Elecciones bonaerenses: en qué municipios Fuerza Patria obtuvo mayor diferencia de votos y en cuáles sacó más ventaja LLA

La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones bonaerenses, quedó sellada por la amplia diferencia que Fuerza Patria obtuvo en la Tercera Sección electoral - más de 25 puntos - y en la Primera, donde sacó más de 10 puntos porcentuales por sobre los libertarios. En estas dos secciones viven más de 10 millones de electores.

Del análisis realizado por Infobae de los resultados oficiales, surge que Fuerza Patria ganó en 100 de los 135 municipios bonaerenses; LLA en 30; Somos Buenos Aires en 4 (General Madariaga y San Cayetano, en la Quinta Sección, y Roque Pérez y Saladillo, en la Séptima Sección); y Hechos en uno, San Nicolás (Segunda Sección).

De los 10 partidos donde Fuerza Patria obtuvo mayor diferencia, 6 son de la Tercera Sección, lo que confirma que se trata de un territorio con fuerte raigambre peronista.

El ranking en puntos porcentuales lo lidera Ensenada, donde la alianza entre el peronismo, el kicillofismo y el massismo obtuvo 41,7 puntos de diferencia, al sacar el 65,9% de los votos contra el 24,21% de LLA. En números absolutos significaron 16.810 sufragios más en un municipio de 62.700 electores. Se trata de un distrito de la Tercera Sección gobernado por Mario Secco, ex kirchnerista que devino en un acérrimo aliado del gobernador Axel Kicillof en la interna del kirchnerismo, y que lideró la lista para concejales como candidato testimonial.

Le sigue Malvinas Argentinas, de la Primera Sección, con 49,7 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y LLA. Ahí también el intendente local Leonardo Nardini se presentó como primer candidato en la lista de concejales, lo que revela el peso de los intendentes en esta elección. El peronismo obtuvo 65,51% contra 24,82% de la boleta libertaria, al obtener 70.717 votos más que LLA, en un municipio de casi 300.000 electores.

Aparece luego San Vicente, de la Tercera Sección, con una brecha a favor de Fuerza Patria de 39 puntos porcentuales: obtuvo 63% contra casi 24% de LLA. Fueron 16.799 votos más en un distrito que tiene 74.000 electores y está gobernado por el peronista Nicolás Mantegazza.

En el ranking de los municipios donde Fuerza Patria sacó mayor diferencia, en cuarto lugar se ubica Ezeiza: casi 35 puntos a su favor. El peronismo se impuso con 60,65% contra 25,83% que sacó la boleta libertaria. En este partido históricamente peronista viven 165.000 electores y su intendente es Gastón Granados. La diferencia a favor del peronismo en votos absolutos fue de 33.662.

Luego sigue Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, otro jefe comunal alineado con Kicillof, donde la diferencia fue también de casi 35 puntos porcentuales. Fuerza Patria consiguió 62% de los sufragios mientras que LLA cosechó 27,4%. En números absolutos, la diferencia fue de 68.117 votos en un padrón electoral de 325.000 electores.

Con una cifra similar, se ubica Berazategui, - también en la Tercera Sección-, con 34 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y LLA. Fueron 63.789 votos más que sacó el peronismo por sobre los libertarios, en un municipio de 295.000 electores. En este distrito conducido por Juan José Mussi, histórico caudillo peronista, Fuerza Patria obtuvo el 60,88% de votos y los libertarios el 26,85%.

Luego siguen Carlos Tejedor y General Pinto, ubicados en la Cuarta Sección, con 33,6 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria (2.359 votos más en ambos casos). Se trata de dos municipios del interior productivo gobernados por jefes comunales peronistas. En Carlos Tejedor Fuerza Patria obtuvo 56,84% contra 23,16% de LLA, y en General Pinto, 56,28% contra 22,62% de los libertarios.

En Monte Hermoso la diferencia entre ambas fuerzas fue de 32,6 puntos. El peronismo, histórico ganador en este distrito de 10.000electores, cosechó 58% y los libertarios 25,43%. La diferencia en su favor, en números absolutos, fue de 1.895 votos.

Finalmente, en Florencio Varela, donde residen 370.000 electores, la diferencia fue de 32 puntos. Fuerza Patria obtuvo 55,66% y LLA 23,77%. El peronismo - que gobierna históricamente este municipio cuyo actual intendente es Andrés Watson - tuvo el apoyo de 65.561 votantes más que La Libertada Avanza.

Los municipios más libertarios

Los dos partidos bonaerenses en los que LLA se impuso sobre Fuerza Patria con mayor ventaja fueron San Isidro y Vicente López, en el corredor norte del Gran Buenos Aires. Son dos distritos históricamente refractarios al peronismo y donde pisan fuerte el PRO Y la UCR.

En San Isidro, LLA obtuvo una diferencia de 29 puntos porcentuales por sobre el peronismo. Sacó el 57,37% contra 28% de Fuerza Patria. En números absolutos, la diferencia fue de 46.566 votos, en un distrito donde los electores suman 291.000. Su intendente es Ramón Lanús, quien ingresó por el PRO pero luego se alineó con el sector más libertario de los dirigentes de ese partido.

En tanto, en Vicente López, un municipio conducido por Soledad Martínez del PRO, la brecha fue del 26%, con una diferencia de 39.143 votos a favor, en un padrón de 250.300 electores. LLA obtuvo el 54,7% contra 28,69% de Fuerza Patria. Martínez es la actual vicepresidenta del PRO y fue una de las que más militó por defender la identidad del partido amarillo frente a las condiciones que imponían los libertarios.

En el ranking de los municipios donde LLA sacó mayor ventaja sobre Fuerza Patria aparece luego Coronel Rosales, municipio de la Sexta Sección Electoral, en la que se impuso La Libertad Avanza. Obtuvo casi 25 puntos de ventaja sobre el peronismo (7.820 votos más), pese a que actual jefe comunal, Rodrigo Aristimuño, es de Unión por la Patria. El distrito tiene casi 53.000 electores y los libertarios obtuvieron 48,43% contra el peronismo que sólo cosechó 23,6%.

En cuarto lugar aparece Puán, un municipio de 14.000 electores también de la Sexta Sección. LLA obtuvo 43,73% contra Fuerza Patria que midió 21,44%: una diferencia de 22 puntos y una variación neta de 1.809 votos. Su intendente es Diego Reyes, quien por el PRO pero que en estas eleciones se alineó con Potencia, el espacio surgido de una alianza de centro derecha entre el MID y el partido UNIR, liderado por María Eugenia Talerico.

Luego aparece Pinamar, donde la diferencia a favor de LLA fue de casi 20 puntos. Se impuso por 51% contra 31,5%. En números absolutos la diferencia fue de 3.309 votos, en un municipio donde viven 37.000 electores, y está gobernado por Juan Manuel Ibarguren, del PRO.

En Coronel Pringles, también en la Sexta Sección Electoral, la ventaja de los libertarios sobre Fuerza Patria fue de 18,6 punto. Se trata de un municipio cuyo intendente, Lisandro Matzkin, fue electo por el PRO pero se enroló en la campaña con LLA. La boleta violeta obtuvo el 47,17% de los votos frente al peronismo, que sólo sumó 28,6%, con una diferencia neta de 2.117 votos, en un electorado de poco más de 20.600 votantes.

En el ranking sigue Coronel Suárez, también en la Sexta Sección. La diferencia entre ambas fuerzas fue de 16,53 puntos, al obtener LLA 45,72% contra 29,19% de Fuerza Patria. La diferencia fue de 2.212 votos en un distrito de 35.600 electores, donde el intendente peronista Ricardo Moccero va por séptimo mandato.

En Bahía Blanca, ciudad cabecera de la Sexta, la diferencia fue de casi 16 puntos. Con 266.000 electores, la boleta libertaria cosechó 46,41% contra 30,51 de la peronista. La variación neta fue de 24.192 votos en un municipio conducido por Fernando Susbielles, de Unión por la Patria.

En el anteúltimo lugar dentro del top ten se encuentra General Villegas, distrito con 26.000 electores de la Cuarta Sección Electoral, gobernado por Gilberto Alegre, elegido por Juntos pero en esta elección alineado con Somos Buenos Aires. En este caso la diferencia fue, también, de casi 16 puntos puntos a favor de LLA, que obtuvo 38,18% contra 22,37% de Fuerza Patria. Así la boleta violeta consiguió 2.251 votos más.

Y finalmente, en Necochea, un municipio de 89.000 electores, la boleta violeta cosechó 47,26% y la celeste 31,75%. La diferencia fue de 15,5 puntos (6.151 votos más) a favor de LLA en este distrito conducido por el vecinalista Arturo Rojas.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener