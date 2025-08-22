Política

La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre de un museo en homenaje al Che Guevara

La agrupación sindical había intentado declarar la nulidad de la resolución estatal a través de la que prevé cerrar un centro de exposiciones que recuerda al histórico revolucionario en San Martín de los Andes y recuperar el control del edificio

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Guardar
La Justicia rechazó el pedido
La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre del museo La Pastera, que homenajea al Che Guevara en San Martín de los Andes

La Justicia rechazó un planteo de nulidad que elevó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar el cierre del museo homenaje al Che Guevara en San Martín de los Andes y Parques Nacionales avanza con la decisión de recuperar el edificio para destinarlo a otros fines turísticos.

La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal avala el procedimiento administrativo que inició la administración de Parques Nacionales durante la gestión del exfuncionario Cristian Larsen.

En mayo pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Casa Rosada revocó el contrato que mantenía el organismo de conservación con ATE desde 2008 para administrar el edificio La Pastera, argumentando que el edificio era utilizado con fines ideológicos.

Poco después del anuncio, Larsen se sumó al anuncio y a través de sus redes sociales aseguró que “el Che Guevara nunca fue un modelo a seguir, sino más bien un ejemplo de cómo detrás de fines loables se cometen atrocidades”. Luego, agregó: “Recuperar estas tierras es un acto de defensa de la soberanía y de los valores que nos unen como Nación. Es un rechazo rotundo a aquellos que siguen manipulando la historia y la justicia para sus propios fines”.

El anuncio oficial fue respondido por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien desafió al gobierno y aseguró que no dejarían que lo cierren.

ATE organizó varias actividades para
ATE organizó varias actividades para repudiar la decisión del cierre del museo

De inmediato, la organización sindical elevó una medida cautelar para intentar declarar la nulidad de esa resolución, la cual ahora fue rechazada.

La Pastera es un antiguo galpón en el que el Che Guevara y Alberto Granado se alojaron durante su viaje en moto por América Latina.

Entre otras actividades, en el museo se exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con su vida y se divulgaban materiales audiovisuales sobre el Che Guevara.

El edificio fue inaugurado en 2008, en el marco del 80° aniversario del nacimiento del Che Guevara, ocurrido en junio de 1928.

En uno de los salones se exhiben en fotos y cuadros los ejes de la vida y el pensamiento del histórico revolucionario, y mapas en los que figuraban los recorridos que realizó durante los viajes por América Latina y África.

En el museo se exhiben
En el museo se exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con la vida del Che Guevara

En la planta alta se puede visitar la habitación que ocuparon Guevara y Granados durante su breve paso por San Martín de los Andes, como así también cuadros explicativos sobre esa visita. Además, se venden distintos artículos relacionados con el médico argentino que coprotagonizó la revolución cubana y se realizaban visitas guiadas por el edificio.

“La Pastera museo del Che es una alternativa distinta para conocer la vida y el pensamiento de este mítico personaje. El edificio del museo es una pieza de colección en sí misma que data de 1946. Íntegramente construido en madera”, reza la presentación del lugar en las redes sociales.

La presentación decía: “No es un museo más. Es un refugio para la historia, el análisis y la reflexión sobre uno de los personajes más emblemáticos de la historia”.

Fuente del organismo nacional confirmaron a Infobae que el proceso para recuperar el control sobre el edificio “sigue su curso”, a pesar de la renuncia de Larsen como presidente de la entidad.

La restitución del mismo debía ejecutarse en 30 días, aunque el recurso planteado por ATE ralentizó el procedimiento.

En caso de que la organización sindical intente permanecer en el edificio, fuentes de Casa Rosada confirmaron: “Si no acceden a retirarse de manera voluntaria, serán desalojados a través del uso de la fuerza pública”.

Temas Relacionados

ATEMuseo La PasteraChe GuevaraSan Martín de los AndesParques NacionalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

A dos semanas, Fuerza Patria se enfoca en el 7S y Kicillof se mostrará con candidatos nacionales

El peronismo inicia los últimos 15 días de una campaña extraña. El Gobernador mantuvo contactos con Taina, Grabois y Palazzo para compartir el último tramo de la veda electoral

A dos semanas, Fuerza Patria

Tras el revés en el Senado, Milei se aferra a su alianza con los gobernadores en Diputados y prepara más vetos

Si bien la oposición ha logrado avanzar con varios proyectos de alto impacto social y fiscal, la Casa Rosada consolida su estrategia defensiva gracias a las provincias

Tras el revés en el

Preocupación en el Gobierno por las derrotas en el Congreso y la apuesta a octubre como punto de inflexión

En la Casa Rosada ya no hablan del recambio legislativo de diciembre, sino del día después de las elecciones nacionales. Por el impacto en los mercados, necesitan demostrar fortaleza cuanto antes, luego de perder aliados por el cierre de listas

Preocupación en el Gobierno por

Senado: se sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año, con el hospital Garrahan de emblema

La recomposición salarial “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023. Se aumentan recursos para insumos críticos. El Ejecutivo se apresta a vetarla pese a que logró los dos tercios de los votos, con 62 adhesiones y ocho rechazos

Senado: se sancionó la declaración

Luis Juez se quebró en el debate por la ley de emergencia en el Garrahan: “No nos pueden robar la última esperanza”

El senador cordobés se volvió a mostrar conmovido al contar que su hija había sido paciente del Hospital Garrahan. “Es la única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas”, sostuvo

Luis Juez se quebró en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más digitalización financiera: crecen las

Más digitalización financiera: crecen las transferencias y las cuentas bancarias de empresas

70000 Tons of Metal: el viaje del creador del mayor crucero heavy del mundo

Fuerte retroceso en la confianza del consumidor en agosto: impacto en las expectativas y el consumo

El gigante británico Barclays advirtió sobre dos nuevos escenarios de riesgo para la economía argentina

Por qué transformar tu hogar con jardinería potencia el bienestar: las claves para adoptar este hábito

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce descartó exiliarse al

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan