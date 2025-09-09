Política

La Justicia rechazó un recurso presentado por Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente político y social

Juan Grabois sufrió un revés
Juan Grabois sufrió un revés judicial en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

Juan Grabois recibió este martes un revés judicial en la causa en la que está acusado por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas el pasado 7 de junio, junto a un grupo de militantes. El dirigente se encuentra imputado por usurpación, daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales.

Este martes, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano H. Borinsky, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del líder del Frente Patria Grande y convalidó todo lo actuado en la causa.

La defensa de Grabois había intentado este recurso luego de que la Cámara Federal confirmara el rechazo del pedido de nulidad de la detención del dirigente aquel día, así como de todo lo actuado en la causa. El planteo del referente social se basó en que, según él, la Policía Federal Argentina (PFA) lo privó de su libertad por orden del Poder Ejecutivo y no de la Justicia.

En ese sentido, sus abogados les presentaron a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Cámara Federal porteña, varios videos, entre ellos un recorte de la conferencia de prensa que brindó Luis Alejandro Rolle, jefe de la PFA, en la que afirma sobre el operativo y la detención: “Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional”.

Por otro lado, la defensa de Grabois negó que haya existido un delito en flagrancia que ameritara la detención sin orden judicial, e insistió con que él estaba allí no como organizador de la toma del Instituto, sino en calidad de abogado de los militantes presentes.

Así detuvieron a Juan Grabois tras la toma del Instituto Juan Domingo Perón

En la tarde del 7 de junio, Grabois ocupó junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación ubicado en Austria 2593 que el Gobierno había decidido cerrar esa semana. Luego lo detuvieron, en un fuerte operativo de desalojo que finalizó con incidentes.

Alrededor de 50 personas ingresaron alrededor de las 14 en la sede del edificio público, ubicado en el barrio de Recoleta. Además de Grabois, en el grupo estaban presentes los diputados nacionales de Unión por la Patria Itai Hagman y Natalia Zaracho; el senador bonaerense Federico Fagioli; y la diputada provincial Lucía Klug, que forman parte del Frente Patria Grande. Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

El ingreso al edificio fue realizado a través del local gastronómico “Un café con Perón”, que se encontraba abierta. Entraron por una puerta interna, lindera al centro de estudios. Según indicaron fuentes de la policía porteña a Infobae, en el interior había al menos dos agentes de la Policía Federal (PFA) para custodiar esas dependencias. Los uniformados habrían forcejado con los militantes para evitar el ingreso y tuvieron que salir ante la protesta.

Los militantes tomaron el edificio
Los militantes tomaron el edificio y colgaron banderas

Tras la ocupación del establecimiento, cerca de las 17, en un importante despliegue, agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, mientras efectivos de la Policía de la Ciudad establecieron un perímetro en la zona. El barrio de Recoleta entró en tensión. Los uniformados federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Grabois cuando estaba en la vereda. Luego, ingresaron al local gastronómico, donde había clientes presentes, y al ex instituto. También apresaron a otro manifestante, identificado como Valentín Peralta Ramos.

Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, desafió aquel día el dirigente político desde su cuenta personal de X, con una foto desde un camión celular.

