se extendió hasta las primeras horas de la mañana. A las 8.30, consignó Flores, llegó la empleada doméstica. El hombre se había dormido, suponían, porque desde las 6.30 no se escucharon más ruidos. Cuando salieron del encierro, puntualizó, encontraron vidrios, espejos, botellas y cristalería rotas. Además, libros tirados y destrozados.

Tras abandonar la casa, Flores, su hija y Villar se fueron a la residencia de Mangone y Ríos. La legisladora estuvo solo por unas horas en ese lugar. Luego se trasladó a un departamento.

Rita Flores junto a la
Rita Flores junto a la primer ministro italiana Giorgia Meloni

La pesadilla no terminó allí. Según el relato que dejó en la denuncia, Jabornicky volvió a buscarla. A las 20 se acercó a la casa de la madre de ella. Obligó a la mujer de 67 años a llamarla. Cuando Flores atendió pensando que era su mamá, escuchó la voz de él. Entonces lo increpó para que dejara tranquila a su familia.

Jabornicky también habría ido al domicilio de la madre de Villar. Y además habría intentado contactar a varias amigas de Flores. Además, fue a la casa de Mangone y Ríos pasadas las 22. Adujo que quería disculparse.

Antecedentes

En la presentación policial, la legisladora consignó que en el mes de julio viajó con su expareja a Buenos Aires. Se juntaron a cenar con otros dos hombres. Durante la comida, comenzó a agredirla. Luego la llevó a un “burdel”, según dijo Flores, indicando el nombre de un conocido lugar de la noche porteña. La abandonó allí, pero antes de irse, relató la víctima, el hombre le habría dicho a uno de los encargados: “Te la dejo acá. Tratá de sacarle unos mangos”.

Flores consignó que esa noche debió regresar sola y bajo la lluvia al departamento que compartía con Jabornicky en Buenos Aires. Según indicó, él demoró horas en abrirle la puerta. Cuando al fin lo hizo, le tiró por la cabeza la cerveza que estaba tomando. Luego, precisó, le cerró la llave de agua para que no pueda bañarse.

La por entonces pareja en
La por entonces pareja en una gala organizada por la embajada de Suiza en el Palacio Miguel

En un tramo de la exposición, dejó sentado: “Tenía que aguantar y tolerar por mi hija”.

Jabornicky fue detenido durante el mediodía del sábado 6 por orden del juez Mateo Mattos. Permanece alojado en una celda de la Comisaría Segunda de Posadas. Está imputado por el delito de amenazas en contexto de violencia de género. Fue indagado ayer y dio su versión de los hechos. El relato que hizo no trascendió.

El dirigente también es abogado. Pero tiene su matrícula suspendida por el Superior Tribunal de Justicia luego de 14 violaciones éticas. A principios de siglo estuvo relacionado con una causa conocida en Misiones como “Megaestafa”. El desfalco sumó entre 5 y 6 millones de dólares.

Temas Relacionados

Rita FloresAlejandro JabornickyMisionesviolencia de génerodenunciaPosadaslegisladoraLa Libertad Avanzaúltimas noticias

Últimas Noticias

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

El gobernador bonaerense atribuyó la reacción negativa de los mercados a los errores del Gobierno y a que el propio Presidente decidió “plebiscitar” su gestión en la elección bonaerense. “Se echan la culpa entre ellos”, consideró. Además, calificó “casi comunista” la medida de aumento de los encajes bancarios

Axel Kicillof: “El lío financiero

Cumbre en Casa Rosada: Milei encabezó la primera reunión de la mesa política con sus seis funcionarios de confianza

El Presidente decidió ponerse al frente de la coordinación política del Gobierno para mitigar las internas. Lo acompañaron Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich

Cumbre en Casa Rosada: Milei

Ernesto Sanz: “Hoy el Gobierno debe empezar de cero porque nunca practicó el diálogo sincero”

El expresidente de la Unión Cívica Radical analizó la actualidad de La Libertad Avanza luego de la derrota en las últimas elecciones legislativas. Además, exigió una alternativa política ante la polarización entre Javier Milei y Axel Kicillof de cara al 2027

Ernesto Sanz: “Hoy el Gobierno

“Hemos sido estafados por LLA”: Macri y el PRO ya piensan en el postmileismo para después de las elecciones de octubre

El expresidente mantiene silencio público, pero su entorno lamentó la “mala praxis” libertaria en los comicios bonaerenses y hay enojo por el “ninguneo” al trabajo territorial. “Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación”

“Hemos sido estafados por LLA”:

Loris Zanatta: “Hay muchos argentinos que no quieren a los kirchneristas, pero tampoco quieren que la respuesta sea el Milei que vimos hasta ahora”

El historiador señaló que el resultado de la elección bonaerense fue “una paliza inesperada”, aunque había señales de una caída en la imagen del gobierno nacional. Consideró que el espacio libertario espantó a los moderados y se generó espacio para una tercera fuerza política

Loris Zanatta: “Hay muchos argentinos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Milagros Quenaipe en

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

¿Cómo eliminar los ácaros de casa fácilmente? Lo que hay que saber

“Populismo berreta de clase alta”: la definición de Melconian sobre la política cambiaria

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aseguró

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

TELESHOW
La sorprendente respuesta de L-Gante

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor