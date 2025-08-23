Política

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

El funcionario sugirió que la difusión de grabaciones sobre un supuesto esquema de coimas en el organismo y el debate sobre la ley de discapacidad coinciden intencionalmente, y afirmó que sectores opositores buscan aprovechar el momento para debilitar al oficialismo

Guillermo Francos habló sobre las posibles coimas en la ANDIS

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el Gobierno permanece internamente tranquilo, a pesar de la repercusión pública que generó la aparición de posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El funcionario vinculó el contexto actual con la proximidad de las elecciones y afirmó que “todo lo que ha tomado estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política”. Además, subrayó la existencia de un apoyo popular importante hacia el Ejecutivo, lo que, en su mirada, incrementa el interés de sectores opositores por aprovechar la situación.

Francos consideró que la coincidencia entre la difusión del escándalo de las grabaciones y el debate parlamentario sobre la ley de emergencia en discapacidad no es casual. “Cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”, afirmó el jefe de Gabinete. “Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, enfatizó el funcionario, insinuando que la situación responde a un armado político.

A pesar de las sospechas sobre la intencionalidad de la denuncia, el jefe de Gabinete remarcó la importancia del rol de la Justicia y su disposición a colaborar. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, indicó en declaraciones a Radio Mitre. Además, consideró que si existiesen responsabilidades comprobadas, los responsables deben ser procesados y sentenciados. Francos también destacó la seriedad de los funcionarios judiciales encargados de la investigación y mostró confianza en que el proceso se desarrollará conforme a derecho, sin temor a intervenciones arbitrarias.

Francos aseguró que Diego Spagunolo
deberá ratificar en la Justicia lo que se escucha en sus audios

El jefe de Gabinete, incluso, contó que le preguntó a Eduardo “Lule” Menem si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios de Spagnuolo y en la investigación judicial: “Él me dijo que nunca los contactó”, aseveró.

“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo, fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo. Veremos. Esto ha pasado el viernes. Estamos a la espera de los resultados”, indicó.

“Tengo confianza en las personas del gobierno”, repitió el funcionario del Gobierno y agregó: “Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Primero tendría que haber denunciado en la Justicia si tenía una sospecha o algún elemento de prueba. Tendría que haber ido a un juez o un fiscal. Entiendo que eso no ha pasado. Si tenía esa sospecha y no la denunció será que no tiene elementos o si tiene elementos incumplió deberes de funcionario público”. Y remarcó que “al presidente Javier Milei no se lo puede frenar con estas cosas”.

Guillermo Francos aseguró que el
caso ANDIS responde a cuestiones preelectorales

“La pelota está en la cancha de la Justicia”, repitió Francos y contó que habló con Milei y “está tranquilo, por supuesto que molesto porque sabe contra qué está luchando. Lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida”.

“Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo se hizo, cuándo se hizo, si está editado”, remarcó Francos, y admitió que le cuesta mucho “meterme en la psicología de Spagnuolo” y reconoció que el audio “puede ser que tenga un motivo de enojo por una cuestión particular, no lo sé, hay tantas razones para generar una expresión de este tipo que no lo sé, habrá que ver cuando tenga que responder al respecto”.

Francos reveló que Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel, que tuvo un vínculo “no muy estrecho” con el presidente y que “él le pidió el cargo de ANDIS y al presidente le pareció que podía ser razonable”. Y también dijo que el exfuncionario integraba el grupo cercano a Milei que participa los domingos de las cenas en Olivos, donde adenpas escuchan ópera.

