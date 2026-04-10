Política

Pettovello lanza una plataforma para centralizar el control de las asignaciones y ganar eficiencia

La nueva herramienta tecnológica unifica información de personas, familias y espacios comunitarios que participan en programas sociales, incorporando inteligencia artificial y transparencia en la administración de los fondos de las políticas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

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Sandra Pettovello
Sandra Pettovello

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettovello, presentó esta semana el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica que centraliza en un único sistema la información vinculada al legajo de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales.

En un encuentro con la prensa realizado ayer, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, subrayó que este sistema parte de “la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia”. La presentación de la nueva política también estuvo a cargo de Martín Lepera, Subsecretario de Promoción Humano, y Paola Bohorquez, Coordinadora de Desarrollo Inclusivo del PNUD.

Ordoñez marcó que la herencia de la anterior administración fue “la ausencia de información centralizada, con datos dispersos, registros en Excel y poca o nula interoperabilidad entre los programas”. “Esta situación impedía tener una perspectiva integral sobre las políticas públicas en curso y dificultaba la transparencia y la gestión eficiente”, agregó.

JUAN BAUTISTA ORDOÑEZ, SECRETARIO NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA
Juan Bautista Ordoñez

El desarrollo de SISOC surgió como respuesta a esta necesidad. Según Lepera, el proceso comenzó en 2024 con la digitalización de registros y la automatización de procesos, avanzando hacia la interoperabilidad y el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos. El objetivo es evolucionar hacia un “Estado predictivo” hacia mediados de 2027 capaz de simular y anticipar el impacto de las políticas públicas antes de su implementación, usando la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica de datos para segmentar, perfilar y trazar la eficacia de las intervenciones.

Por su parte, Bohorquez destacó el papel del PNUD en el apoyo al rediseño de políticas basadas en datos y la importancia de la integración de sistemas para la toma de decisiones más informada y efectiva, así como el trabajo conjunto de los organismos internacionales con la Secretaría para fortalecer la gestión.

El SISOC funciona como una plataforma centralizada que contiene diferentes módulos. Uno de los más significativos es la Historia social digital, la cual concentra todos los datos personales, familiares y de intervenciones de cada beneficiario, permitiendo un seguimiento en tiempo real de sus trayectorias y prestaciones recibidas.

“Tenemos la historía en vivo de cada uno de los beneficiarios actualizadas al instante con cada una de las políticas sociales que la atraviesan. Conocemos dónde está, a qué tipo de espacios asiste, qué cobertura está teniendo, su grupo familiar, en qué condiciones está para acceder algún tipo de prestación y si lo está haciendo. Parece una pavada, pero es un salto cuántico. De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”, afirmó Ordoñez.

La Historia Social Digital que presentó el Ministerio de Capital Humano
La Historia Social Digital que presentó el Ministerio de Capital Humano

Esta información se logra a partir de bases de datos cruzadas que tiene el Ministerio de Capital Humano con otras áreas administrativas como la ANSES, el ARCA y el RENAPER. También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se espera que en el mediano plazo se pueda lograr una sinergia con los municipios. La plataforma también facilita la derivación directa de beneficiarios a otros organismos, como Sedronar para casos de consumo problemático, o RENAPER para trámites de documentación, agilizando la gestión y el seguimiento de cada caso.

En Capital Humano marcan que la plataforma incorpora la visualización de datos en tiempo real de centros comunitarios, comedores, centros de formación profesional y de primera infancia, incluyendo presupuestos, rendiciones, actividades y nóminas de asistentes.

A estos centros se les va a proporcionar un aplicativo en los próximos meses para que puedan completar sus propios datos sin necesidad de que sean los inspectores nacionales quienes tengan que obligarlos, aunque seguirá el proceso de seguimiento de visitas espontáneas cada dos meses. “Esto facilita el relevamiento digital y la actualización de datos, incluso en territorios sin conectividad con georreferenciación”, marcan.

En Capital Humano afirman que una de las prestaciones que se va a beneficiar por la implementación del SISOC será el sistema de vouchers, ya que permite administrar prestaciones específicas, como el acceso de niños y adolescentes a actividades extracurriculares mediante tarjetas que se utilizan en centros adheridos de la comunidad, quienes serán seguidos por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El acceso a SISOC está restringido a los roles y permisos definidos, garantizando la protección de los datos personales conforme a la ley. Los centros comunitarios y otras instituciones pueden acceder solo a la información propia y cargar datos de sus beneficiarios, pero el sistema no es de acceso público.

En cuanto a la auditoría y control, se implementan dos modalidades: presencial, de manera sorpresiva cada dos meses, y virtual, mediante llamadas aleatorias a los centros para verificar la actividad y la asistencia. Esto permite detectar inconsistencias, como la presencia simultánea de una persona en más de un centro, y tomar medidas correctivas.

Los espacios comunitarios que estarán en el aplicativo del Ministerio de Capital Humano
Los espacios comunitarios que estarán en el aplicativo del Ministerio de Capital Humano

El diseño y la implementación de SISOC constituyeron un desafío tecnológico y cultural, realizado con recursos propios de la Secretaría y sin licitaciones externas. El equipo técnico, compuesto por personal interno, fue capacitado y trabajó en conjunto con los usuarios finales para garantizar la pertinencia y funcionalidad del sistema. Lepera remarcó el cambio cultural que implica la sistematización y digitalización de la gestión social, tanto para los beneficiarios y centros como para el personal interno.

“No hicimos estas implementaciones solo por nuestra cuenta. Fue un abordaje colaborativo, con escucha activa de los responsables de los centros y la articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales”, afirmó Lepera.

La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado con la colaboración de diecisiete provincias mediante la aplicación de campo del SISOC, lo que permitió la carga y disponibilidad de datos en tiempo real. Los resultados de este informe serán revelados en cuestión de días.

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