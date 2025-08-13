Misiones: el oficialismo competirá con un nombre de peso para intentar frenar el avance de LLA en la provincia

El ex gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad encabezará la lista del oficialismo provincial (Foto: NA/Marcelo Capece)

En algo más de dos meses, alrededor de un millón de misioneros irán a las urnas para elegir tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Será la segunda vez en el año que tengan que votar. El 8 de junio hubo renovación parcial de la Legislatura unicameral de la provincia. Y también de concejos deliberantes.

Esos comicios son el antecedente inmediato de la puja que se dará el 26 de octubre. Hubo resultados sorpresivos en esa jornada. La Libertada Avanza, que debutó como opción en la tierra colorada, se alzó con el segundo puesto. Cosechó 116 mil votos y quedó muy cerca del Frente Renovador de la Concordia (FRC), que se impuso con 153 mil. El dato de aquel comicio fue la abstención: algo más del 50% de los habilitados pasaron por el cuarto oscuro.

Este domingo 17, a las 24, Verónica Skanata, la jueza federal de Posadas con competencia electoral en todo Misiones, recibirá las candidaturas que representarán a los seis frentes electorales registrados y de algunos partidos que no integraron alianzas e irán en soledad a la puja electoral.

Este año caducan los mandatos de tres de sus siete representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de ellos es Martín Arjol, “radical con peluca” que integra la bancada Liga del Interior, que ahora conformó un interbloque con LLA. El 8 de junio, como candidato del Partido Libertario, ganó una banca en la Legislatura misionera.

El renovador Carlos Alberto Fernández seguirá su camino. Un caso curioso de la elección en Misiones es que LLA arriesgará una banca pese a que en 2021, año en el que fueron electos los legisladores que cumplen mandato ahora, el bloque libertario estaba compuesto solo por Javier Milei y Victoria Villarruel. Esto obedece al reacomodamiento de Florencia Klipauka: integrante del partido provincial Activar, fue electa como diputada por Juntos por el Cambio, pero cuando la fuerza local se reacomodó en el espacio libertario en 2024, pasó a integrar el bloque violeta en la Cámara baja.

A Martín Arjol, "radical con peluca", se le vence el mandato como diputado nacional, pero ya obtuvo una banca en la Legislatura de Misiones

Activar fue fundado por Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta, exgobernador y presidente interino durante la crisis de 2001. El partido entró en cuesta abajo tras el caso de Germán Kiczka, legislador misionero condenado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Las cartas sobre la mesa

Hace cuatro años, el FRC cayó frente a Juntos por el Cambio. Ahora quiere evitar que la historia se repita. Por eso armó una alianza con 11 fuerzas en el distrito. Los partidos que componen el andamiaje son: De la Concordia Social, Causa Popular, Movimiento de Integración y Desarrollo, De la Participación Ciudadana, Memoria y Movilización Social, Proyecto Popular, Unión Popular Federal, Frente Grande, Unir, Progreso Social y Kolina.

La oferta electoral del FRC quedó definida a fines de junio, tras el cimbronazo en las provinciales. En una de las tradicionales reuniones de los días jueves, llamada “La previa” porque se hace antes de la sesión legislativa, el hombre fuerte de la Renovación, Carlos Rovira, estableció la estrategia para octubre.

Carlos Rovira es el hombre fuerte del FRC

Desde ese día se sabe que el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, una de las figuras con vuelo propio y mejor imagen del FRC, será el cabeza de lista. Como el lugar le garantiza llegar al Congreso, deberá abandonar la presidencia de la Legislatura misionera. Esto traerá aparejado un reacomodamiento interno. Junto a él estarán Micaela Gacek, Javier Rossner y Graciela De Moura.

Casilleros en blanco

Los nombres que encarnarán la propuesta de LLA en la tierra colorada aún no han trascendido. Se barajaron varias alternativas, pero ninguna terminó de consolidarse.

La versión más fuerte apareció días antes del cierre de alianzas que se registró el pasado 7 de agosto. Surgió de Buenos Aires y ponía como cabeza de la lista de diputados a Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa de Presidencia de la Nación. El funcionario, segundo de Manuel Adorni, nació en Posadas. Podría, por tanto, ser candidato por Misiones.

Javier Lanari finalmente no será candidato por La Libertad Avanza en Misiones

Pero la hipótesis no prosperó. La decisión final es que Lanari no compita en las elecciones y se quede al frente de la secretaría de Medios a partir de diciembre, cuando Adorni asuma como legislador porteño.

LLA enfrentó en soledad los comicios provinciales. Pero para las nacionales conformó un frente con el PRO. Además, de manera inorgánica, se sumaron al armado los “radicales con peluca” que responden a Arjol. Otra de las versiones que circuló por Posadas es que al actual diputado nacional le habrían ofrecido ir en la lista por fuera de los lugares expectantes. Y que la respuesta fue “no”.

Las otras alternativas

Para sumarse a LLA, el PRO misionero rompió el matrimonio con la UCR. La última aventura juntos había sido en junio pasado. Las dos fuerzas tuvieron un flashback y conformaron una alianza con la Coalición Cívica, remedando lo que fue hace una década Cambiemos. El experimento terminó mal.

Ahora, al radicalismo solo le queda la opción de ir en soledad con la tradicional Lista 3. En el circuito político posadeño se barajan algunos nombres que podrían integrar la propuesta. Se trata de los dirigentes Gustavo González, Walter Molina y Francisco Fonseca. Pero no hay nada cerrado aún.

El PJ, en tanto, mantiene el mutismo. El partido está intervenido desde principios de año por orden de Cristina Kirchner. Los dos referentes que colocó al frente, Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, mantienen el mutismo sobre cómo será la lista de Fuerza Patria, el frente que armaron con el Partido de la Victoria.

Antes del 7 de agosto, hubo conversaciones para que el Partido Agrario y Social (Pays) también formara parte del frente. Pero la fuerza que conduce Héctor “Cacho” Bárbaro planteó como condición sine qua non para la unidad que su espacio se quede con el primer y el tercer lugar de la lista. Esto dejaba al PJ como convidado de piedra. Por eso el Instituto Patria bajó el pulgar.

Bárbaro, entonces, inscribió el Frente Pays junto al Partido Instrumento Electoral para la Unidad Popular. El rumor es que el propio líder del espacio, elegido diputado provincial en junio, encabece la propuesta de la alianza. Pero él puso distancia a esa salida y mencionó la alternativa de que ese lugar lo ocupe el dirigente Cristian Castro.

También estarán en condiciones de anotar candidaturas el frente que conformaron Nuevo Octubre y Fuerza Liberal y los partidos Activar, Fe, Obrero, Forja y Libertario.