Kicillof hizo campaña en La Plata antes del acto de Milei e inauguró una obra en la calle por la que pasará el Presidente

Axel Kicillof junto al intendente de La Plata, Julio Alak

Golpe por Golpe. En la antesala de lo que será el acto lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó distintas acciones de campaña en La Plata. Junto al intendente local, Julio Alak, inauguró la obra de ensanche y repavimentación de la Diagonal 74; uno de los accesos principales de la capital bonaerense y por la que eventualmente transitará esta tarde parte de la comitiva que asista al acto de Javier Milei en el estadio de Atenas. Desde allí, volvió a confrontar con el jefe de Estado.

“Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se expresen solo entre cuatro paredes: debe ser también en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos”, sostuvo Kicillof.

Según se informó oficialmente, la obra que inauguró el mandatario provincial comprendió el trayecto entre las avenidas 32 y 38, e incluyó la incorporación de un nuevo carril para la circulación y otro destinado exclusivamente al estacionamiento en ambos sentidos. Además, se realizó el recambio de luminarias y se llevaron a cabo mejoras en veredas, rampas e infraestructura hidráulica. La inversión, que alcanzó los $2.000 millones, también optimiza la fluidez vehicular y el acceso a La Plata desde la Autopista Buenos Aires - La Plata.

En el acto, el gobernador aprovechó para confrontar contra Milei; quien esta tarde presentará a los candidatos de La Libertad Avanza en cada una de las ocho secciones electorales, en lo que será un congreso provincial de la fuerza libertaria. “Solo aquí en La Plata tenemos más de 100 frentes de obra en distintos barrios: estamos repavimentando más de 2 mil cuadras, arreglando 200 escuelas y haciendo todos los trabajos hidráulicos que se necesitan”, detalló el mandatario bonaerense.

El tramo de Diagonal 74 inaugurado por Kicillof es uno de los accesos a la capital bonaerense

“Nos dolía ver el estado de abandono de la ciudad de La Plata, por eso ahora, aunque el Gobierno nacional esté empeñado en destruir el federalismo y desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, redoblamos los esfuerzos y la creatividad para sostener las obras que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador.

En tanto, el intendente Alak planteó que las distintas acciones de campaña de Kicillof en la capital bonaerense “son la muestra de un Gobierno municipal que no llegó para recortar derechos, ni para ausentarse de sus responsabilidades: vinimos para invertir, planificar y trabajar para que los vecinos y vecinas tengan la ciudad que se merecen”, señaló.

Así, el intendente puso sobre la mesa parte de la estrategia discursiva que Fuerza Patria lleva adelante en estas elecciones para la discusión local: que la motosierra no llegue a los municipios ni a los concejos deliberantes.

Además de la inauguración del ensanche y mejora del acceso a la capital bonaerense, este martes junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, se pusieron en funcionamiento cuatro camionetas 0 km destinadas a fortalecer las tareas de las delegaciones regionales del ministerio.

Durante la jornada, Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregaron un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, seis camionetas para las reservas naturales, así como equipamiento e indumentaria para recicladores urbanos. Además, distribuyeron 200 bicicletas dirigidas a estudiantes secundarios, kits de huertas y semillas para escuelas, y luminarias LED para diferentes instituciones locales. También se firmó un convenio con el municipio con el objetivo de fortalecer el sistema de reciclaje municipal.

En paralelo, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, se otorgaron 415 escrituras gratuitas a familias del distrito, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, que desde el inicio de la gestión benefició a La Plata con un total de 3.828 títulos de propiedad.

Kicillof en La Plata junto a los ministros Juan Martín Mena y Silvina Batakis

A partir de las 19 horas, el presidente hablará desde La Plata para cerrar el acto lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanzará. Estará escoltado por los principales referentes políticos del espacio y las cabezas de listas libertarias en las ocho secciones electorales para la elección del próximo 7 de septiembre.

No es la primera vez que Milei y Kicillof coinciden en la locación de actividades en el marco de la campaña electoral. El jueves pasado, en horas del mediodía, el presidente estuvo en Villa Celina en La Matanza, a donde llegó solo para sacarse una foto desde un baldío con los candidatos propios y un cartel que decía “Kirchnerismo Nunca Más”. La postal intentó ser provocadora, toda vez que la frase Nunca Más se imprimió con la tipografía del libro homónimo, que refleja el trabajo hecho por la Conadep para registrar el proceso de desaparición de personas durante la última dictadura militar. Ese mismo día, por la tarde, Kicillof entregó escrituras en el distrito matancero y aprovechó para contestarle al presidente: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”.