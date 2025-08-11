Política

El Gobierno y la Justicia electoral ultimaron detalles para el uso de la Boleta Única de Papel

Integrantes del Poder Ejecutivo y 18 jueces federales participaron del encuentro en el que consideraron que el uso del nuevo sistema es un logro de todas las fuerzas políticas en conjunto. Por qué creen que la nueva forma de votar será más eficiente

El encuentro reunió a jueces
El encuentro reunió a jueces federales, secretarios electorales y funcionarios para coordinar la implementación de la BUP a nivel nacional

La Casa Rosada fue escenario hoy de una reunión de trabajo entre integrantes del Poder Ejecutivo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y autoridades judiciales de todo el país con el objetivo de afinar los detalles finales para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones legislativas, previstas para el 26 de octubre. Este encuentro marcó el punto en un proceso que comenzó con la sanción de la Ley 27.781, que introdujo la BUP como nuevo instrumento para sufragar a nivel nacional. Participaron 18 jueces federales, secretarios electorales de 22 jurisdicciones y altos funcionarios, en una demostración de trabajo articulado entre diferentes niveles del Estado y la Justicia.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior lideró la convocatoria con la intención de “fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de la BUP”, indicó el comunicado oficial posterior. Esta instancia de diálogo permitió a los participantes analizar e intercambiar información sobre los desafíos y particularidades de la puesta en marcha del sistema que reemplazará el modelo tradicional de boletas partidarias en el cuarto oscuro.

En la apertura del encuentro, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, expresó que la Boleta Única de Papel es “un logro de todo el sistema político” y valoró la búsqueda de consensos como parte fundamental de la reforma. “Esta respuesta dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”, afirmó Catalán, destacando el objetivo de fortalecer la confianza en los procedimientos electorales. La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, y la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Luz Landívar, acompañaron el mensaje junto a las máximas autoridades de la Justicia electoral.

La reunión registró la presencia del presidente de la CNE, Daniel Bejas; el vicepresidente de la cámara, Alberto Dalla Vía; el juez de Cámara, Santiago Corcuera, y un nutrido grupo de jueces y secretarios electorales de casi todas las provincias. Bejas remarcó la relevancia de convocar a quienes “llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”, señalando la importancia de incorporar la experiencia de cada distrito en la organización del acto eleccionario.

El encuentro fue coordinado por
La Ley 27.781 estableció la BUP como mecanismo obligatorio para las elecciones nacionales desde octubre de 2024

Por su parte, Landívar brindó detalles sobre el desarrollo de las licitaciones vinculadas a la provisión de materiales y la instrumentación del proceso en sus distintos aspectos. Explicó ante el plenario los criterios técnicos adoptados para garantizar la fabricación y distribución de las boletas y los materiales de capacitación necesarios para que autoridades de mesa y electores se familiaricen con el nuevo formato de votación. Según la titular de la DINE, la implementación de la BUP representa “un logro enorme” para el sistema electoral argentino.

A partir de la sanción de la Ley 27.781 el 1.º de octubre de 2024, la BUP se estableció como mecanismo obligatorio para las votaciones nacionales. La nueva boleta consiste en una única papeleta de papel por cada categoría de cargos, que incluye a todas las opciones partidarias y alianzas en competencia. Los electores podrán marcar con una sola señal, y en el mismo soporte, su preferencia para cada cargo electivo, lo cual elimina el uso de boletas separadas por partido y reduce la posibilidad de confusión.

Desde la perspectiva de los responsables de la organización, este sistema busca optimizar la transparencia y eficiencia del proceso electoral. La unificación en una sola papeleta limita la manipulación del voto, disminuye el margen de error y reduce el costo logístico de impresión y distribución de boletas. Además, la nueva modalidad asegura que todas las opciones estén efectivamente disponibles en el cuarto oscuro, abordando un antiguo reclamo de las fuerzas políticas.

En la jornada, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior junto a las autoridades de la CNE reiteraron la decisión de mantener un vínculo estrecho para monitorear la preparación y ejecución de todas las etapas previas a la elección.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre marcarán el debut de la Boleta Única de Papel en todo el país. Tanto el Gobierno como la Justicia Electoral sostienen que la implementación del nuevo sistema constituye un paso adelante en la búsqueda de mayor transparencia, eficacia y equidad en los procesos democráticos, resultado de un esfuerzo compartido por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

