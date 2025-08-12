Tras el insulto contra Mauricio Macri, Guelar fue expulsado del equipo diplomático del PRO

Mauricio Macri y Diego Guelar

El PRO resolvió en las últimas horas expulsar del equipo de política internacional a Diego Guelar luego de que el ex embajador se manifestara con fuertes insultos hacia Mauricio Macri. Según pudo saber Infobae, la decisión de apartarlo responde a su comportamiento “violento y maleducado”. El diplomático, en diálogo con este medio, sostuvo que formaba parte de un grupo de WhatsApp, pero minimizó la situación: “Es un chat marginal, sin ninguna institucionalidad, voluntario y del que hace tiempo que no participo”.

“Nadie me echó del partido”, explicó Guelar, y agregó: “Soy afiliado al PRO desde hace 20 años, si me quieren echar por una puteada no tengo ningún problema, presentaré mi defensa; sería algo ridículo que lo hagan aquellos que hicieron desaparecer el partido, y yo podría pedir que expulsen a Mauricio y a Jorge Macri por inconducta partidaria”.

Ayer, y durante una entrevista en radio Con Vos, el ex embajador en China, la Unión Europea y Brasil, planteó que Macri colocó “el último clavo al cajón” del PRO, con relación al formato del acuerdo electoral en CABA con LLA, y calificó al expresidente como “un reverendo hijo de puta”. Este martes, y en esta línea, Guelar sostuvo: “Fuera de la puteada, que no la retiro, pero no la repito, mi mayor desacuerdo es con la decisión de entregar al PRO”.

“Estoy convencido, lo tengo más que escrito, de que era necesaria una coalición con LLA: tenemos temas en común y diferencias. Pero esto es una desaparición. Macri logró la desaparición del PRO. Hoy, como candidato a Senador por la Ucedé, yo sigo representando las banderas del PRO”, explicó.

Hasta este martes, Guelar integraba un grupo de WhatsApp conformado por diplomáticos, funcionarios y embajadores de la gestión Cambiemos (2016-2019), coordinado por Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos durante la presidencia de Macri. Entre sus miembros se encontraban Jorge Faurie, los ex secretarios Reyser, Bircher y Braun, además de referentes como Federico Pinedo, Fernando Iglesias, Paula Bertol y Fernando Straface.

Según informó el partido amarillo, este espacio “funcionaba como ámbito de debate sobre política internacional y organizaba encuentros para elaborar propuestas de política pública orientadas a la reinserción de Argentina en el escenario global. Pese a las tensiones internas que atravesó el PRO en 2023, el grupo se mantuvo activo hasta la actualidad. Guelar participaba allí como parte del núcleo de asesores”.

El ex embajador, Diego Guelar, insultó al expresidente Mauricio Macri por la situación del PRO.

En la mencionada entrevista radial, el dirigente atribuyó al expresidente la responsabilidad histórica de haber perdido una oportunidad similar a la de figuras de los expresidentes Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, cuando le tocó la oportunidad de ejercer el liderazgo del país, el 10 de diciembre de 2015.

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”.

Y continuó: “Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”.

Además de ocupar diferentes embajadas, Guelar integra en representación del PRO el Consejo Consultivo de Honor de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). Ante la consulta de Infobae, señaló que en los últimos ocho meses reclamó una interna para discutir la candidatura al Senado. “No hubo nada de eso”, amplió. “El PRO no desaparece. Cuando hablamos de la identidad de un partido, no puede ser un ‘NN’, un desaparecido. Es muy grave, no es un dato cromático. Hablo de la identidad. Pasé 30 años en el peronismo, estoy orgulloso, y 20 años en el PRO”.