Política

Tras el insulto contra Mauricio Macri, Guelar fue expulsado del equipo diplomático del PRO

El ex embajador formaba parte de un grupo de asesores en política internacional. “Es un chat marginal, sin ninguna institucionalidad, voluntario y del que hace tiempo que no participo; nadie me echó del partido”, afirmó el dirigente a Infobae

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Guardar
Mauricio Macri y Diego Guelar
Mauricio Macri y Diego Guelar

El PRO resolvió en las últimas horas expulsar del equipo de política internacional a Diego Guelar luego de que el ex embajador se manifestara con fuertes insultos hacia Mauricio Macri. Según pudo saber Infobae, la decisión de apartarlo responde a su comportamiento “violento y maleducado”. El diplomático, en diálogo con este medio, sostuvo que formaba parte de un grupo de WhatsApp, pero minimizó la situación: “Es un chat marginal, sin ninguna institucionalidad, voluntario y del que hace tiempo que no participo”.

Nadie me echó del partido”, explicó Guelar, y agregó: “Soy afiliado al PRO desde hace 20 años, si me quieren echar por una puteada no tengo ningún problema, presentaré mi defensa; sería algo ridículo que lo hagan aquellos que hicieron desaparecer el partido, y yo podría pedir que expulsen a Mauricio y a Jorge Macri por inconducta partidaria”.

Ayer, y durante una entrevista en radio Con Vos, el ex embajador en China, la Unión Europea y Brasil, planteó que Macri colocó “el último clavo al cajón” del PRO, con relación al formato del acuerdo electoral en CABA con LLA, y calificó al expresidente como “un reverendo hijo de puta”. Este martes, y en esta línea, Guelar sostuvo: “Fuera de la puteada, que no la retiro, pero no la repito, mi mayor desacuerdo es con la decisión de entregar al PRO”.

“Estoy convencido, lo tengo más que escrito, de que era necesaria una coalición con LLA: tenemos temas en común y diferencias. Pero esto es una desaparición. Macri logró la desaparición del PRO. Hoy, como candidato a Senador por la Ucedé, yo sigo representando las banderas del PRO”, explicó.

Hasta este martes, Guelar integraba un grupo de WhatsApp conformado por diplomáticos, funcionarios y embajadores de la gestión Cambiemos (2016-2019), coordinado por Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos durante la presidencia de Macri. Entre sus miembros se encontraban Jorge Faurie, los ex secretarios Reyser, Bircher y Braun, además de referentes como Federico Pinedo, Fernando Iglesias, Paula Bertol y Fernando Straface.

Según informó el partido amarillo, este espacio “funcionaba como ámbito de debate sobre política internacional y organizaba encuentros para elaborar propuestas de política pública orientadas a la reinserción de Argentina en el escenario global. Pese a las tensiones internas que atravesó el PRO en 2023, el grupo se mantuvo activo hasta la actualidad. Guelar participaba allí como parte del núcleo de asesores”.

El ex embajador, Diego Guelar, insultó al expresidente Mauricio Macri por la situación del PRO.

En la mencionada entrevista radial, el dirigente atribuyó al expresidente la responsabilidad histórica de haber perdido una oportunidad similar a la de figuras de los expresidentes Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, cuando le tocó la oportunidad de ejercer el liderazgo del país, el 10 de diciembre de 2015.

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”.

Y continuó: “Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”.

Además de ocupar diferentes embajadas, Guelar integra en representación del PRO el Consejo Consultivo de Honor de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). Ante la consulta de Infobae, señaló que en los últimos ocho meses reclamó una interna para discutir la candidatura al Senado. “No hubo nada de eso”, amplió. “El PRO no desaparece. Cuando hablamos de la identidad de un partido, no puede ser un ‘NN’, un desaparecido. Es muy grave, no es un dato cromático. Hablo de la identidad. Pasé 30 años en el peronismo, estoy orgulloso, y 20 años en el PRO”.

Temas Relacionados

PRODiego GuelarMauricio MacriFulvio PompeoArgentinaCiudad de Buenos AiresExpulsión partidariaCrisis políticaCambiemosGrupo de WhatsAppÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fentanilo contaminado: ya son 97 los muertos y detectaron casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca

La cifra fue actualizada desde el juzgado federal de la Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Los pacientes fueron tratados con el medicamento de HLB Pharma. Se complica la situación procesal de 24 sospechosos que tienen prohibido salir del país

Fentanilo contaminado: ya son 97

Ante una elección polarizada, el PJ de Córdoba busca acordar con De La Sota y hay ruido entre De Loredo y LLA

Martín Llaryora debutará con la alianza Provincias Unidas en la elección legislativa, con Schiaretti como candidato. La Libertad Avanza definirá sus postulantes sobre el cierre, mientras la UCR atraviesa una fuerte interna

Ante una elección polarizada, el

Tras la foto de Milei en PBA, el PRO se corre de la campaña en CABA a pesar del acuerdo con el Gobierno

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estará enfocado en la gestión y en su entorno ven “imposible” una imagen similar a la se difundió con los referentes bonaerenses de ambos espacios con una campera violeta. Los planes de Mauricio Macri

Tras la foto de Milei

Frente a la presión del PRO y familiares de víctimas, el kirchnerismo habilita el debate sobre fentanilo

Legisladores convocan a comisión de Salud para analizar propuestas sobre el control de medicamentos inyectables, tras denuncias de fallecimientos y presiones políticas por la supuesta protección a laboratorios involucrados en el escándalo

Frente a la presión del

Murió un periodista y escritor que llegó a ser gobernador de Jujuy en la década del noventa

Carlos Ferraro tenía 72 años. Tuvo una carrera exitosa y su popularidad lo llevó a gobernar la provincia a fines del siglo XX

Murió un periodista y escritor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vialidad: un día antes de

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén: todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Se desmayó un chofer de colectivo en pleno viaje por Bariloche, volcó y los pasajeros se salvaron milagrosamente

El Banco Central le dará una nueva ventanilla de liquidez a los bancos para impulsar una baja en las tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

Martin Scorsese revela que estuvo a punto de tomar una decisión extrema durante el rodaje de “Taxi Driver”

Nomadismo digital en Bali: lo que debe saber antes de mudarse a la isla

TELESHOW
María Becerra y otro récord

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?