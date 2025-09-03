Política

Elecciones Buenos Aires 2025: cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El cronograma electoral bonaerense prevé la implementación de una estricta veda previa a la votación, con restricciones a la propaganda, la difusión de encuestas y la apertura de bares y boliches el día de los comicios

Por Alejandro Caminos

Guardar
La provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires elegirá nuevas autoridades el próximo domingo (REUTERS/Cristina Sille).

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires realizará una jornada electoral para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. En esta instancia se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios. El proceso abarcará las ocho secciones electorales bonaerenses y tendrá lugar en una fecha separada de las elecciones nacionales, que se efectuarán el 26 de octubre.

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

La veda electoral en la provincia de Buenos Aires comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre hasta las 21. Es decir, tres horas después del cierre de los comicios legislativos.

En ese lapso, el Artículo 16 de la Ley 14086, referida a las Elecciones Primarias, establece que está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Y las proyecciones sobre el resultado del comicio solo se podrán publicar o difundir después de tres horas del cierre del proceso electoral.

Además, durante los quince días anteriores a la fecha fijada, “no se podrán realizar actos de gobierno y/o publicidad oficial que puedan inducir el sufragio a favor de cualquier candidato”.

¿Qué pasará con boliches y bares el fin de semana?

El Artículo 134 de la Ley Electoral establece que “serán penados con arresto de uno (1) a seis (6) meses” a quienes expendan bebidas alcohólicas el día de la elección. Por ende, tanto los boliches como bares no deberán abrir sus puertas desde el domingo a medianoche hasta la finalización de la jornada.

El domingo estará prohibido el
El domingo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, como también la apertura de bares y boliches (Foto: Shutterstock).

Cuándo termina la veda electoral de las elecciones Buenos Aires 2025

La veda electoral en la Provincia de Buenos Aires culminará a las 21 del domingo, luego de tres horas terminada la elección legislativa.

Qué pasa si se rompe la veda electoral

En el Capítulo XXIV, referido a las Disposiciones Penales, el Artículo 132 de la Ley Electoral bonaerense puntualiza: “Se aplicará multa que se fijará entre diez (10) y sesenta (60) haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial a los partidos políticos, federaciones, alianzas transitorias o agrupaciones municipales que incumplan los plazos establecidos para el comienzo o la finalización de la campaña electoral en las elecciones primarias. Igual multa se aplicará a quien difunda propaganda política, encuestas o sondeos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección fuera de los plazos establecidos en la normativa vigente”.

Qué pasa si no voy a votar en las elecciones Buenos Aires 2025

Las personas que no concurran a votar en las elecciones del 7 de septiembre sin una justificación admitida quedarán registradas en el Registro de Infractores al deber de votar. La normativa contempla sanciones económicas, que oscilan entre 1.000 y 2.000 pesos argentinos, y establece restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años. Únicamente quedarán exceptuados quienes demuestren una causa autorizada ante la Justicia Electoral dentro de los plazos establecidos.

En octubre, el recambio de
En octubre, el recambio de autoridades será en el Congreso de la Nación (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

Cuándo son las elecciones nacionales legislativas 2025

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Este proceso determinará la nueva integración del Congreso.

En esta convocatoria se implementará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias múltiples. Todas las candidaturas figuran en una sola hoja, lo que permite a los votantes seleccionar su opción de forma clara y directa.

Paralelamente, en esa misma jornada, trece provincias convocarán a sus ciudadanos para elegir autoridades provinciales y municipales, siguiendo sus respectivos regímenes electorales.

El padrón definitivo estará disponible para consulta a partir del 16 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de verificar el lugar de votación, la mesa asignada y su número de orden.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Veda electoralÚltimas noticiasElecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

Por primera vez después de los audios, Milei reunió a todo su Gabinete en Casa Rosada para alinear la gestión antes de irse a los EEUU

Estuvo presente prácticamente toda la plana mayor de la administración libertaria. A la tarde estará en Moreno para el cierre de campaña en la Provincia y luego partirá para Estados Unidos

Por primera vez después de

Emilio Monzó descartó la posibilidad de nacionalizar la elección del domingo: “LLA corre el riesgo de sufrir una derrota”

El diputado analizó el escenario para el próximo domingo en medio del escándalo por la filtración de audios con denuncias de pago de coimas

Emilio Monzó descartó la posibilidad

Kicillof hizo responsable a Milei de cualquier hecho de violencia en el cierre de campaña y recomendó a los vecinos que “no se acerquen”

El gobernador escaló al máximo nivel la controversia por la actividad que encabezará el Presidente en Moreno en la previa de las elecciones del próximo domingo. “La convocatoria tiene aspectos extraños y sospechosos”, dijo

Kicillof hizo responsable a Milei

El gobierno de Kicillof insistió con que es “muy peligroso” el acto de Milei en Moreno y Patricia Bullrich respondió

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reiteró que “no están dadas las condiciones de seguridad” en el barrio Villa Trujui. La ministra de Seguridad nacional acusó al gobernador de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos

El gobierno de Kicillof insistió

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La presidenta de la institución criticó al gobierno provincial y destacó el estado del club donde el mandatario hablará ante miles de militantes

El club Villa Ángela contestó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una calificadora de riesgo enumeró

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

Se acerca la primavera: por qué aumentan los casos de alergia

Redrado reclamó una intervención contundente del Banco Central para frenar la escalada del dólar

INFOBAE AMÉRICA
La Comisión Europea inicia la

La Comisión Europea inicia la ratificación del acuerdo con el Mercosur pese a oposición francesa

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear

Se agudiza la escasez de diésel en Bolivia: agropecuarios y transportistas están en emergencia

TELESHOW
El enojo de la esposa

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino