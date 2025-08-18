Las listas de candidatos de LLA para las elecciones 2025 en las provincias donde no hubo acuerdo con el PRO

Las elecciones legislativas a nivel nacional tendrán lugar el próximo 26 de octubre

El 26 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas en todo el país, y los principales espacios políticos ya anunciaron a sus postulantes en los distritos más relevantes. Se renovarán 127 bancas de diputados nacionales de todas las provincias y 24 escaños en el Senado, correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, La Libertad Avanza anunció quiénes encabezarán las listas de senadores y diputados nacionales en varias provincias, consolidando así su armado político sin una alianza con el PRO, a diferencia de lo que ocurrió en CABA y PBA.

Chubut

En Chubut, la abogada Maira Frías, actual titular de ANSES en Comodoro Rivadavia, fue seleccionada como principal referente para la lista de Diputados nacionales.

Estará secundada por Julián Moreira de Trelew, mientras que los candidatos suplentes serán Silvina Florentino y Leandro Ruata, ambos de Puerto Madryn. Así lo indicó el portal Lateclapatagonia.

Córdoba

Gonzalo Roca junto a Gabriel Bornoroni

En Córdoba, las listas se estructuraron evitando candidaturas de legisladores en ejercicio para no interrumpir los mandatos vigentes. El armador Gonzalo Roca, hombre de confianza del presidente de bloque de La Libertad Avanza y diputado nacional Gabriel Bornoroni, fue apuntado para liderar la boleta. Junto a la influencer de Río Cuarto, Laura Soldano, encabezarán la lista de LLA. Ambos son personas de confianza de Bornoroni.

En tercer lugar, se postula Marcos Patiño Brizuela, apoderado de LLA y director de PAMI de la provincia; seguido por Laura Rodríguez Machado.

Corrientes

La provincia de Corrientes tendrá como candidata destacada a la actriz Virginia Gallardo, quien encabezará la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza, uno de los nombres de mayor proyección mediática a nivel federal.

La vedette estará seguida de Isidro Gapel Rekosup y Aimará Poderda, según detalló el portal El Litorial.

Jujuy

En Jujuy, la candidatura principal recae en Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores local, elegido para encabezar la lista de Diputados nacionales.

Bárbara Andreussi, será la segunda en la lista de candidatos confirmados para La Libertad Avanza. Se trata de la nieta del ex gobernador jujeño Horacio Guzmán, señaló Todo Jujuy.

La Rioja

En La Rioja, La Libertad Avanza no estableció una alianza con el PRO para los próximos comicios nacionales. La definición de candidaturas se realizó de manera independiente dentro del espacio libertario.

La apuesta es por Gino Visconti, joven empresario de la capital provincial a quien los armadores del partido describen como representante del perfil profesional fuera de la política tradicional. Estará secundado por Carolina Moreno.

Gino Visconti y Carolina Moreno (Foto: Instagram)

Mendoza

Una de las novedades del cierre de listas se produjo en Mendoza, donde el ministro de Defensa, Luis Petri, fue confirmado como postulante a diputado nacional por el oficialismo, en una alianza que el partido violeta inclinó por la UCR provincial.

Siguiendo al actual funcionario de Gobierno se anotó a Pamela Fernanda Verasay y a Álvaro Martínez. En cuarto lugar, se ubicó la abogada de San Rafael, María Julieta Metral Asensio.

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabeza la lista en Mendoza

Neuquén

En Neuquén, el partido oficialista nacional no apuesta a ninguna alianza y se presenta con la actual diputada nacional Nadia Márquez, que buscará un escaño en el Senado, considerada pieza central del armado de Martín Menem. Márquez irá acompañada de Pablo Cervi, detalló el portal Río Negro.

Para Diputados nacionales, el elegido es Gastón Riesco, con experiencia previa en la gestión municipal y el sector inmobiliario. Seguido por Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa.

Salta

En Salta, la actual diputada nacional Emilia Orozco se presentará como candidata al Senado y estará secundada en la lista por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.

Mientras que para Diputados nacionales la lista estará liderada por la periodista Gabriela Flores, aportando perfil mediático a la boleta.

La actual diputada María Emilia Orozco (Foto: Instagram)

San Juan

El dirigente José Peluc impulsó la postulación de Abel Chiconi, ex vicepresidente del Instituto Nacional Vitivinícola, como principal candidato a diputado nacional por San Juan.

Santa Cruz

En esta provincia, el macrismo no integra el frente oficial de Por Santa Cruz, ni llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza, y presentará una boleta propia en octubre.

Jairo Guzmán, presidente provincial del partido libertario, liderará la lista para la Cámara baja en Santa Cruz. Estará acompañado por Perla Gómez, en segundo lugar de la lista, y por Matías Alzugaray como tercero. Así lo indicó Laopinionaustral.

Por Santiago del Estero, Tomás Figueroa y Andrea Jorge, encabezan la lista de Senadores (Foto: Instagram)

Santa Fe

En Santa Fe, el espacio designó a Agustín Pellegrini, integrante de la juventud de La Libertad Avanza, como candidato principal para la Cámara baja. Su edad, 25 años, lo convierte en el más joven del armado nacional.

La nómina se oficializó este domingo y recibió el apoyo de la hermana del Presidente. Lo acompañan Yamile Tomassoni en el segundo lugar y Juan Pablo Montenegro en el tercero.

Santiago del Estero

Tomás Figueroa, responsable partidario en Santiago del Estero, será el primer candidato a senador, acompañado por Andrea Jorge como segunda candidata.

A su vez, la abogada Laura Godoy estará al frente de la lista para Diputados nacionales, seguida por Matías Faila en segundo término.

San Luis

En San Luis, la exministra de Desarrollo Humano Mónica Becerra encabezará la lista de diputados nacionales, reflejando la alianza política entre el gobernador Claudio Poggi y el gobierno nacional.