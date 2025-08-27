Luis Juez cuestionó al Gobierno por las coimas en ANDIS: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

La indignación de Luis Juez por los audios de la coimas en ANDIS

El senador Luis Juez lanzó fuertes declaraciones contra el Gobierno a raíz de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se alude a presuntos pedidos de coimas que involucran al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su primo Eduardo “Lule” Menem. “¿No hay plata para los discapacitados pero sí para la cometa?”, cuestionó.

“Me putearon por haber votado a favor de la emergencia en Discapacidad y en Salud Pediátrica, ¿y no hay plata para ellos pero sí para la cometa?”, acusó Juez durante una entrevista en TN.

El legislador cordobés recordó que se había reunido con Spagnuolo en su propio despacho en reiteradas oportunidades para hablar sobre el financiamiento del sector. “Me junté con Spagnuolo, a quien cité en mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad y plantearle la necesidad de las prestadoras. Y luego me putearon cuando voté a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad”, expresó.

La semana pasada, el Senado aprobó los proyectos de emergencia en esas áreas con un fuerte respaldo opositor. Juez fue uno de los que expuso con énfasis en el recinto, donde se lo vio conmovido. “La única esperanza que tenemos los padres con hijos con problemas la construimos en el Garrahan. Nosotros como dirigentes necesitamos tener empatía política para protegerlos, son insustituibles. No nos pueden robar la última esperanza que tenemos”, afirmó en aquella sesión. Su voto significó un quiebre respecto del acompañamiento constante que venía mostrando al oficialismo en otras iniciativas.

La palabra de Luis Juez en el Senado

En redes sociales, el senador recibió duras críticas por esa postura. “Me mataron en las redes. ‘Traidor’, ‘Hijo de puta’, me dijeron en las redes. ¿Y ahora tengo que ver en televisión que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija pero que sí hay para la cometa?”, relató.

Juez insistió en la necesidad de que haya respuestas claras sobre el destino de los fondos públicos destinados a las personas con discapacidad. “Yo necesito a gritos que el tema se aclare. Esta semana, de tanta imbecilidad para analizar los problemas que tiene el ciudadano común, sepamos que no había plata para las prestadoras de discapacidad pero esa plata iba en sobres… Y si eso no es cierto, decímelo en la cara: ‘Es mentira, es pura operación’”, sostuvo.

El senador cordobés señaló además que su respaldo a ciertas iniciativas del oficialismo no obedece a un rechazo al kirchnerismo, sino a la expectativa de que haya un cambio real. “Pero no quiero, después de 40 años, volver a equivocarme y tener menos olfato que un pequinés. Quiero saber que (mi decisión) de acompañar no es por espanto porque los otros (la oposición, el kirchnerismo) son todos unos ladrones, sino porque creo en esto (el oficialismo)”, planteó.

Las palabras de Juez llegan en un contexto de reacomodamiento político en Córdoba, donde quedó afuera de las listas que presentó La Libertad Avanza en el cierre de alianzas. Su salida de la presidencia del bloque del PRO en el Senado había sido interpretada como una señal de acercamiento al oficialismo, aunque sus últimas posiciones legislativas y ahora sus críticas a raíz de los audios muestran tensiones con la fuerza gobernante.

En el Senado, la votación de la semana pasada sobre las emergencias en pediatría y discapacidad se convirtió en un punto de inflexión en la estrategia parlamentaria de Juez. Su decisión de acompañar la iniciativa contrastó con el rechazo de gran parte de La Libertad Avanza, que cuestionó la viabilidad presupuestaria de la medida. “No nos pueden robar la última esperanza que tenemos”, había repetido en el recinto al explicar su voto.