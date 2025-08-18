Política

Durísima frase de José Luis Espert contra la lista de candidatos del kirchnerismo: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

El candidato de La Libertad Avanza arremetió sin contemplaciones contra el espacio que lidera Cristina Kirchner. “Es importantísimo que en las dos elecciones que se vienen triunfen las ideas de la libertad para empezar a sacar a la maldición infecta de la provincia de Buenos Aires”, remató

Guardar
"Son todos la misma mierda con distinto olor", dijo José Luis Espert al analizar la lista de candidatos que presentó el kirchnerismo

Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”. Así sintetizó José Luis Espert su visión sobre la oferta electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Tras el cierre de listas, el economista insistió en que, más allá de los cambios de nombre que ha tenido el espacio kirchnerista a lo largo de los años, la esencia de sus adversarios políticos permanece inalterada y -a su juicio- es profundamente nociva para la sociedad bonaerense.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Espert subrayó la importancia de los próximos comicios en el distrio electoral mas grande del país. “Es importantísimo que en las dos elecciones que se vienen, el 7 de septiembre y 26 de octubre, las ideas de la libertad triunfen para empezar a sacar a la maldición infecta que ha significado el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a la cual ha transformado en una cloaca a cielo abierto”, afirmó el diputado nacional, quien consideró que la lista presentada por el kirchnerismo refleja que “quieren seguir destruyendo” el distrito bonaerense.

Al profundizar su análisis sobre los nombres de la lista del kirchnerismo, el candidato libertario consideró que es “toda gente muy, muy, muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor, de Cristina. Así que, por lo tanto, es responsable de haber destruido la provincia de Buenos Aires”.

José Luis Espert, candidato de
José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aiores

El economista fue más allá y acusó a estos sectores de “haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses, a quienes les han hecho creer que trabajar es de estúpido, que estudiar es de tonto, que percibirse una planta es mucho mejor que saber matemáticas los chicos en el colegio, destruir la salud, destruir la seguridad, hacernos creer que la puerta giratoria es para los delincuentes y que la gente de bien está encerrada en su casa muerta de miedo”.

Consultado sobre la posibilidad de debatir con Juan Grabois en lugar de Jorge Taiana, el diputado nacional minimizó la diferencia de nombres: “No importa quién sea. Son todos la misma mierda con distinto olor. Debatiré con cualquiera y le ganaremos el debate a quien sea, porque tenemos los argumentos para hacerlo, porque no tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años”.

En ese sentido, Espert exigió explicaciones sobre situaciones concretas: “Yo quisiera que me expliquen los que van a defender esto, cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza. ¿Cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrinen en lugar de enseñarles Matemáticas, la Constitución Nacional, Historia, Geografía? ¿Por qué IOMA está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso”.

La conversación abordó también la incorporación de Karen Reichardt como número dos en la lista. En ese sentido, Espert valoró el aporte de la vedette: “Le va a aportar una gran lucidez en la defensa de la ciudad de Libertad. Es una excelente comunicadora. Nosotros tenemos que dar una batalla cultural fenomenal en la provincia de Buenos Aires contra todos los slogans, contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha metido en la provincia de Buenos Aires”. El diputado destacó la claridad de Reichardt para comunicar “lo que hay que comunicar sobre la libertad en la provincia de Buenos Aires”.

Frente a la afirmación de Sebastián Pareja sobre la necesidad de contar con diputados que “levanten la mano”, Espert matizó: “Necesitamos gente que primero defienda con contundencia, con conocimiento, de manera visceral, pensada también, la decidida de la libertad que el presidente está aplicando y llevando a cabo a nivel nacional”. El economista remarcó que, en campaña, “es central la batalla cultural, la defensa de la decidida de la libertad y desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas que el kirchnerismo ha planteado”.

Entre los conceptos que Espert considera prioritarios combatir están, por ejemplo lo del “Estado presente, que no sirve para nada”, la “justicia social que ha terminado con gente trabajando en negro”, o ejemplos como la “salud pública, que está destruida y todos los kirchneristas cuando tienen una nana se atienden en hospitales privados”.

“En la Educación hay adoctrinamientos y el Estado es utilizado como botín para militantes y punteros en lugar de ser utilizado para prestarle servicios públicos a la gente”, cuestionó Espert, quien remató: “Todos esos parásitos mentales son los que, con la batalla cultural, tenemos que destronar en la campaña de acá al 7 de septiembre y luego hasta el 26 de octubre”.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresElecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaJosé Luis EspertLa Libertad AvanzaJuan GraboisJorge TaianaCristina KirchnerJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Los principales partidos estuvieron anotando sus postulantes para las elecciones nacionales 2025 hasta último momento. En esta nota, todos los nombres

Cierre de listas: uno por

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: estos son los candidatos de La Libertad Avanza, el PRO y Fuerza Patria

Este domingo, los principales partidos políticos terminaron de inscribir a sus postulantes para el 26 de octubre, donde se renuevan senadores y diputados nacionales

Cierre de listas de las

El Gobierno refuerza los trabajos con las Fuerzas Armadas para vigilar las zonas de fronteras

La cartera de Defensa y de Seguridad Nacional formarán la Mesa Conjunta de Coordinación

El Gobierno refuerza los trabajos

Cuántos diputados nacionales renueva cada provincia en las elecciones 2025

El recambio parlamentario argentino de 2025 redefine el mapa político nacional, con 127 bancas en juego

Cuántos diputados nacionales renueva cada

Quiénes serán los candidatos a diputados nacionales en Córdoba en las elecciones 2025

Así quedó el listado oficial de los representantes que eligieron los partidos políticos para competir por una banca en el Congreso de la Nación

Quiénes serán los candidatos a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia del huracán que

La historia del huracán que reescribió la meteorología del espacio y sorprendió a los científicos

Qué función cumplen los electrolitos en el cuerpo y cómo restablecerlos

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

El Tren Mitre restableció su servicio después de nueve días de mantenimiento

Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay dejó en suspenso la

Uruguay dejó en suspenso la oficina de innovación que había abierto en Jerusalén y el gobierno recibe críticas

Ascendieron a 20 los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

El proyecto científico que busca que la planta más solitaria del mundo encuentre pareja

TELESHOW
Daniela Christiansson y Maxi López

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá