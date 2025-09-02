Milei reprogramó su viaje a los EEUU: no irá a Las Vegas y mudará todas sus reuniones con empresarios a Los Angeles

El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei decidió alterar el cronograma de su inminente viaje a los Estados Unidos, que iba a incluir paradas en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, en donde tenía prevista reunión con empresarios. Altísimas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que no irá al estado de Nevada y que mudará todas sus actividades a California. Esto le permitirá volver a la Argentina un día antes de lo previsto.

La reformulación de la agenda presidencial se da ante las especulaciones que rondaban sobre su estadía en Las Vegas. En esa misma fecha y ciudad iba a presentarse con un show su expareja, Fátima Florez. Pese a que los productores del evento habían confirmado su asistencia, en el entorno presidencial avisaron que no irá.

“La reunión que sería en Malibú (invitaron 50 y se esperaban 30) fue un éxito tan rotundo (había 80 anotados hace dos días) que se debió mover a un hotel en Los Ángeles y ahí decidimos pasar las reuniones de Las Vegas a Los Ángeles. Vuelve un día antes”, explicó a Infobae uno de los integrantes de la comitiva presidencial.

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/EPA/ALLISON DINNER

El Presidente partirá rumbo a Los Ángeles el miércoles a la noche una vez de finalizar su participación en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el municipio de Moreno. En el entorno del libertario explican que concentrarán todas las actividades el jueves, fecha en donde estaba prevista una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken, director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 80 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Después de su paso por el estado de California, el Presidente preveía partir rumbo a Las Vegas. La reunión con directivos de cadenas hoteleras parecía ser una ocasión imperdible para que pudiera extender su estadía para ver una obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad. Todavía no tienen la certeza de cuántos de los empresarios hoteleros irán a Los Ángeles.

Fátima Florez y Javier Milei

En las altas esferas de la Casa Rosada creían realmente necesario que no asista a ese evento como para evitar que la oposición pudiera pegarle al Gobierno con ese tema a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “El horno no está para bollos”, alegó otra fuente de la Presidencia.

Se trata de un contexto de extrema sensibilidad: el Gobierno está atravesado por una profunda crisis por la revelación de audios que apuntan a presuntos cobros de coimas y un entramado de corrupción en la plana mayor del Ejecutivo. Este lunes se presentó una denuncia en la Justicia por una presunta “operación de inteligencia no institucional” contra el Poder Ejecutivo. Esta mañana, el Tesoro indicó que intervendrá en el mercado cambiario.

Elías El productor de Florez había difundido un flyer promocional que anunciaba la presencia de Milei: “Jorge Elías Presenta. Sahara Las Vegas. Fátima Florez, Superstar. ¡Viene Milei! 818-415-6118. Friday September 5th and Saturday 6th 8PM. Ticketmaster.com”, señalando además que quedaban pocas entradas disponibles. Sin embargo, el sitio oficial del Sahara no mencionaba la asistencia del presidente.