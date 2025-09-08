Política

Cuántos votos obtuvo La Libertad Avanza de Javier Milei en las elecciones Buenos Aires 2025

Con un total del 33,71%, el oficialismo nacional se quedó con el segundo lugar, por debajo de Fuerza Patria del gobernador Axel Kicillof

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires
Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires (REUTERS/Tomas Cuesta)

En una nueva jornada electoral este domingo 7 de septiembre, en donde tuvieron lugar las elecciones de medio término para diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se quedó con la victoria en solo dos de las ocho secciones electorales que disputaba contra otros seis partidos políticos. Mientras tanto, Fuerza Patria se quedó con el resto de los distritos, marcando de esta manera el triunfo.

La mayoría de los votantes del partido violeta se concentró en la zona sur de la provincia, en donde el porcentaje se congeló en 33.71%, lo cual representó un total de 2.705.206 votos. Esta cifra no le alcanzó a la fuerza del Presidente para vencer al peronismo, que tiñó de celeste la primera, segunda, tercera y cuarta sección electoral; además de la séptima y octava. En total Fuerza Patria sumó 47,28% de votos, un número que representó 3.7795.284 de votantes.

Por un lado, la quinta sección, en donde la lista de legisladores estuvo encabezada por Guillermo Montenegro, sumó 276.561 votos para La Libertad Avanza, seguida por Fernanda Raverta, que obtuvo 246.517 votos para Fuerza Patria. Por el otro lado, la sexta sección, con Oscar Liberman a la cabeza, ganó 150.802 votos, lo que representó el 41,75%.

En tercer lugar, quedó la coalición Somos Buenos Aires, con el 5,24%, representada por el intendente de Tigre, Julio Zamora, los diputados Emilio Monzó y Florencio Randazzo; el dirigente Juan Zabaleta; los radicales de Miguel Fernández, Facundo Manes, Pablo Domenichini —apoyados por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti—; la Coalición Cívica de Elisa Carrió; el GEN de Margarita Stolbizer; el Socialismo; y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. Seguido, se ubicó el Frente de Izquierda con un total de 350.615 votos.

Por su parte, el mandatario nacional admitió la derrota de LLA en un discurso que dio frente a la militancia reunida en el búnker partidario en La Plata. No dudó en calificar el resultado como un “revés electoral” y expresó la necesidad de aceptar el veredicto de las urnas. “Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, sostuvo el referente del partido violeta. Estuvo acompañado en el escenario por parte de su gabinete. Lo escoltaron el vocero presidencial Manuel Adorni y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. También subieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Sebastián Pareja.

En su discurso, Milei se comprometió en “corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado” y aseguró que se hará un análisis profundo de lo ocurrido. Además, reconoció que la derrota tuvo causas políticas, en particular la forma en que el espacio enfrentó la campaña en territorio bonaerense. A su vez, hizo una breve mención al despliegue político del peronismo y reconoció que “ellos han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”. En su análisis, consideró que, aunque vencieron, el peronismo tocó su techo: “Han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, expresó. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las nacionales”, añadió.

Durante los cerca de seis minutos que duró su intervención, el presidente reiteró la necesidad de una “profunda autocrítica” dentro del oficialismo. “No hubo jóvenes en el partido de los jóvenes, hubo desconocidos reciclados de otros partidos políticos”, remarcaron integrantes del entorno libertario.

Lejos de anticipar un golpe de timón en el rumbo de su administración, Milei ratificó sus principales lineamientos de gestión. “El rumbo por el que fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, prometió. Aseguró que mantendrá el equilibrio fiscal, el esquema cambiario y la política de desregulación, además de profundizar la agenda de seguridad, defensa y reformas legales encabezadas por su equipo de ministros, en especial Mario Lugones.

No obstante, defendió el modelo económico impulsado durante los primeros meses de su gestión, mencionando la reducción de la inflación y los índices de pobreza. “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”, aseveró.

Últimas Noticias

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobernador fue el gran ganador de las elecciones. Asumió el riesgo de desdoblar, discutió poder en las listas y se puso al frente de la campaña. Empieza un nuevo tiempo en la interna del PJ

Axel Kicillof le ganó la

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

Hay preocupación por la reacción de los mercados tras la inesperada desventaja de 13 puntos por debajo del kirchnerismo. Sopesan cómo recalibrar y se rehúsan a modificar el rumbo. Santiago Caputo salió fortalecido y se subió por primera vez al escenario. Dudas sobre la continuidad de los Menem

El Gobierno quedó en shock

Elecciones en PBA: los resultados por Sección y la comparación con los comicios de la última década

Los votos obtenidos por Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y su variación respecto de los resultados para legisladores bonaerenses que cosechó el peronismo y Juntos desde 2015

Elecciones en PBA: los resultados

Somos Buenos Aires no logró romper la polarización y quedó como tercera fuerza cerca de la Izquierda

Julio Zamora no pudo imponerse en Tigre y los radicales sufrieron duros reveses en la Tercera y Octava secciones. La incógnita para octubre y el festejo de Maximiliano Abad en Mar del Plata

Somos Buenos Aires no logró

Áspero clima al interior del Gobierno tras la derrota: los Menem quedaron en la mira y hay pedidos de cambios

En diferentes despachos atribuyen la derrota al sector de “Lule” y su primo Martín, el presidente de Diputados. “Corremos riesgo de no recuperarnos”, dicen otras tribus de La Libertad Avanza. Reconocen que la decisión solo la puede tomar Javier Milei

Áspero clima al interior del
Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

