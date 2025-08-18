Dónde voto en La Plata en las elecciones Buenos Aires 2025

El padrón electoral de La Plata ya está disponible para las elecciones legislativas de Buenos Aires 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padrón electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el domingo 7 de septiembre, ya está disponible para consulta. En este marco, los habitantes de La Plata pueden averiguar con anticipación el establecimiento donde emitirán su voto en los comicios del distrito.

La administración provincial optó por realizar las elecciones en fechas distintas a las nacionales. En consecuencia, los votantes bonaerenses tendrán que concurrir nuevamente a las urnas el domingo 26 de octubre para elegir a sus representantes en el Poder Legislativo nacional.

Cómo consultar el padrón electoral de La Plata

Qué se vota en La Plata

Los platenses votarán el 7 de septiembre para elegir seis diputados provinciales y cargos municipales (Ramiro Perchesvky)

El próximo 7 de septiembre, los ciudadanos de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, participarán en las elecciones legislativas provinciales. Este proceso electoral se realiza bajo la organización de la Junta Electoral bonaerense y es independiente de las elecciones nacionales, que tendrán lugar semanas después.

Para el distrito de La Plata, la importancia es doble: por un lado, se trata de una de las principales ciudades de la provincia, y por el otro, es la única que conforma la Octava Sección Electoral, también conocida como sección capital.

Durante estas elecciones, los residentes de La Plata elegirán seis diputados provinciales, en un contexto donde casi 600.000 platenses se encuentran habilitados para votar, según el padrón más reciente.

Otras secciones de la provincia también renovarán representantes: en total, se eligen 46 diputados provinciales entre la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección; y 23 senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, además de sus suplentes.

La organización de las secciones implica que cada una tiene asignada una cantidad específica de cargos legislativos a renovar, los cuales serán definidos en estos comicios. Para los platenses, la atención principal estará puesta en la selección de diputados para la Legislatura bonaerense, pero el voto también incluye cargos municipales.

Por otro lado, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, incluidos los de la sección capital, también se llevará a cabo la renovación de la mitad de los Concejos Deliberantes y la elección de consejeros escolares locales. Esto implica que el alcance del sufragio supera lo meramente provincial y abarca la administración y control directo en la educación y la gestión local dentro de La Plata.

Qué fuerzas políticas se presentan y los candidatos

En las elecciones legislativas del 7 de septiembre, la Octava Sección Electoral, correspondiente exclusivamente a la ciudad de La Plata, se destaca por la diversidad de fuerzas políticas que compiten por renovar las bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense. Un total de 17 alianzas han presentado listas para disputar los seis lugares disponibles para representantes provinciales de esta sección.

Las listas y sus candidatos para la Octava Sección son las siguientes:

Fuerza Patria

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan M. Malpeli

Carola Corra

Cristian Vander

Paula Lambertini

Alianza La Libertad Avanza (LLA)

Juan E. Osaba

Julieta Q. Chasman

Francisco Adorni

Micaela Fragasso

Nicolás Morzone

Cristina Cianflone

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti

Antonela C. Moreno

Emilio R. Ascurra

Vanesa Temporetti

Diego Rovella

María Virginia Pérez Cattáneo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

María Laura Cano

Leonel Acosta

Julieta Rosas

José Rusconi

Patricia Ríos

César Hernán García

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Mariana Callaud

Gabino Baldioli

Emilia Bardas

Juan Pablo Valdés

Maribel Montero Suárez

Política Obrera

Sergio Ezequiel Gomez De Saravia

Alejandra Greig

Omar Aníbal Zarza

María Alicia Gonzalez

Daniel Héctor Zapata

Erica Diana M. Garnis

Alianza Potencia

Jorge Gerardo Metz

María del Rosario Castagnet

Nicolás Massano

Lourdes Ariadna Ramos

Guillermo Daniel Llorente

Franco Aylén Massaccesi

Nuevos Aires

Marcelo Adrián Peña

Karina Edith Vanoni

Mariano Andrés Erzi

Ivana del Pilar Nieva

Ricardo Raúl Zic

Claudia Karina Pavón

Oscar Marcelo Mapis

María Cristina Hippener

David Alejandro Bavestrello

Sandra Marisa Romero

Unión y Libertad

Facundo José Zaldua

María Belén Azar

Matías Gastón Chimenti

Beatriz Edith Martín

Alianza Unión Liberal

Diana Cecilia Zonaro

Leonardo Maximiliano Panebianco

Virginia Druetto

Alejandro Miguel Del Franco

Adriana Barrutia

Gustavo Federico Niccolo

María Cecilia Somma

Roberto Miguel Machicote

Alejandra Soledad Pello

Rodolfo Tomás Irazabal

Frente Patriota Federal

Oscar Loyola

Fernandez Alejandra Lorena

Roma Pablo Cristian

Berrueco Carla Soledad

Giordano Ricardo Ariel

Guillardot Olga Mabel

Es con Vos

Maximiliano Esteban Ibarra Guevara

María Fernanda Scacheri

Alejandro Pérez

Norma Susana Yodas

Guillermo Patricio Kelly

Fernanda Gabriela Sena

Esteban Daniel Gutiérrez

Nancy Laura Selim

Ángel Daniel Cisneros

Partido Libertario

Campodonico Jose Ignacio

Manso Marta Susana

De La Fuente Morra Francisco

Garcia Jorgelina Eliana

Firpo Tomas Gonzalo

Loizu Daiana Evelin

Valores Republicanos

Enrique Oscar Otero

Violeta Bibiana Yoshinaga

Luciano Demian Otero Nolte

Marina Florencia Zanfardino

Luis Alberto Ayala

Abril Guadalupe Otero Nolte

Tiempo de Todos

Oscar Edgardo Alvarenga

Costantina Albornoz

Daniel Gabriel Latronica

Alicia Ana Costa

Rubén Ismael Balvidares

Micaela Domínguez

Construyendo Porvenir

Miglioranza Leopoldo

Pissola Priscila Mariel

Meres Gustavo Javier

Moreno Marcela Evangelina

Cufre Fernando Ezequiel

Ruiz Diaz Natalia Yanina

Espacio Abierto

César De Salazar

Prieto Lorena Aejandra

Rocheteau Leonardo Eric

Suarez Lorena Veronica

Linares Jesus Alejandro

Guiñazu Natacha Chantal

Qué se vota en La Plata en las elecciones nacionales de octubre

En octubre, se implementará la Boleta Única de Papel por primera vez en elecciones nacionales legislativas (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El domingo 26 de octubre serán seleccionados diputados y senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. En la provincia de Buenos Aires, se eleigirán a 35 diputados nacionales.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.