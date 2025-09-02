Política

Oscar Liberman, candidato de LLA en la Sexta sección electoral: “Ganamos tranquilos”

El candidato libertario afirmó que su espacio ganará sin sobresaltos en el sur-oeste de la provincia de Buenos Aires y planteó que el principal problema en todos los distritos es económico

En el tramo final hacia las elecciones, Oscar Liberman, candidato de La Libertad Avanza por la Sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, afirmó que su espacio político está en condiciones de imponerse sin sobresaltos. “Ganamos tranquilos”, expresó en una entrevista con Infobae en vivo, donde además compartió su mirada sobre el escenario provincial, la estrategia territorial de su campaña y las tensiones entre el modelo bonaerense y el nacional.

Con un distrito que abarca buena parte del sur bonaerense, Liberman señaló que la agenda política de la sección se diferencia completamente de la del conurbano. “Tenemos una agenda bastante diferencial porque es una sección muy extensa, entonces no tiene nada que ver con el conurbano”, planteó. La dimensión territorial quedó reflejada en un dato concreto: recorrió 6.800 kilómetros en apenas seis días. “Eso fue solo para hacer un poquito de mi sección”, graficó.

En ese recorrido, según contó, detectó patrones comunes pese a las particularidades de cada localidad. “Cuando uno va recorriendo se da cuenta del síndrome de singularidad de los pueblos, pero todos tienen problemas comunes, todo pasa por la plata”, resumió. Desde su perspectiva, las dificultades económicas son transversales en toda la región, y esa es la principal demanda que encuentra en el territorio.

Consultado sobre sus expectativas electorales, Liberman evitó referirse a encuestas específicas, aunque reconoció que su equipo accede a mediciones que reflejan un buen desempeño. Él, en cambio, prefiere no prestarles atención. “No me gusta mirar encuestas, prefiero no mirarlas, las que ve mi equipo dicen que dan muy bien”, comentó. De todos modos, insistió en que el contexto les resulta favorable: “La expectativa es buenísima, nos va a ir muy bien”.

Oscar Liberman junto a Milei
Oscar Liberman junto a Milei en una caravana en Bahía Blanca (Prensa LLA)

El candidato de La Libertad Avanza subrayó que en la provincia de Buenos Aires coexisten dos modelos económicos enfrentados. “En PBA hay un esquema que tiene muchos componentes económicos que se dan de patadas con el esquema nacional”, afirmó.

Y puso el foco en los impuestos complementarios como una de las incompatibilidades principales. Desde su óptica, los próximos dos años serán claves para avanzar en una agenda legislativa que permita modificar ese entramado. “En caso de hacerlo, es clave para la próxima elección ejecutiva”, anticipó.

Uno de los temas que abordó fue la situación de Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes de la sección. Dijo que no está recuperada y que arrastra problemas estructurales vinculados a la gestión local y a un crecimiento que calificó como desordenado. Sin embargo, no profundizó en nombres ni en diagnósticos puntuales.

En otro tramo de la entrevista, Liberman defendió el veto del presidente Javier Milei al proyecto aprobado en el Congreso para establecer un fondo con destino a los municipios. Según explicó, el Poder Ejecutivo ya había creado un fondo sin intermediarios, y el texto votado por el Congreso duplicaba esa decisión, incluyendo además una partida para Coronel Rosales que no estaba prevista originalmente. “Lo que vetó Milei es una redundancia, el Gobierno estableció un fondo y no había intermediarios”, aseguró. Y agregó: “Iba a sentar un precedente que el Congreso puede votar financiaciones sin decir de dónde sale la plata”.

Liberman sostuvo que el resultado
Liberman sostuvo que el resultado de las elecciones estará determinado por la participación ciudadana

Respecto al escándalo que involucra a Karina Milei en la discusión pública, sostuvo que no es un tema que le mencionen en sus recorridas. “No me preguntan en la calle por el tema de Karina Milei, me preguntan más en entrevistas”, explicó. En su opinión, la sociedad está saturada de polémicas. “La gente está cansada, el daño más grande se lo hace al sistema electoral, la gente está hastiada de todas las discusiones y el juego sucio”, opinó. También se mostró cauto sobre la veracidad de las acusaciones: “A mí no me constan las cosas que se dicen”. Y apuntó contra el momento en que surgieron las denuncias: “Me suenan más a una operación”.

Para el candidato, estas situaciones son especialmente delicadas para su espacio político. “Nosotros tenemos el síndrome del buen alumno. Nosotros vinimos a cambiar algo y no pueden aparecer estas cosas, tenemos que dar el buen ejemplo”, remarcó.

Finalmente, abordó el panorama económico nacional. Reconoció que hay deterioro y condiciones que complican al Gobierno, pero defendió la continuidad de las reformas. “Para avanzar de como estamos, hay que seguir con reformas de profundidad y con inmunidad a ciertos ruidos”, sostuvo. No lo ve como una amenaza inminente, sino como un desafío que debe ser atendido: “No lo veo como una preocupación, sino que es algo en lo que hay que ocuparse y el Gobierno lo está haciendo”.

Con su diagnóstico, el candidato libertario apunta a consolidar el modelo nacional en la legislatura bonaerense, en un contexto donde —según sus propias palabras— todo dependerá de cuántos voten: “Eso es lo que va a determinar todo”.

