Política

El PRO se prepara para la campaña porteña, entre el acuerdo con LLA y una etapa de reconfiguración

“Es un momento para decir por qué vamos juntos”, señaló un importante dirigente macrista. El aprendizaje que representó la dura derrota en mayo, Jorge Macri y la estrategia para no pintar de violeta a los candidatos propios

Por Patricio Tesei

Guardar
María Eugenia Vidal, Jorge Macri,
María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Silvia Lospennato y Mauricio Macri

El PRO ya afina, con un ojo, su estrategia electoral para la campaña porteña, mientras con el otro se prepara para la contienda más próxima, el 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Son particularidades de la política argentina, donde conviven procesos políticos casi en paralelo. En CABA, y luego de la implosión interna que representó la dura derrota en los comicios locales de mayo, se pondrá a prueba la alianza con LLA que, entre otros puntos, implica un “acuerdo de gobernabilidad”, pero con un atenuante: ni el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ni los candidatos amarillos que integran las listas, se pintarán de violeta.

A principio de agosto, Infobae ya daba cuenta de la estrategia del mandatario porteño luego de ratificarse el pacto entre el PRO y LLA y de la difusión de la foto del presidente Javier Milei con los principales candidatos bonaerenses, incluidos los macristas Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, con la campera violeta: nula participación de la campaña y foco puesto en la gestión. “TMAP”, resumió un funcionario cercano a Macri, de manera irónica, y con la terminología libertaria que representa “todo marcha acorde al plan”.

En la sede del PRO de la calle Balcarce reconocen que no hubo pedidos específicos por parte de los interlocutores para diagramar la campaña y militar las listas que llevan solo a dos representantes macristas con posibilidades de acceder a una banca, Fernando De Andreis y Antonella Giampieri, en los lugares quinto y sexto de la nómina para diputados nacionales.

Mauricio Macri en la sede
Mauricio Macri en la sede del PRO. Atrás, Fernando De Andreis (Jaime Olivos)

“No tenemos problemas en hacer campaña con ellos, pero no nos vamos a pintar de violeta, vamos a mantener la pertenencia y la identidad, y eso es lo que acordamos. No nos pidieron que resignemos la identidad, ni mucho menos. Pero entendemos que es un momento para no exacerbar las diferencias”, sintetizó uno de los dirigentes que participó de la negociación con los libertarios en CABA.

Es más un momento para decir por qué vamos juntos. Y ahí lo que estamos planteando es que la discusión en este momento es mucho más grande que una identidad partidaria”, analizó. También con ironía, otro dirigente amarillo recordó que casi todos los candidatos que competirán en octubre, y que se encuentran entre los primeros lugares, fueron o son del PRO, salvo Nicolás Emma, que ocupa el tercer lugar en la lista para Diputados.

A modo de ejemplo, señalaron que Patricia Holzman, en el segundo lugar, fue jefa de Gabinete de Sergio Bergman, cuando el rabino fue ministro de Medio Ambiente en la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En esta línea, cerca del expresidente aseguran que la alianza con LLA no diluye al partido: “El votante histórico del PRO, de Milei, de Juntos por el Cambio... hoy no tiene alternativa real. En Capital puede haber más gente que diga ‘no, ni voy’, pero la mayoría sigue estando dentro de este esquema”.

Sin embargo, otro macrista, con experiencia en campañas electorales, hizo una advertencia sobre la estrategia electoral de LLA: “Ellos descuentan un piso de votos propio y no trabajan tanto sobre el votante del PRO. Yo creo que habría que hacerlo más fácil para nuestro electorado histórico”.

El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Maximiliano Luna)

Jorge Macri y la gestión

Hace una semana, el Jefe de Gobierno porteño hizo un guiño a la política económica del gobierno nacional. Fue un gesto tras varios meses de acusaciones cruzadas y cortocircuitos. “Nuestro país estabilizó y ordenó su macroeconomía. La previsibilidad le devuelve la confianza a quienes buscan invertir”, planteó días en el discurso que ofreció en la última edición del Council of the Americas.

En el plano local, en el PRO consideran que el jefe de Gobierno logró superar el desgaste inicial, que se cristalizó en el resultado de las elecciones de mayo. En este sentido, recordaron que en aquel momento tuvo a casi todos los candidatos criticando su gestión, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. “Eso ya no está más. Ahora, Jorge ya tiene más grip de la gestión, volvió a conectar con el vecino, y los números lo muestran mejor”, plantearon. El acuerdo con Milei, dicen en el macrismo, también contribuyó: “Sacó el foco de la Ciudad y le dio tranquilidad a Jorge para seguir mejorando”.

Un PRO de transición

María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)
María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)

En medio de los procesos electorales, y sobre todo al momento de analizar el cierre de las listas y las alianzas políticas, se reavivó el debate interno sobre la identidad del partido. De Andreis publicó en sus redes un extenso textual contra los “murmullos socialistas” de su partido, y convocó a una vuelta del PRO “liberal”. “Nuestro electorado hoy demanda posiciones más nítidas, más liberales. Son las ideas que más reflejan el pensamiento de Mauricio”, afirmó a Infobae un dirigente cercano al expresidente.

En el PRO conviven distintas miradas sobre el rumbo de la alianza con LLA. María Eugenia Vidal se mostró en contra desde un inicio, aunque prometió respetar la decisión del partido y concentrar su trabajo en distritos provinciales para apoyar a los candidatos amarillos que compitan con el oficialismo nacional. La semana que viene arrancará un raid en Chubut, luego se prevé que vaya a Santa Fe y Corrientes, entre otras provincias.

Como anticipo de esta postura, más opositora, la exgobernadora publicó anoche un mensaje en sus redes sociales, luego de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para referirse a las denuncias sobre supuesta corrupción en la ANDIS. “Cuando uno debilita los organismos de control, o limita el acceso a la ley de información pública o frena el avance en el Congreso de leyes de transparencia como Ficha Limpia, los corruptos tienen más posibilidades de salirse con la suya”.

“Y yo estuve ahí y goberné, y sé que nadie asume un cargo y conoce a cientos de personas de confianza de los cuales uno esté cien por ciento seguro de su honestidad. Eso le pasa a todos los partidos políticos. Lo que limita ese riesgo de corrupción, lo que disminuye las posibilidades de que haya alguien robando en tu nombre, es que las reglas sean claras y las instituciones funcionen, en especial los organismos de control”, amplió.

Y finalizó: “El gobierno tiene que dar todas las explicaciones que hagan falta y que sean suficientes para la gente, pero también tiene que aprovechar esta crisis y estas denuncias para hacer las reformas que faltan para tener un estado más honesto y más transparente. Más que ‘Kirchnerismo nunca más’, y más allá de cualquier campaña electoral, digamos ‘Corrupción nunca más’”.

Temas Relacionados

PROCampaña porteñaJorge MacriJavier MileiMauricio MacriMaría Eugenia VidalCiudad de Buenos AiresBalcarceAlianza políticaLa Libertad AvanzaElecciones 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Piera Fernández, referente universitaria y candidata a diputada: “Hay una apuesta por voces nuevas dentro de la UCR”

La ex presidenta de la FUA acompaña a Martín Lousteau en la lista de Ciudadanos Unidos para la Cámara de Diputados. En diálogo con Infobae, analizó el antecedente con Lula Levy y el desafío de renovar el partido centenario

Piera Fernández, referente universitaria y

Crecen los incidentes en campaña: el Gobierno mantiene los actos y admite que hablar de violencia los beneficia

En la Casa Rosada aseguraron que los favorece que se hable de los piedrazos contra el Presidente en lugar de los audios de ANDIS o el caso del fentanilo

Crecen los incidentes en campaña:

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

El dirigente realizó un acto en Pilar junto a las organizaciones y partidos que lo apoyan. Lanzó críticas al Gobierno

Santiago Cúneo presentó su candidatura

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

La caminata libertaria que encabezó Karina Milei y Martín Menem terminó suspendida tras los enfrentamientos entre militantes en la peatonal de la ciudad capital. Hay dos personas detenidas. Las versiones cruzadas

Tras los incidentes en Corrientes,

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

Las últimas noticias de cara a los comicios de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional

Elecciones 2025, en vivo: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reinventarse después de llegar a

Reinventarse después de llegar a la meta: la paradoja del éxito

La política, extraviada y con un nosotros roto

Carteles de la droga como grupos terroristas

Alberdi y la vigencia del republicanismo

Dólar, deuda y encajes: cómo es el “mini plan” de dos meses del Gobierno para evitar problemas hasta las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Arteba 2025: las galerías debutantes

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

Lecturas para el fin de semana: las aventuras del traductor

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Con arteba, Affair y BADA, Buenos Aires vive tres días plenos de arte

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”