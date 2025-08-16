Política

La Liberta Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán la listas para senadores y diputados

El oficialismo también confirmó que el economista Agustín Monteverde será el segundo candidato para el Senado y Patricia Holzman, de la Fundación Judaica, irá a Diputados. “No es momento de tibios, es momento de valientes”, remarcó LLA en un comunicado

Los candidatos de La Libertad
Los candidatos de La Libertad Avanza junto a Karina Milei

La Libertad Avanza confirmó los nombres de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que competirán por lugares para las cámaras de Diputados y Senadores en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Patricia Bullrich y el abogado Alejandro Fargosi serán los primeros en las listas de aspirantes del gobierno.

La ministra de Seguridad encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales y estará acompañada por el economista Agustín Monteverde. Completan el cuadro de la Cámara Alta Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.

En tanto que debajo de Fargosi, exconsejero de la Magistratura, irá la contadora Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica.

Carlos Torrendell, Patricia Bullrich, Karina
Carlos Torrendell, Patricia Bullrich, Karina Milei, Agustín Monteverde y Pilar Ramírez, candidatos a senadores por CABA de La Libertad Avanza

En el tercer lugar buscará revalidar su cargo el actual diputado Nicolás Emma, abogado y coordinador de la campaña de La Libertad Avanza en 2021, que llevó a Milei y a Victoria Villarruel al Congreso. Justamente, Emma ocupa actualmente la banca que dejó el Presidente para asumir el Poder Ejecutivo.

Cuarta en la lista para diputados nacionales aparece Sabrina Ajmechet, referenciada en Patricia Bullrich. Es politóloga y doctora en Historia y, como Emma, actualmente integra de la Cámara de Diputados, a donde llegó bajo la lista amarilla del PRO.

Recién en el quinto lugar aparece el primer candidato enteramente macrista. Se trata de Fernando De Andreis, alfil del expresidente y exsecretario general de la Presidencia, cargo que, actualmente ocupa Karina Milei, a cargo de la confección y el cierre de las listas libertarias.

Antonela Giampieri es la otra candidata que aporta el PRO a la lista oficialista. De un perfil técnico, abogada, es la secretaria parlamentaria del bloque Vamos por Más, que conduce Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri. Tiene 36 años.

Completan la nómina para diputados Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

“La Alianza ‘La Libertad Avanza’ de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su lista de candidatos a senadores y diputados. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes”, arrancó el comunicado con el que el frente anunció a sus candidatos.

La batalla ahora está en el Congreso. Ese mismo Congreso que durante estos dos años, de la mano del kirchnerismo y sus cómplices, no hizo más que poner palos en la rueda y dejar bombas fiscales para frenar el cambio profundo que eligieron los argentinos”, siguió y advirtió que “con esta lista vamos a defender, con uñas y dientes, las leyes que van a consolidar la libertad, blindar el esfuerzo de millones de ciudadanos y evitar que los mismos de siempre nos lleven al desorden, la corrupción y la pobreza”.

Patricia Bullrich había confirmado la novedad de su candidatura el último viernes con un posteo en X, aunque el rumor corría por los pasillos de Casa Rosada desde hacía semanas.

Agustín Monteverde (segundo desde la
Agustín Monteverde (segundo desde la izquierda) será candidato a senador por CABA: en la foto, durante la recepción al presidente Milei en el Jockey Club

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió la excandidata a Presidente de Juntos por el Cambio en 2023.

Monteverde, segundo en la lista de LLA para senadores por CABA, es doctor en economía, profesor del CEMA, consultor de bancos y empresas, y consejero académico de Fundación Libertad y Progreso. Semanas atrás, recibió al Presidente para el almuerzo tradicional del Jockey Club, donde es socio y miembro de la Junta Electoral.

Noticia en desarrollo...

