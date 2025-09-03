Elecciones Buenos Aires 2025: cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

La provincia de Buenos Aires elegirá nuevas autoridades el próximo domingo (REUTERS/Cristina Sille).

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires realizará una jornada electoral para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. En esta instancia se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios. El proceso abarcará las ocho secciones electorales bonaerenses y tendrá lugar en una fecha separada de las elecciones nacionales, que se efectuarán el 26 de octubre.

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

La veda electoral en la provincia de Buenos Aires comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre hasta las 21. Es decir, tres horas después del cierre de los comicios legislativos.

En ese lapso, el Artículo 16 de la Ley 14086, referida a las Elecciones Primarias, establece que está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Y las proyecciones sobre el resultado del comicio solo se podrán publicar o difundir después de tres horas del cierre del proceso electoral.

Además, durante los quince días anteriores a la fecha fijada, “no se podrán realizar actos de gobierno y/o publicidad oficial que puedan inducir el sufragio a favor de cualquier candidato”.

¿Qué pasará con boliches y bares el fin de semana?

El Artículo 134 de la Ley Electoral establece que “serán penados con arresto de uno (1) a seis (6) meses” a quienes expendan bebidas alcohólicas el día de la elección. Por ende, tanto los boliches como bares no deberán abrir sus puertas desde el domingo a medianoche hasta la finalización de la jornada.

El domingo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, como también la apertura de bares y boliches (Foto: Shutterstock).

Cuándo termina la veda electoral de las elecciones Buenos Aires 2025

La veda electoral en la Provincia de Buenos Aires culminará a las 21 del domingo, luego de tres horas terminada la elección legislativa.

Qué pasa si se rompe la veda electoral

En el Capítulo XXIV, referido a las Disposiciones Penales, el Artículo 132 de la Ley Electoral bonaerense puntualiza: “Se aplicará multa que se fijará entre diez (10) y sesenta (60) haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial a los partidos políticos, federaciones, alianzas transitorias o agrupaciones municipales que incumplan los plazos establecidos para el comienzo o la finalización de la campaña electoral en las elecciones primarias. Igual multa se aplicará a quien difunda propaganda política, encuestas o sondeos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección fuera de los plazos establecidos en la normativa vigente”.

Qué pasa si no voy a votar en las elecciones Buenos Aires 2025

Las personas que no concurran a votar en las elecciones del 7 de septiembre sin una justificación admitida quedarán registradas en el Registro de Infractores al deber de votar. La normativa contempla sanciones económicas, que oscilan entre 1.000 y 2.000 pesos argentinos, y establece restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años. Únicamente quedarán exceptuados quienes demuestren una causa autorizada ante la Justicia Electoral dentro de los plazos establecidos.

En octubre, el recambio de autoridades será en el Congreso de la Nación (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

Cuándo son las elecciones nacionales legislativas 2025

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Este proceso determinará la nueva integración del Congreso.

En esta convocatoria se implementará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias múltiples. Todas las candidaturas figuran en una sola hoja, lo que permite a los votantes seleccionar su opción de forma clara y directa.

Paralelamente, en esa misma jornada, trece provincias convocarán a sus ciudadanos para elegir autoridades provinciales y municipales, siguiendo sus respectivos regímenes electorales.

El padrón definitivo estará disponible para consulta a partir del 16 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de verificar el lugar de votación, la mesa asignada y su número de orden.