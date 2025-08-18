El sindicalismo logró más candidaturas a diputado de las que preveía y se prepara para dar batalla en el Congreso

Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Antonio Moyano y Hugo Yasky

Los dirigentes gremiales temen que el Gobierno tenga muchos más legisladores en el próximo Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre y avance con cambios no deseados en las leyes laborales, pero ahora tienen un mínimo alivio: lograron más lugares de los que preveían en la lista de candidatos a Diputado del peronismo para las elecciones de octubre y apuestan a mejorar la magra cantidad de bancas de hoy, la menor desde 1973.

La sorpresa fue el cierre de la nómina de la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos de extracción sindical en los lugares expectables iban a ser 3 y finalmente fueron 4, cifra que le permitiría al gremialismo peronista mantener el total de bancas que tienen actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación.

De los 10 diputados de extracción sindical que existen hoy, sólo 5 tienen mandato hasta 2027: Mario Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (bancarios), Pablo Ansaloni (rurales), Jorge Avila (petroleros) y José Gómez (Luz y Fuerza). A Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales) y Hugo Yasky (CTA) se les vencerá el mandato el 10 de diciembre, pero ahora los 3 tiene altísimas chances de ser reelegidos porque figuran entre los primeros 15 candidatos de la lista de Fuerza Patria en Provincia.

Cristina Kirchner y Vanesa Siley

A ese trío, como anticipó Infobae, Axel Kicillof incorporó en la nómina un nombre que fue propuesto por la CGT: Hugo Antonio Moyano, uno de los hijos del líder del Sindicato de Camioneros, abogado laboralista y secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

También habría que sumar al actual diputado nacional Pablo Carro, que proviene de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba y hasta 2022 fue jefe de la CTA de esa provincia, cuyo mandato vence en diciembre y ahora podría extenderlo porque lidera la lista cordobesa de candidatos nacionales de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre.

Si los votos los acompañan, estos 5 candidatos de extracción sindical se sumarán a la misma cantidad de diputados que seguirán en la Cámara Baja y así el bloque gremial podrá retener las 10 bancas actuales. Pero, como estiman en la CGT, seguramente habrá más legisladores que serán elegidos en el interior.

Mario Manrique y Sergio Palazzo, diputados de extracción sindical

Por más optimista que sea la cosecha de bancas, el gremialismo peronista seguirá lejos de los 39 diputados de extracción sindical que había entre 1973 y 1976 y que se redujeron con el correr de los años: entre 1983 y 1993 fueron 23; entre 1993 y 2003, 17; entre 2003 y 2011, 13; entre 2011 y 2019, 12; entre 2019 y 2023, 10, y la misma cifra desde 2023 hasta fines de 2025.

Por eso los sindicalistas quedaron conformes con el reparto de lugares que resolvieron Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa para la lista de candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Es que, hasta hace 10 días, aún estaba en firme el acuerdo interno entre los 3 líderes de Fuerza Patria por el cual cada uno iba a nombrar a un sindicalista para que figure entre los primeros 15 postulantes de la nómina.

Hugo Moyano y su hijo Hugo Antonio, candidato a diputado

Dentro de ese esquema habían trascendido algunos nombres posibles para ocupar esos lugares en la lista: el hijo de Hugo Moyano, aportado por Kicillof sobre la base de una propuesta de la CGT; Palazzo, sugerido por Cristina Kirchner, y Omar Plaini (canillitas) o Carlos Acuña hijo (estaciones de servicios), impulsados por Massa.

En algún momento de las complejas negociaciones, la CGT temía que se rompiera el acuerdo interno al que llegó el peronismo porque, advertía, “Cristina quiere designar al 90% de la lista, incluyendo a (Juan) Grabois; Sergio busca retener sus 4 diputados y Axel presiona para proponer a no menos de 6 candidatos″.

Finalmente, con el cierre de las listas de este fin de semana llegó el alivio para el sindicalismo: la nómina bonaerense tiene a Siley en el cuarto puesto; Palazzo, en el quinto; Moyano, en el noveno, y Yasky, en el número 13. Es decir, dentro de los primeros 15 que se consideran “entrables” en el Congreso en la elección de octubre.

Hugo Yasky buscará otro mandato como diputado (Foto: NA)

Massa no presentó ningún candidato de las filas sindicales, pero Cristina Kirchner y Kicillof promovieron a 2 cada uno, por lo que el total superó lo que se preveía.

Los dirigentes elegidos tienen un papel revelante en el esquema político, legislativo y sindical. Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FESITRAJU), apadrinada por Máximo Kirchner, integra el Consejo de la Magistratura, mientras que Palazzo, que acaba de obtener una nueva reelección al frente de la Asociación Bancaria, tuvo un rol clave para el poder sindical como vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

Se descuenta que el hijo de Moyano, que también es parte del equipo de abogados de la CGT, aportará sus conocimientos jurídicos para frenar los proyectos laborales del Gobierno y hacer aportes sobre el tema con la postura que sostiene el sindicalismo. Yasky, por su parte, garantiza el apoyo de un sector de la CTA.

José Ibarra (de remera amarilla), del Sindicato de Taxistas y titular de las 62 Organizaciones

A ese pelotón de dirigentes se agregó un acuerdo que también podría sumar sindicalistas al bloque legislativo: Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y peronista disidente, será el primer candidato a diputado nacional por el nuevo espacio Unión Federal y llevará en el tercer lugar a José Ibarra, titular de la Federación de Conductores de Taxis y líder de las 62 Organizaciones.

En un comunicado, el tradicional brazo político del gremialismo peronista informó que acompañan esa propuesta electoral los sindicalistas Ángel García (seguridad), Fabián García (cementerios), Marcelo Dávila (guincheros) y Marcela Ludueña (químicos).

En el Senado, el sindicalismo tiene incluso menos representación que en Diputados. Sólo uno de sus 72 miembros surge de esas filas: Gerardo Montenegro, que es titular de UPCN (estatales) de Santiago del Estero.