Discapacidad y fentanilo: el Congreso le demanda a la AGN que revise la actuación de la ANDIS y la ANMAT

La senadora larretista Guadalupe Tagliaferri durante una reunión de la bicameral realizada meses atrás. A su izquierda, la diputada radical Soledad Carrizo (Fotos: Prensa Cámara alta)

La senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires) y su par radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), entre otros, presentaron una nota ante el titular de la comisión bicameral mixta Revisora de Cuentas, el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, para que la misma sea redireccionada con urgencia a la Auditoría General de la Nación (AGN) y, desde allí, se enfoque la lupa hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tras los recientes escándalos vinculados con supuestas coimas y las muertes relacionadas con el fentanilo, respectivamente.

En la misiva a Pichetto, los senadores consideraron que “la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular”. Y agregaron: El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer. Resulta imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDis que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Los legisladores luego expresaron: “En el mismo sentido, es necesario que se realice una auditoría de gestión sobre la ANMAT para obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta. Particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”. La pelota ahora pasa a la fileteada AGN, que maneja el peronista Juan Manuel Olmos -asistiría a la bicameral el martes 23 de septiembre- y que desde hace larguísimos meses no cuenta con los auditores propuestos por Diputados y el Senado debido a la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición. Es decir, una situación delicada.

“Dada la gravedad de las denuncias que involucran a un área tan sensible del gobierno nacional, consideramos que sería prudente que la comisión a su cargo arbitre los medios para que la Auditoría General de la Nación informe mensualmente al Congreso sobre sus avances, de modo tal que pueda evaluarse a la mayor brevedad posible la veracidad de las denuncias y puedan iniciarse las acciones legales que eventualmente correspondieren”, sentenciaron los senadores.

El diputado del peronismo disidente y presidente de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Pichetto. En el medio, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos

Por su parte, la diputada radical Soledad Carrizo aprovechó el convite para empujar el margen temporal de la auditoría sobre la ANDis a enero de 2022 tras la denuncia del vocero presidencial, Manuel Adorni, el 19 de junio de 2024, donde manifestó una serie de fallas graves durante la gestión kirchnerista de Alberto Fernández.

Queja

Durante la reunión de este martes, que se realizó en el salón Arturo Illia de la Cámara alta, Pichetto contó que el presidente del BID, de visita en Argentina, no accedió a una reunión con las autoridades de la comisión. Además, la bicameral decidió ampliar los pedidos de información al Ministerio de Economía en relación a la situación de estos préstamos.

Olmos se presentaría dentro de 15 días para dar indicios sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026. Lo haría junto al equipo técnico responsable del control de la ACUMAR, a fin de evacuar las inquietudes de los legisladores respecto de la situación del organismo.

También se espera que en el próximo evento de la comisión haya definiciones sobre la cuenta de inversión 2020, en referencia a los gastos de la gestión Fernández durante el año en el que estalló la pandemia. La demora en la discusión de estos temas forma parte de un embrollo generado en los últimos años por olvidos selectivos del Congreso que, desde la bicameral, buscan resolver ahora con premura los diputados y senadores que la integran.