Política

El mensaje que compartió Javier Milei con el Gabinete tras los incidentes: “Nada de esto me intimida, me llena de ganas de salir a la cancha”

El Presidente les envió un chat al equipo de Gobierno. “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”, les dijo a los ministros

Guardar
La recorrida de campaña de
La recorrida de campaña de Milei en Lomas de Zamora, donde fue agredido por militantes opositores

El presidente Javier Milei compartió esta mañana un mensaje a sus ministros en el que se mostró “de buen ánimo, exultante” y dispuesto a retomar la campaña, tras las agresiones con piedras y otros elementos que ocurrieron en la recorrida en el centro del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El mensaje, que fue confirmado por Infobae, se trató de una “reflexión” sobre los episodios de ayer a la tarde en la caravana que se estaba realizando sobre la calle Hipólito Yrigoyen, que terminó abruptamente tras las agresiones.

El chat que difundió entre los miembros del Gabinete, el presidente Milei apuntó contra la oposición y usó menciones futbolísticas para describir tanto su personalidad como su decisión de redoblar la campaña de cara a las elecciones del 7 de setiembre y del 26 de octubre próximo.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

El mensaje fue el siguiente:

“REFLEXIÓN

“A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados.

“Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre.

“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña.

“Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad.

“SIGAMOS AVANZANDO

“LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

“KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

“VIVA LA LIBERTAD CARAJO”

La foto de la piedra
La foto de la piedra que le arrojaron al presidente en la caravana de Lomas de Zamora (foto AFP)

El mensaje fue difundido esta mañana desde la Quinta de Olivos, momentos antes de partir hacia el almuerzo con un grupo de empresarios en el centro porteño.

Milei encabezó la caravana en el centro lomense, pese a que habían surgido advertencias y alertas sobre la seguridad. Desde el lunes a la noche, por redes sociales había convocatorias de organizaciones políticas de base convocando a manifestarse contra la presencia del presidente.

Por esa situación, se había dispuesto un operativo especial, con personal de Gendarmería, de Policía Federal, de la propia custodia presidencial y de personal de la Policía Bonaerense. Sin embargo, a los pocos metros de iniciarse la marcha, la camioneta que llevaba al jefe de Estado, su hermana, Karina Milei, y los candidatos, fue cercada y cayeron varios elementos contundentes.

De hecho, una fotografía captó el instante donde una pesada piedra pasó a poca distancia de la cabeza del jefe de Estado.

Detenidos y cambios en la campaña

Por la agresión a la caravana del presidente Milei hubo dos detenidos, uno de los cuales fue liberado a las pocas horas y el segundo, un joven de 22 años, quedó a disposición de la Justicia Federal, acusado de ser uno de los que arrojó una piedra.

Esta mañana, el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales, José Luis Espert, confirmó que por los episodios ocurridos tanto en Lomas de Zamora como antes en el acto del lunes en Junín -donde también hubo incidentes- habrá un refuerzo de la seguridad.

“Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”, consideró el actual diputado.

Y agregó: “Habrá que tener un dispositivo de seguridad -continuó- que nos proteja para que la gente no sea lastimada. Habrá que plantear de manera diferente la campaña, con más seguridad, pero no van a impedir que nosotros recorramos la provincia de Buenos Aires”.

Temas Relacionados

Javier MileiLomas de ZamoraElecciones 2025Elecciones 2025 PBAúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno busca dejar atrás la polémica por las coimas en ANDIS y enviará un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria

El vocero presidencial Manuel Adorni insistió en que la filtración de los audios son “operaciones” en medio de la campaña electoral

El Gobierno busca dejar atrás

José Luis Espert confirmó cambios en la campaña tras la agresión a Javier Milei: “Nada nos va a detener”

El diputado de La Libertad Avanza admitió que van a reforzar la seguridad en lo que resta de la campaña hacia el 7 de septiembre. “El kirchnerismo está intentando que los liberales no pisemos la provincia de Buenos Aires”, advirtió

José Luis Espert confirmó cambios

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

Javier Milei afirmó ayer que avanzarán en una presentación judicial contra el extitular de la ANDIS. El rol clave de la auditoría del organismo

El Gobierno prepara la denuncia

Hugo Moyano exigió la reapertura de las paritarias de Camioneros con una filosa crítica al Gobierno

El líder sindical cuestionó la medición oficial de la inflación al pedir a los empresarios una mejora salarial desde septiembre que compense el desfase de junio-julio. Otros reclamos del gremio

Hugo Moyano exigió la reapertura

Río Negro: tras un acuerdo volátil con LLA, el PRO mantiene su acompañamiento a Milei pero reniega de sus candidatos

La alianza provincial duró apenas unos días. Los amarillos sostienen su apoyo al mandatario nacional pero reniegan de los candidatos que Casa Rosada eligió para la contienda de octubre

Río Negro: tras un acuerdo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ley anti-Shein: qué propone la

Ley anti-Shein: qué propone la industria textil para atacar la importación masiva de productos chinos

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos denuncian que complica el tránsito hace más de un mes

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador y Japón reforzaron su

Ecuador y Japón reforzaron su cooperación tras encuentro entre Noboa e Ishiba

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

TELESHOW
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”