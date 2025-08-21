Política

Jorge Macri: “Nuestro país estabilizó y ordenó su macroeconomía, la previsibilidad le devuelve la confianza a quienes buscan invertir”

El jefe de Gobierno porteño participó de la nueva edición del Council of the Americas, que reúne empresarios, inversores y dirigentes nacionales

Guardar
Jorge Macri defendió la estabilidad
Jorge Macri defendió la estabilidad macroeconómica en su exposición ante la comunidad empresarial en Buenos Aires (Foto: Adrián Escandar)

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó de la nueva edición del Council of the Americas. Durante su mensaje afirmó: “Nuestro país estabilizó y ordenó su macroeconomía, la previsibilidad le devuelve la confianza a quienes buscan invertir”. El mandatario se dirigió a una audiencia compuesta por representantes de empresas, inversores y referentes políticos, en un contexto marcado por la búsqueda de señales claras para el desarrollo económico argentino.

En su intervención, Macri destacó la importancia de recuperar la confianza como factor central para estimular la producción y el capital. Resaltó que el proceso de estabilización permite a Argentina convertirse en un destino atractivo en la región. “Recuperar el orden macroeconómico y garantizar previsibilidad incrementa el interés de quienes desean apostar”, aseguró el funcionario ante los presentes.

Al dirigirse a ejecutivos y actores del sector privado, el jefe de Gobierno porteño enfatizó la necesidad de “crear condiciones adecuadas y facilitar el arribo de nuevas empresas” en la capital. Para Macri, la vigencia de reglas claras favorece la toma de decisiones a largo plazo y proyecta la provincia como un polo de oportunidades. Defendió la articulación entre el Estado y los privados: “Argentina precisa políticas sostenidas que superen los cambios de gobierno y permitan continuidad”.

El mandatario compartió la jornada junto a integrantes del gabinete nacional y otras autoridades. Entre ellos se destacaron Luis Caputo, ministro de Economía, encargado de abrir la agenda a primera hora, y Javier Milei, presidente de la Nación. Ambos participaron ante un entorno que reunió a empresarios, dirigentes y figuras de la política nacional.

El Alvear Palace Hotel fue
El Alvear Palace Hotel fue el escenario de la nueva edición del Council of the Americas en la Ciudad

La nueva edición del Council of the Americas se desarrolló bajo el lema “Argentina: perspectivas económicas y políticas” en el Alvear Palace Hotel, elegido una vez más como sede para el tradicional evento. Según los organizadores, la cita volvió a convocar a una amplia variedad de sectores interesados en conocer los próximos pasos del gobierno respecto al escenario socioeconómico.

Luis Caputo encabezó el inicio del ciclo con un panorama de la situación financiera y las señales de recuperación. En este escenario, las palabras de Macri se instalaron como parte de una estrategia orientada a atraer inversiones y potenciar el ecosistema local.

Los participantes del encuentro dialogaron sobre los desafíos actuales: desde la evolución del dólar hasta las proyecciones de inflación y el margen para mejorar la competitividad. El auditorio, compuesto por ejecutivos de compañías líderes nacionales e internacionales, consultó sobre la orientación de nuevas medidas para permitir el ingreso de capital y simplificar los trámites para inversiones.

El Council of the Americas se consolidó a lo largo de los años como punto de referencia para el análisis de la coyuntura argentina y la definición de agendas sectoriales. Empresarios y especialistas aprovecharon para exponer propuestas y evaluar políticas actuales. Las autoridades, entre ellas el propio Macri, respondieron las inquietudes con ejemplos de las herramientas implementadas y objetivos para la gestión del próximo período.

Macri subrayó la relevancia de “brindar estabilidad, actualizar la infraestructura urbana y mantener el diálogo constante con el sector privado” como ejes para sostener una economía abierta. El jefe de Gobierno porteño expuso el impacto positivo de la previsibilidad en la decisión de ampliar proyectos y expandir las operaciones productivas, tanto de actores locales como internacionales.

Durante la jornada, prevaleció el debate sobre instituciones sólidas, marcos predecibles y simplificación administrativa. Macri defendió la integración de la Ciudad en una lógica global, al entender que la apertura y la seguridad jurídica constituyen ventajas comparativas para el crecimiento.

Temas Relacionados

Jorge MacriCouncil of the AmericasEconomiaEstabilidadEmpresariosUltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

La aparición de nuevas fuerzas opositoras y divisiones internas en el oficialismo generan un escenario electoral abierto, con múltiples opciones para los votantes y expectativas de resultados ajustados

Cómo consultar el padrón de

Quiénes son los detenidos por el fentanilo contaminado: la historia de García Furfaro y los directivos de HLB Pharma

Los dos hermanos, la madre y la abuela del empresario farmacéutico también fueron arrestados. Hoy comenzarán las indagatorias. No es la primera vez que está preso. Sus vínculos políticos con el kirchnerismo y sus inicios como verdulero

Quiénes son los detenidos por

En una jornada maratónica en Diputados, Javier Milei logró mantener un veto y se postergó el debate de otros dos

La única derrota parlamentaria del Gobierno fue el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En una jornada maratónica en

Liberal vs opositor, la grieta del PRO: cómo se posiciona cada dirigente en la nueva etapa del partido

Los acuerdos electorales con La Libertad Avanza pusieron de manifiesto las diferencias internas entre quienes están más cerca de Casa Rosada y los que ya piensan en el postmileismo

Liberal vs opositor, la grieta

El PJ ya piensa en un bloque anti-Milei para 2027: las hipótesis sobre una alianza con sectores opositores

La posibilidad de un acuerdo entre peronistas, radicales y espacios del centro se habla en varias oficinas importantes de la oposición. Límites, especulaciones y necesidades en juego

El PJ ya piensa en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno bonaerense apuntó contra

El gobierno bonaerense apuntó contra la Conmebol por los incidentes en la cancha de Independiente: “La Policía pidió suspender el partido en el primer tiempo”

Encuentran un vínculo entre el riesgo de Alzheimer en mujeres y los ácidos grasos omega-3

Fentanilo mortal: la pista clandestina en Misiones que complica a HLB Pharma

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “La posición de los legisladores es un asquito”

Cuál es el huso horario actual en Argentina y por qué proponen cambiarlo

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric envió a su

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Buenos Aires tras los incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile

Aparecieron en un video los deportistas de Cuba que desertaron durante los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

El príncipe William siembra dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham con su nueva mudanza

El presidente de Corea del Sur anunció un plan para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano de Kim Jong-un

Tuto Quiroga expuso sus planes para el litio de Bolivia, Chile y Argentina: “Abrirnos a la inversión, exportar y hacer zonas francas”

TELESHOW
Los días de calma, caminatas

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara