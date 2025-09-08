Política

Cuántos votos obtuvo Fuerza Patria de Axel Kicillof en las elecciones Buenos Aires 2025

El peronismo ganó por una amplia diferencia y aumentó su poder en la Legislatura bonaerense. El gobernador impuso su estrategia ante la resistencia interna del kirchnerismo sobre desdoblar y acertó

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde se renovaron la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados provincial, además del Senado y cargos en los Concejos Deliberantes municipales.

En este contexto, los votantes eligieron a sus representantes en cada sección electoral, organizadas en ocho circunscripciones según la cantidad de población y electores.

Fuerza Patria consiguió un triunfo muy importante sobre La Libertad Avanza, ganando con una amplia diferencia en la primera y la tercera sección electoral, que entre ambas aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar. También triunfó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtuvo más de 47% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impuso solamente en las secciones quinta y sexta.

Ese 47,29% de Fuerza Patria significa 3.815.887 votos de los 8.664.762, que se acercaron a las urnas este domingo (hubo 61% de participación).

Cuántos votos obtuvo Fuerza Patria de Axel Kicillof en las elecciones Buenos Aires 2025

Primera Sección Electoral: senadores provinciales

Esta sección comprende 24 municipios del Conurbano y noroeste bonaerense, entre ellos San Martín, Vicente López, Merlo, Moreno y Tigre, con un universo cercano a 4.600.000 electores. En estas elecciones, ocho bancas de senadores provinciales estuvieron en juego.

La lista encabezada por Gabriel Katopodis superó los 47 puntos y le saca más de 10 a la nómina liderada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El oficialismo esperaba obtener en este distrito un resultado mejor que le permitiera emparejar el porcentaje general de toda la provincia, pero no sucedió. Con estos resultados, Fuerza Patria suma 5 senadores y LLA 3.

La lista encabezada por Gabriel Katopodis superó los 47 puntos y le saca más de 10 a la nómina liderada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (FOTO NA)

Fuerza Patria: 5

  • Gabriel Katopodis
  • Malena Galmarini
  • Mario Ishii
  • Mónica Macha
  • Fernando Coronel

La Libertad Avanza: 3

  • Diego Valenzuela
  • María Luz Bambaci
  • Luciano Olivera

Segunda Sección Electoral: diputados provinciales

Integrada por 15 municipios del noreste provincial, entre ellos Pergamino, San Nicolás y Zárate, cuenta con más de 600.000 electores y definieron 11 bancas de diputados.

Diego Nanni, intendente del partido de Exaltación de la Cruz, superó por 6 puntos a la lista de Natalia Blanco (LLA). Pese a la ventaja, ambos partidos sumaron 4 diputados provinciales.

Fuerza Patria: 4

  • Diego Nanni
  • Evelyn F. Yanz
  • Carlos Puglelli
  • Cintia Romero

La Libertad Avanza: 4

  • Natalia Blanco
  • Pablo Morillo
  • Analía Corvino
  • Alejandro Rabinovich

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Hechos.

Tercera Sección Electoral: diputados provinciales

Esta zona incluye 19 municipios del sur y sudoeste del Conurbano bonaerense, con alrededor de 5 millones de habitantes, y eligieron 18 diputados.

En la Tercera, el peronismo reivindicó su fortaleza. La lista, liderada por Verónica Magario, sacó más de 53 puntos. La nómina de Maximiliano Bondarenko, el ex policía elegido por la Casa Rosada, no llegó al 30 por ciento. Con estos números, Fuerza Patria sumó 10 diputados provinciales. Y LLA 6.

Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria: 10

  • Verónica Magario
  • Facundo Tignanelli
  • Mayra Mendoza
  • Mariano Cascallares
  • Ayelén Rasquetti
  • Luis Vivona
  • María Eva Limone
  • José Galván
  • Romina Barreiro
  • Roberto Vázquez

La Libertad Avanza: 6

  • Maximiliano Bondarenko
  • María Sotolano
  • Luis Ontiveros
  • Florencia Retamoso
  • Nahuel Sotelo
  • Leticia Bontempo

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para el FIT-U.

Cuarta Sección Electoral: senadores provinciales

Formada por 19 municipios del noroeste bonaerense como Junín, Lincoln y Pehuajó, tiene más de 520.000 electores y siete bancas de senadores estuvieron en disputa.

La lista de Diego Videla superó el 40% de los votos. LLA quedó segunda, con Gonzalo Cabezas como principal postulante (30%). Fuerza Patria suma en este distrito 3 senadores. LLA 2.

Fuerza Patria 3:

  • Diego Videla
  • Valeria Arata
  • Germán Lago

La Libertad Avanza 2:

  • Gonzalo Cabezas
  • Analía Balaudo

Quinta Sección Electoral: senadores provinciales

Incluye 27 partidos del sudeste bonaerense, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea y Tandil, con 1.200.000 electores. Se renovaron cinco bancas.

Esta fue una de las pocas que le dio una alegría al presidente Milei. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, superó por casi 4 puntos a Fernanda Raverta. La Casa Rosada suma 3 senadores y el peronismo 2.

La Libertad Avanza: 3

  • Guillermo Montenegro
  • Cecilia Martínez
  • Matías De Urraza

Fuerza Patria: 2

  • Fernanda Raverta
  • Jorge Paredi

Sexta Sección Electoral: diputados provinciales

Compuesta por 27 municipios del sudoeste y sur de la provincia, como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Carmen de Patagones, tiene alrededor de 600.000 electores y estuvieron 11 bancas en juego.

La sexta sección electoral se pintó de violeta. La lista de diputados liderada por Oscar Liberman superó por casi 7 puntos a la nómina de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria). El oficialismo se llevó 5 bancas de diputados. Kicillof, 4.

La lista de diputados liderada por Oscar Liberman superó por casi 7 puntos a la nómina de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria)

La Libertad Avanza: 5

  • Oscar Liberman
  • Carla Pannelli
  • Héctor Gay
  • Mariela Vitale
  • Gustavo Coria

Fuerza Patria: 4

  • Alejandro Dichiara
  • Maite Alvado
  • Esteban Acerbo
  • Sofía Vannelli

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Somos Buenos Aires

Séptima Sección Electoral: senadores provinciales

Agrupa ocho partidos del centro bonaerense, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar. Con casi 300.000 electores, eligió tres bancas.

Allí, la lista de María Inés Laurini (Fuerza Patria) obtuvo las tres bancas de senadores provinciales que estaban en juego en el distrito.

Fuerza Patria: 3

  • María Inés Laurini
  • Marcos Pisano
  • Evelyn Díaz

Octava Sección Electoral: diputados provinciales

Corresponde a la ciudad de La Plata, única sección de un solo municipio, con cerca de 600.000 votantes y con seis bancas a renovar.

En la octava, Fuerza Patria ganó por casi seis puntos de ventaja y suma 3 diputados provinciales, misma cantidad para LLA, que llevó como postulante principal a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Fuerza Patria: 3

  • Ariel Archanco
  • Lucía Iañez
  • Juan Martín Malpeli

La Libertad Avanza: 3

  • Francisco Adorni
  • Julieta Quintero
  • Juan Osaba

