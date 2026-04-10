Política

Designaron a las nuevas autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Eva Perón

Ambos funcionarios trabajarán “ad honórem” y cuentan con una larga trayectoria en organismos vinculados al patrimonio cultural

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museo evita
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón

El Gobierno nacional designó a las autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Investigaciones Históricas Eva Perón.

Con respecto a este último, el Ejecutivo nombró como titular a un arquitecto que en agosto de 2025 había ejercido el cargo de manera transitoria. A partir de una designación que se publicó esta madrugada en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó a Juan Martín Repetto frente al organismo que se encarga de la difusión de la figura de Eva Perón en la historia argentina. Se trata de un espacio desconcentrado de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, también conocido como Museo Evita.

Mediante el decreto 232/2026 se estableció que Repetto estará en el cargo por un período de 2 años -tal como lo indica la normativa que le dio orígen al organismo-, realizando tareas “ad honórem”. La elección responde a la propuesta elevada por la Secretaría de Cultura tras la elección de una terna por la Asamblea de los Miembros de Número del Instituto, conforme lo establece el artículo 12 del decreto original, el 1113/98.

museo evita
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón

Repetto estuvo frente a la Presidencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, pero en 2018 presentó su renuncia manifestando “razones estrictamente personales”, también fue director nacional de Patrimonio y Museos de 2002 a 2003; y en agosto del año pasado la resolución 285/2025 lo designó con carácter transitorio y “ad honórem” por el término de180 frente al Instituto Eva Perón.

Cena despedida de los senadores - Museo Evita
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (Ariel Torres)

Unos meses antes, el Gobierno habia anunciado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El vocero presidencial en aquel entonces, hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo hizo público en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada argumentando que se trataba de “una carga presupuestaria injustificada”.

El espación ubicado en calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, “será dirigido, administrado y representado por una Comisión Directiva compuesta por un Presidente, entre otras autoridades”, argumentó el texto.

Cultura consideró que Repetto reúne los antecedentes y condiciones necesarias para ocupar el cargo, en tanto la designación se realizó a partir de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, y de acuerdo a la normativa vigente. Se trata del primer y único instituto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina dedicado exclusivamente a profundizar el conocimiento histórico sobre la vida y el legado de una mujer que fue líder política en el país.

En paralelo, a través del decreto 231/2026, el Instituto Nacional Sanmartiniano, también dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, contará con un nuevo presidente.

La designación del doctor Hernán Federico Cornut, también “ad honórem”, será por un período de tres años y se formalizó a partir de la propuesta del Consejo Superior del instituto, la intervención de la Secretaría de Cultura y el asesoramiento jurídico correspondiente.

Nuevo titular del Instituto Nacional Sanmartiniano, Hernán Federico Cornut (Secretaría de Cultura)
Nuevo titular del Instituto Nacional Sanmartiniano, Hernán Federico Cornut (Secretaría de Cultura)

Tal como detalla el sitio web de la cartera de Cultura, este espacio “tiene como finalidad investigar y difundir la vida, obra y pensamiento del Libertador General José de San Martín". Fue creado por la Ley Nº 15.538, el 5 de abril de 1933 por el doctor José Pacífico Otero. El nombramiento de Cornut responde a la necesidad de cubrir la vacante en la presidencia del instituto, tras el procedimiento habitual de selección de candidatos y evaluación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de un Coronel Mayor, egresado del Colegio Militar de la Nación en 1982 como subteniente del arma de infantería, quien en junio de 2024 fue condecorado con las Palmas Sanmartinianas, una máxima distinción otorgada por el organismo, “en reconocimiento a su destacada acción sanmartiniana”. Además recibió la Medalla de las Naciones Unidas – misión UNPROFOR – Croacia 1994; la Medalla del Pacificador del ejército brasilero y la Pluma académica de la Escuela Superior de Guerra, en el año 2006.

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