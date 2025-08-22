La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre de un museo en homenaje al Che Guevara

La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre del museo La Pastera, que homenajea al Che Guevara en San Martín de los Andes

La Justicia rechazó un planteo de nulidad que elevó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar el cierre del museo homenaje al Che Guevara en San Martín de los Andes y Parques Nacionales avanza con la decisión de recuperar el edificio para destinarlo a otros fines turísticos.

La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal avala el procedimiento administrativo que inició la administración de Parques Nacionales durante la gestión del exfuncionario Cristian Larsen.

En mayo pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Casa Rosada revocó el contrato que mantenía el organismo de conservación con ATE desde 2008 para administrar el edificio La Pastera, argumentando que el edificio era utilizado con fines ideológicos.

Poco después del anuncio, Larsen se sumó al anuncio y a través de sus redes sociales aseguró que “el Che Guevara nunca fue un modelo a seguir, sino más bien un ejemplo de cómo detrás de fines loables se cometen atrocidades”. Luego, agregó: “Recuperar estas tierras es un acto de defensa de la soberanía y de los valores que nos unen como Nación. Es un rechazo rotundo a aquellos que siguen manipulando la historia y la justicia para sus propios fines”.

El anuncio oficial fue respondido por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien desafió al gobierno y aseguró que no dejarían que lo cierren.

ATE organizó varias actividades para repudiar la decisión del cierre del museo

De inmediato, la organización sindical elevó una medida cautelar para intentar declarar la nulidad de esa resolución, la cual ahora fue rechazada.

La Pastera es un antiguo galpón en el que el Che Guevara y Alberto Granado se alojaron durante su viaje en moto por América Latina.

Entre otras actividades, en el museo se exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con su vida y se divulgaban materiales audiovisuales sobre el Che Guevara.

El edificio fue inaugurado en 2008, en el marco del 80° aniversario del nacimiento del Che Guevara, ocurrido en junio de 1928.

En uno de los salones se exhiben en fotos y cuadros los ejes de la vida y el pensamiento del histórico revolucionario, y mapas en los que figuraban los recorridos que realizó durante los viajes por América Latina y África.

En el museo se exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con la vida del Che Guevara

En la planta alta se puede visitar la habitación que ocuparon Guevara y Granados durante su breve paso por San Martín de los Andes, como así también cuadros explicativos sobre esa visita. Además, se venden distintos artículos relacionados con el médico argentino que coprotagonizó la revolución cubana y se realizaban visitas guiadas por el edificio.

“La Pastera museo del Che es una alternativa distinta para conocer la vida y el pensamiento de este mítico personaje. El edificio del museo es una pieza de colección en sí misma que data de 1946. Íntegramente construido en madera”, reza la presentación del lugar en las redes sociales.

La presentación decía: “No es un museo más. Es un refugio para la historia, el análisis y la reflexión sobre uno de los personajes más emblemáticos de la historia”.

Fuente del organismo nacional confirmaron a Infobae que el proceso para recuperar el control sobre el edificio “sigue su curso”, a pesar de la renuncia de Larsen como presidente de la entidad.

La restitución del mismo debía ejecutarse en 30 días, aunque el recurso planteado por ATE ralentizó el procedimiento.

En caso de que la organización sindical intente permanecer en el edificio, fuentes de Casa Rosada confirmaron: “Si no acceden a retirarse de manera voluntaria, serán desalojados a través del uso de la fuerza pública”.