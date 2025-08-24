Política

Senado: el oficialismo reconoce una “impericia total” y se prepara para semanas complejas

La oposición ya piensa en una nueva sesión, pese a que la actividad mermará los próximos días. Temor en las filas libertarias por un recambio legislativo que obligará al diálogo, sin excepción, y una Casa Rosada que casi ni envía propuestas el Congreso

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno del Senado, durante
El pleno del Senado, durante la sesión del jueves último (Fotos: Jaime Olivos)

La recolección de escombros en el Senado no resultó sencilla para La Libertad Avanza, tras la sesión en la que una abrumadora mayoría le aplicó siete piñas al Gobierno, con la desactivación total de cinco decretos -cuatro delegados y un DNU- y la sanción de las leyes que mejora el presupuesto universitario, y que declara la emergencia pediátrica por un año, con el hospital Garrahan como emblema: según el propio oficialismo, hubo una “impericia total” de parte de la Casa Rosada y las alarmas ya se proyectan no sólo para el cortísimo plazo, sino también para el recambio legislativo del 10 de diciembre próximo.

“Vamos a suponer que nos va bien en las elecciones de octubre y, como no participamos en las de 2019, nuestro bloque crecerá. Pero lo importantes es que acá ni siquiera llegaríamos al tercio propio -24 de 72-, debido a que pasaríamos de los 6-7 actuales a entre 15 y 17, en el mejor de los casos. Ya no estamos incomodando a aliados, sino que rompimos todos los puentes. Si encima no tenés una sola propuesta para hacer, la situación se convierte en extrema. Por eso la preocupación. Si al kirchnerismo le costó horrores empujar sesiones teniendo 33 o 34 legisladores -a tres del quorum- en el último año y medio, ¿por qué nos tendría que ir mejor a nosotros con menos?”, manifestaron desde La Libertad Avanza a Infobae.

Durante la sesión del reciente jueves, aliados hasta hace minutos súper fieles del Ejecutivo se “pintaron la cara” y sumaron votos y discursos a la andanada opositora. Otro dialoguista con cierto entendimiento con la Casa Rosada afirmó a este medio: “Lo único positivo es que se pudo consensuar ir al recinto. Ahora, que varios se hayan conformado con eso, es patético. Y no falta poco para que insistamos con la emergencia en discapacidad que viene de Diputados, para arrancar”.

La ley en cuestión fue vetada y el miércoles último logró revalidarse, con dos tercios, en el recinto de la Cámara baja. Ahora le toca al Senado, que ya mira septiembre -sin importar la elección bonaerense- y en julio pasado ya sancionó la iniciativa, con 56 adhesiones y ningún rechazo. El camino de esta discusión es inevitable para el oficialismo, que fue por todo y contra todos desde el 10 de diciembre de 2023 y, ahora, está acorralado por una oleada anti libertaria.

La senadora radical y usual
La senadora radical y usual aliada libertaria Carolina Losada

El texto plantea una emergencia en discapacidad vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, luego del final del Gobierno de Javier Milei, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas. Una segunda iniciativa a incluirse, en un futuro encuentro en el recinto, es la que modificaría en profundidad la ley vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -adelantado el miércoles por Infobae y un matutino nacional-, cuyo discreto dictamen apareció el jueves último, en plena sesión. En dicha jornada ocurrieron algunos intentos para votarla sobre el final y de forma exprés.

Por otra parte, lo sucedido en los últimos días generó roces extra en la UCR. Apuntan a un caso particular: Carolina Losada. En la bancada cayó pésimo que en 2024 votara a favor de los presupuestos universitarios y, días atrás, lo hiciera en contra. Al menos dos colegas de bloque comentaron a este medio que también pretendió discutir otros parámetros dentro de su bancada. Casi nadie le prestó atención.

A quien se la vio de buen semblante el jueves pasado fue a la vicepresidenta, Victoria Villarruel: mientras la oposición no paraba de rechazar decretos o sancionar leyes, la titular de la Cámara alta -denostada por el Ejecutivo y sus tropas- aprovechó, en reiteradas ocasiones, diversas charlas con legisladores en el Salón Evan Perón, contiguo al recinto. “Fue llamativo. Hasta parecía contenta e intentando hacer algo de política con gente alejada de nuestra visión”, deslizaron con malicia desde un despacho oficialista.

Temas Relacionados

SenadoLa Libertad AvanzaSesiónEmergenciaDiscapacidadVictoria VillarruelOposiciónDNUÚltimas noticias

Últimas Noticias

Axel Kicillof habló de las presuntas coimas en ANDIS: “Esto requiere celeridad por parte de la Justicia porque es de enorme gravedad”

El gobernador bonaerense consideró que el caso sobre retornos al Estado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es “escabroso” y apuntó contra Javier Milei: “No se puede negar el vínculo que tiene con Diego Spagnuolo”

Axel Kicillof habló de las

El Gobierno prepara un sistema de descuentos y beneficios para militares y sus familias

La medida alcanzaría a más de un millón de personas entre personal civil y uniformado de las tres Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa lo lanzaría en septiembre. Capital Humano ya anunció una política similar para jubilados

El Gobierno prepara un sistema

Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo

El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña

Coimas en la ANDIS: una

Elecciones legislativas 2025: las listas oficiales completas para diputados y senadores nacionales en los 24 distritos del país

Infobae publica los nombres avalados por la Justicia Electoral de todos los postulantes a una banca en el Congreso nacional en los comicios del 26 de octubre, por fuerza política y por provincia

Elecciones legislativas 2025: las listas

El jefe de “Los Copitos” le pidió disculpas a CFK y aseguró que Sabag Montiel intentó matarla para “impresionar a su novia”

Nicolás Carrizo fue liberado y será absuelto en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Los investigadores no hallaron pruebas de su implicancia en el atentado a pesar de unos mensajes en los que él mismo dijo que había participado de la planificación: “Lo hice para joder”

El jefe de “Los Copitos”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacó a balazos a su

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

La producción porcina lleva 15 años de crecimiento y marcó un nuevo récord en el primer semestre

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

El grunge regresó a la moda: cómo las celebridades reinterpretan un clásico con esencia rockera

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Israel: al menos

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

TELESHOW
Un misterio: ¿quién destruyó la

Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña de Morfi: la intimidad de La Voz Argentina, mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca