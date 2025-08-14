Política

Un concurso británico para viajar a las Malvinas desató una reacción del gobierno bonaerense: “Una nueva provocación”

Desde el entorno de Axel Kicillof rechazaron la convocatoria del Reino Unido, dirigida a estudiantes de la Argentina, Uruguay o Paraguay, para que “visiten” las islas durante una semana. “Trabajamos para frenar esta entrega de soberanía”, dijo el ministro Carlos Bianco

Guardar
"Tenemos la obligación de reposicionar
"Tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional", sostuvo Bianco (Gobierno PBA)

Una reciente convocatoria británica, dirigida a estudiantes universitarios de Argentina, Uruguay y Paraguay, para visitar las Islas Malvinas por una semana generó una dura respuesta en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof.

En una nueva provocación a la Argentina y a sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido lanzó un concurso para que estudiantes de nuestro país “visiten” las Islas, bajo un lema ilegítimo que pretende designarlas como un territorio separado de la República“, posteó el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

La respuesta de Bianco al
La respuesta de Bianco al posteo del concurso (@Carli_Bianco)

La propuesta, difundida a través de la cuenta “Falklands de Cerca”, invita a jóvenes universitarios mayores de 18 años de los tres países a participar en un concurso que les permitirá “conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano”.

Para postularse, los interesados deben enviar un video de un minuto en el que expliquen por qué desean “conocer a sus vecinos” isleños. El premio consiste en una estadía de siete días en las islas, con una agenda centrada en actividades turísticas, culturales y de integración comunitaria. Tienen tiempo para participar hasta el 25 de agosto.

Las bases del concurso para
Las bases del concurso para que un grupo de estudiantes pueda viajar a las Islas Malvinas (@Falklands_cerca)

La reacción de Carlos Bianco no se limitó a cuestionar la convocatoria británica. El ministro bonaerense también dirigió sus críticas hacia el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al que acusó de mantener una postura de “subordinación y entrega” en la cuestión Malvinas. “Milei termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente. Por eso, tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional, en función de un proyecto de desarrollo”, escribió Bianco.

Para fundamentar su posición, el funcionario mencionó episodios recientes como la visita del canciller británico David Cameron a las islas en 2024, la realización de ejercicios militares en el archipiélago, la invitación al ex primer ministro Boris Johnson a la Casa Rosada y la firma del comunicado conjunto Mondino-Lammy.

Cómo los estudiantes de Argentina,
Cómo los estudiantes de Argentina, Uruguay y Paraguay pueden participar del concurso

De este modo, el funcionario buscó contrastar la política impulsada por la administración de Axel Kicillof con la del Ejecutivo central, asegurando que la provincia promueve convenios con nueve universidades nacionales para fortalecer la enseñanza de la causa Malvinas y la cooperación científica.

Las palabras de Bianco se enmarcan en la posición que habitualmente expresa la gestión Kicillof en particular y el peronismo en general. Durante el último acto que conmemoró a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, el pasado 2 de abril, el gobernador bonaerense había esgrimidos argumentos similares.

“Hay que ejercer la soberanía en cada decisión” para “defender el interés nacional” y “honrar la memoria de los combatientes”, agregó el mandatario provincial en aquella fecha. En su mensaje, además, enfatizó: “Cada lucha que damos es para defender el interés nacional. El reclamo por Malvinas para nosotros es inclaudicable: fueron, son y serán argentinas”.

En esa fecha, el Gobierno bonaerense, en su comunicación oficial, insistió en que “la soberanía no se negocia” y que el reclamo por las Malvinas “ya forma parte de nuestra identidad”.

Bianco también dijo lo suyo durante aquella conmemoración. “Argentina no puede resignarse. Necesitamos recuperar una política exterior soberana que construya coaliciones en defensa de nuestros derechos y refuerce el apoyo internacional a la descolonización de Malvinas. En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la soberanía y la justicia. Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, sostuvo el ministro de gobierno bonaerense. Ante el anuncio del gobierno británico reiteró los conceptos.

El mensaje incluyó un homenaje a los héroes de la guerra y reiteró la continuidad del reclamo como un elemento constitutivo de la identidad nacional.

Temas Relacionados

MalvinasReino UnidoCarlos BiancoJavier MileiLondresIslas MalvinasSoberaníaÚltimas noticiasconcursoviaje

Últimas Noticias

José Luis Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli irá tercero. El anuncio lo hizo el armador libertario Sebastián Pareja. También detalló otros nombres que pueden integrar la lista para las elecciones del 26 octubre

José Luis Espert encabezará la

El ex gobernador Oscar Herrera Ahuad oficializó su candidatura a diputado por Misiones

El dirigente buscará una banca en el Congreso respaldado por el Frente Renovador de la Concordia, luego de que LLA obtuvo el segundo lugar en los comicios de junio pasado

El ex gobernador Oscar Herrera

Zelensky habló con Milei y destacó su colaboración para lograr la paz con Putin

El presidente argentino se comunicó con su par ucraniano, momentos antes de la reunión que los líderes de Estados Unidos y el Kremlin tendrán en Alaska

Zelensky habló con Milei y

Seis opositores a Gildo Insfrán renunciaron a la Convención Constituyente: “Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”

Son integrantes de La Libertad Avanza o afines al espacio libertario. Quiénes quedaron y por qué podrían ser sancionados

Seis opositores a Gildo Insfrán

La oposición define fecha para una sesión clave en la Cámara de Diputados

Busca asegurar la presencia para rechazar vetos presidenciales y avanzar con proyectos sociales y económicos. El cierre de listas, las negociaciones con los gobernadores y el escenario electoral

La oposición define fecha para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Astrónomos captaron “El ojo de

Astrónomos captaron “El ojo de Saurón” cósmico, que dispara partículas atómicas a la Tierra

El BCRA convocó a los bancos a una reunión para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado

Pómulos operados y artes marciales en Villa Crespo: la vida del narco y prófugo brasileño con nexos con el PCC

ARCA simplificó las exportaciones aéreas y agilizó tramites

José Luis Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Cuatro atletas cubanos abandonaron su

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

Rusia endurece la represión contra la prensa independiente: prohibió a la ONG Reporteros Sin Fronteras

TELESHOW
Llega Cítrico, la nueva apuesta

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”