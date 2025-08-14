Política

Milei les dará protagonismo a los candidatos para transferir votos y motivar la participación

Durante un acto hoy en La Plata, el Presidente dará su primer discurso electoral con los ocho postulantes seccionales, mayormente ignotos. Llegar al electorado será el gran objetivo en un contexto de apatía que perjudica a la oposición

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

El prresidente Javier Milei
Con excepción de aquel show con músicos y candidatos en el Luna Park, Javier Milei suele pararse solo en sus presentaciones sobre la gestión, la situación económica e inclusive de campaña. Pero mañana, en el primer acto de proselitismo propiamente dicho en la carrera hacia las Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el Presidente subirá a los ocho postulantes que encabezan las listas al escenario. El objetivo es asociarlos a su imagen, con la esperanza de trasladarles los votos libertarios que lo llevaron a la Casa Rosada.

En principio, solo hablaría el Presidente, a las 19, para el cierre del evento (que, en realidad, está citado a partir de las 17). A su lado, o detrás, se ubicarían Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco,(Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), los líderes de las nóminas para los comicios del 7 de septiembre.

“Van a tener protagonismo Milei y sus candidatos”, dijeron desde el búnker de campaña bonaerense, decididos a repetir el formato de la foto que se tomó Milei con los titulares de las secciones hace exactamente una semana, cuando inauguraron el slogan de campaña “Kirchnerismo Nunca Más”. ¿Esta vez también usarán los buzos violetas que les mandó a hacer Karina Milei, y que provocaron una ola de chascarrillos en el mundillo político? Es una incógnita que se develará en el momento, respondieron en el laboratorio de ideas libertarias para PBA.

Como contó Infobae, el principal objetivo de esta campaña - cuya estrategia es delineada por el asesor Santiago Caputo-, es incentivar al electorado a votar en un contexto de marcada apatía política. Así, es probable que el jefe de Estado haga un llamado a que la gente se comprometa con su deber cívico; quizá, con una advertencia por los peligros que se avecinan en caso de que se impongan las figuras de Fuerza Patria, deslizaron en Balcarce 50.

“Los van a subir y puede ser que algunos digan algo”, dijo un alto dirigente del espacio, aunque otras versiones indicaban que el único orador será el jefe de Estado.

Adorni, hermano del vocero Manuel, que jugará de local -La Plata es la principal ciudad de la Octava- parece número puesto para tomar mayor protagonismo, pero en su entorno no confirmaban que vaya a tener preponderancia sobre sus pares de las otras zonas. “Valenzuela seguramente ensaye algo”, agregaban en lo alto del partido violeta bonaerense, donde aprecian especialmente al intendente de 3 de Febrero que no dudó mucho tiempo de desafiliarse de PRO y pasar a formar parte, formalmente, de las filas de LLA.

Javier Milei estuvo hace dos
Esta vez, Milei no le pidió a todo su Gabinete que lo acompañe, como seguramente lo haga para el cierre en la Primera Sección -probablemente en Moreno-. Pero sí convocó a las figuras más fuertes o vinculadas al distrito que integran el gobierno nacional.

Así, se informó que lo más probable es que asista Patricia Bullrich, la titular de Seguridad, que desde hace ya meses y cada vez con mayor intensidad se dedica a confrontar con el gobernador Axel Kicillof a pesar de que su destino político está en la lista de Senadores por la Ciudad. Es que la inseguridad, el narcotráfico, temas que la atañen, aparecen en lo alto de la lista de preocupaciones de los bonaerenses. Bullrich participaría pese a que ayer se sometió a una intervención quirúrgica que no había sido avisada, pero que, dijeron en su entorno, estaba programada y no revestía demasiada complejidad.

También, Federico Sturzenegger, el “coloso” ministro de desregulación, y único miembro del Gobierno que no es descartado como candidato -a diferencia de Francos, que sonaba como una opción, pero hoy se desmarcó, y la jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se rumoreó que podría ocupar un lugar en las listas, aunque ayer la eliminaban como eventual nominada-.

De más está decir que estarán en el escenario la titular del partido nacional y mandamás en sus versiones provinciales, Karina Milei. Y muy probablemente los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

Asistirá también el -casi confirmado- primer candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert (la cabeza de la lista de diputados por PBA se confirmaría el domingo, cuando vence el plazo en la Justicia electoral para presentar las nóminas).

