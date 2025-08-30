Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

Diego Santilli, candidato a diputado del Frente La Libertad Avanza

El candidato a diputado del Frente de La Libertad Avanza Diego Santilli se refirió a la difusión de supuestos audios de Karina Milei, presuntamente grabados en Casa Rosada. El caso se conoció tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía.

“De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país. Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Quince días antes de que comience la elección aparecen estas operaciones”, afirmó en diálogo Radio Mitre.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En ese sentido, Santill recordó antecedentes: “Ya empezaron con Olivera hace veinte años. A un hombre de bien le hicieron una operación y después se dieron cuenta de que era todo mentira. También a Mauricio Macri, a De Narváez, a un montón de personas más. Si esto fuera así, es gravísimo. Hay que ir a fondo con estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana”.

Santilli subrayó que él atravesó una situación similar: “Yo lo viví en carne propia. Debo estar entre los pocos que fui a un juicio hasta el final y enganché a ese hacker. No pudimos llegar a quién trabajaba para él, pero fue condenado a dos años y ocho meses. No se puede seguir viviendo de esta manera. Tenemos que tener respeto a las instituciones”.

Consultado sobre la posibilidad de micrófonos instalados en Casa Rosada, respondió: “¿De qué estamos hablando? ¿De que le pusieron micrófonos? Es gravísimo. Solo puede hacer eso un grupo de inteligencia con acceso diferencial. Eso no va, hay que ir a buscarlos”.

Diego Santillo integra la lista de los candidatos a diputados en el frente del PRO con La Libertad Avanza (Foto: Jaime Olivos)

En paralelo, defendió la gestión nacional: “Acá hay un presidente con un equipo enorme que llegó a hacer las cosas de manera distinta. Fue de cuajo a bajar la inflación, a darle equilibrio fiscal al país, liberó las calles, terminó con la intermediación en la pobreza. Contra eso es lo que hay que revelarse y seguir transformando”.

Sobre la seguridad en la Provincia, criticó al ministro Javier Alonso: “Es el ministro de la inseguridad. Lo que pasó en la cancha de Independiente lo demuestra: dijo que si la policía entraba hubiera sido peor. ¿Qué tenían que hacer los que quedaron atrapados ahí? Uno se tiró de la tribuna. ¿Cómo no va a actuar la fuerza de seguridad?”.

Frente al impacto electoral de estos episodios, Santilli señaló: “La gente no es sonsa. Sabe que cada vez que se aproxima una elección estos episodios vuelven a pasar. Hay un modus operandi histórico. Octubre lo va a ganar contundentemente el Gobierno nacional. Milei va a ganar contundentemente. Y en septiembre también va a ganar La Libertad Avanza. Lo veo en la calle. Esta última semana es clave para que la gente tome conciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.

Finalmente, hizo hincapié en la provincia de Buenos Aires: “Es verdad que son ocho elecciones distintas, ocho secciones. Obviamente, la primera y la tercera, el conurbano, son 10 millones de habitantes. Pero también están la cuarta, la sexta, la quinta y la séptima. Hay que ir a votar, votemos hacia adelante”.