Política

Elecciones Buenos Aires 2025: horarios de votación de los comicios del 7 de septiembre

Desde qué hora se puede votar, qué documentos presentar, cómo consultar el lugar de votación y qué sucede si se llega sobre el cierre de las mesas

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Quienes no justifiquen su inasistencia
Quienes no justifiquen su inasistencia a votar pueden recibir sanciones y multas según la Ley Nacional Electoral (AP/Matias Delacroix)

El próximo 7 de septiembre, más de 14 millones de bonaerenses acudirán a votar para renovar bancos en la Legislatura provincial y elegir autoridades municipales. Ese día se definirán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, así como concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El sufragio es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que los menores de 18 y los mayores de 70 pueden participar de forma voluntaria. A diferencia de los comicios nacionales, estas elecciones se celebrarán en una fecha separada, lo que permite a los electores bonaerenses concentrarse solamente en cargos provinciales y municipales.

Los horarios de votación

Las mesas de votación estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas. Los electores deben presentar un documento válido, que puede ser Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI Libreta Verde, DNI Libreta Celeste o DNI Tarjeta, siempre que sea el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

El horario de votación será
El horario de votación será de 8:00 a 18:00 horas, con cierre estricto de mesas según la Junta Electoral (REUTERS/Cristina Sille)

El sistema de boleta partidaria seguirá vigente: cada partido entregará una boleta de papel con todos sus candidatos y el votante podrá introducirla completa o combinar secciones de diferentes listas. La provincia se divide en ocho secciones electorales, lo que determina la selección de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en esta jornada.

¿Qué pasa si llegó a mi lugar de votación después de las 18h?

A las 18:00, las mesas cerrarán y solo estarán habilitados para sufragar quienes ya se encuentren dentro del establecimiento o formando fila. Todas las personas presentes en ese momento podrán votar, siempre y cuando ya estén en el lugar.

Quienes lleguen después de las 18:00, cuando las puertas estén cerradas, no tendrán posibilidad de emitir su voto. No se admiten excepciones fuera de ese horario, de acuerdo con la disposición de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Los electores deben presentar un
Los electores deben presentar un documento válido que coincida con el padrón o sea posterior (EFE/Enrique García Medina)

Qué pasa si no voy a votar

El voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años, y la inasistencia puede justificarla solo por causas de fuerza mayor, enfermedad acreditada o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

Si no se justifica, la persona queda registrada como infractora, lo que puede derivar en sanciones y la inclusión en el Registro de Infractores. Las multas pueden variar según el caso y, en situaciones como la reincidencia o la infracción a la veda electoral, existen sanciones económicas y penales. Además, la Ley Nacional Electoral establece que la veda prohíbe actividades como el consumo y venta de bebidas alcohólicas, actos de campaña y difusión de encuestas desde las 20:00 del sábado anterior hasta tres horas después de cerrados los comicios.

Cómo saber dónde voto

Para poder participar, es necesario figurar en el padrón electoral definitivo, el cual está disponible en el sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Para consultar la escuela, mesa y número de orden asignados, hay que ingresar el número de DNI, indicar el género según el documento, completar el código de verificación y obtener los datos del lugar de votación.

Están habilitados a votar los ciudadanos con 16 años cumplidos al día de la elección, incluidos más de un millón de extranjeros residentes en la provincia. Solo los de entre 18 y 70 años tienen la obligación legal de sufragar en esta jornada electoral.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El oficialismo y la oposición se juegan la iniciativa en el Congreso tras las elecciones bonaerenses

La votación de este domingo podría acelerar o ralentizar reformas e interpelaciones. LLA a la espera de recuperar la iniciativa y el PJ, EF, la CC y Democracia mantener el ritmo. El rol de los gobernadores

El oficialismo y la oposición

Primer test electoral de Somos Buenos Aires: qué se juega en cada sección y las tensiones rumbo a octubre y 2027

El espacio de centro enfrenta la polarización este domingo 7 de septiembre con internas abiertas en los partidos que lo integran. Qué territorios generan expectativas y dónde persisten dudas

Primer test electoral de Somos

Cómo llega Fuerza Patria a la elección bonaerense: el contraste con el Gobierno, una tregua sostenida y candidatos competitivos

En el peronismo creció el optimismo después de las dos semanas turbulentas que pasó La Libertad Avanza por el escándalo de los audios. La suspensión de la interna fue clave para la campaña

Cómo llega Fuerza Patria a

Cómo llega el Gobierno a las elecciones: el clima en Casa Rosada, sondeos propios y el factor para ganar

La alianza que representa a Javier Milei retomó la agenda de campaña en los últimos días. El oficialismo busca capitalizar la participación para compensar el aparato kirchnerista. La incertidumbre sobre la dinámica política después de los comicios

Cómo llega el Gobierno a

Provincia de Buenos Aires: ocho elecciones simultáneas y una batalla clave entre el peronismo y la LLA con proyección nacional

Más de 22.000 candidatos de 63 fuerzas políticas competirán por renovar la mitad de las Cámaras de diputados y senadores bonaerenses, y de los concejos deliberantes. Las listas completas oficializadas

Provincia de Buenos Aires: ocho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día de Concienciación sobre el

Día de Concienciación sobre el Daltonismo: qué impacto tiene en la vida cotidiana

Día de la Barba: origen, curiosidades y cómo se celebra en el mundo

Cómo respondió el crédito al sector privado al endurecimiento monetario

Tiene 3 años y sus padres le pusieron un nombre de cuatro letras que lo hace único en Argentina: “Nos costó ponernos de acuerdo”

El impacto del desarme de las Lefis: los 6 efectos de una medida que generó inestabilidad

INFOBAE AMÉRICA
Vecinos contra vecinos: el cruel

Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

Uruguay estudia un impuesto a las inversiones de residentes en el exterior: la medida beneficiaría a Paraguay

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y lo acusó de estar “jugando con Estados Unidos”

TELESHOW
Joaquín Martínez, de La Voz:

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín, sobre Adulto, el reciente estreno que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento