Cómo sigue el calendario electoral después de las elecciones de Corrientes

El calendario electoral argentino avanza tras las elecciones de Corrientes, con próximas votaciones clave en Buenos Aires y a nivel nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones provinciales de Corrientes realizadas el 31 de agosto de 2025 marcaron un nuevo capítulo en el cronograma electoral argentino. Más de 950 mil correntinos estaban habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovaron 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

El oficialismo ganó en primera vuelta, segundo quedó el peronista Ascúa y tercero el exgobernador Colombi. El candidato de La libertad Avanza, Lisandro Almirón se ubicó en el cuarto lugar

El cierre de este ciclo provincial abre el camino a la recta final del año electoral en Argentina, con instancias decisivas que tendrán lugar en septiembre y octubre.

Cuándo son las próximas elecciones y qué se vota

El siguiente turno electoral será en la provincia de Buenos Aires, que el 7 de septiembre celebrará sus propias elecciones legislativas. Ese día se renovarán 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, junto con 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

Se trata de un proceso de gran relevancia, ya que la provincia más poblada del país decidió separar su elección del calendario nacional, con el objetivo de centrar el debate en las problemáticas locales y evitar la influencia de la disputa federal.

Las elecciones legislativas nacionales se realizarán el 26 de octubre, con la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuándo son las elecciones legislativas nacionales 2025

El plato fuerte del calendario llegará el domingo 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales. En esa fecha se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, lo que definirá la nueva composición del Congreso.

Será además la primera vez que se utilice a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza las históricas boletas partidarias múltiples. El nuevo sistema concentra todas las candidaturas en una sola hoja, permitiendo a los votantes marcar su preferencia de manera más clara y sencilla.

Ese mismo día, 13 provincias aprovecharán la convocatoria para elegir también autoridades provinciales y municipales, en línea con su propia normativa electoral.

Cuándo se conocerá el padrón definitivo para las elecciones 2025

El padrón definitivo para las elecciones nacionales estará habilitado para su consulta el 16 de septiembre de 2025. Desde ese momento, todos los ciudadanos podrán verificar su lugar de votación, la mesa y el orden asignados. La consulta se realiza ingresando al sitio padron.gob.ar, donde se debe completar el número de DNI, el género y el distrito correspondiente.

El padrón definitivo para las elecciones nacionales estará disponible desde el 16 de septiembre en padron.gob.ar (EFE/Enrique García Medina)

Las personas que identifiquen errores en sus datos tendrán un plazo establecido para realizar reclamos y pedir las correcciones pertinentes. Solamente quienes figuren en el padrón definitivo y presenten un documento cívico válido podrán ejercer el derecho al voto, sin excepciones administrativas posteriores.

Las autoridades electorales remarcan que no se aceptarán documentos vencidos, comprobantes de trámite ni versiones digitales no reconocidas oficialmente, y que el uso del ejemplar correspondiente es condición excluyente para votar.

Qué provincias desdoblaron las elecciones

A lo largo de 2025, unas diez provincias decidieron desdoblar sus comicios locales del calendario nacional. Entre ellas se encuentran Corrientes, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Santa Fe, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos distritos, los gobernadores buscaron despegar sus elecciones del debate nacional para darle mayor visibilidad a la agenda propia.

Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales, simplificando el proceso de votación (EFE/ Enrique García Medina)

En contraste, provincias como Córdoba, Mendoza, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz y Santiago del Estero mantendrán unificadas sus elecciones con la votación nacional del 26 de octubre, lo que permitirá optimizar recursos y garantizar una mayor concurrencia a las urnas.

La publicación del padrón definitivo y la experiencia inédita de la Boleta Única de Papel serán dos factores centrales en las próximas semanas, ya que organizarán la última etapa del recorrido electoral argentino en 2025.