Política

Los gobernadores patagónicos diseñan sus estrategias de campaña enfrentados con el gobierno de Milei

Dos de ellos, el de Chubut y el de Santa Cruz, conforman el flamante frente “Un grito federal”, con fuertes críticas al gobierno central. En Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego cuestionan al Presidente por “olvidar a las provincias”

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Guardar
Ninguno de los gobernadores patagónicos
Ninguno de los gobernadores patagónicos se alió con el oficialismo nacional de cara a las próximas elecciones

Como si todas las provincias sureñas hubiesen sido asesoradas por el mismo consultor, los gobiernos patagónicos avanzan con sus estrategias de campaña hacia las elecciones de octubre marcando diferencias y espetando con duras críticas al gobierno de Javier Milei.

La Libertad Avanza, en todo el territorio patagónico, tiene el desafío de enfrentar a las estructuras oficialistas y para ello teje alianzas y construye frentes, aun con nombres en danza, para intentar imponerse en las urnas de la contienda de término medio.

Recién el 27 de agosto será el lanzamiento de la campaña, aunque los mandatarios de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, ventilaron a través de sus redes sociales cómo será la estrategia de cara a octubre, compartiendo el mismo concepto.

Sin alusiones electoralistas, pero sí con definiciones políticas claras, los mandatarios lanzaron materiales audiovisuales en los que marcan distancia con la conducción de Casa Rosada.

A Neuquén lo miran cuando conviene y lo olvidan cuando no. Cuando hay que producir, nos piden más. Cuando hay que ajustar, nos sueltan la mano”, dice la voz en off de Figueroa en los primeros segundos de un video reciente, que lleva la insignia de la fuerza política que conduce. El mensaje es claro y contundente.

"A Neuquén lo mira cuando
"A Neuquén lo mira cuando conviene", manifestó Rolando Figueroa

La publicidad institucional de Weretilneck avanza por la misma línea y hace foco en el “olvido” del gobierno nacional al mantenimiento de las rutas, entre otros temas.

El gobernador rionegrino, además, felicitó a su par neuquino por la presentación de sus candidatos a las cámaras legislativas. “En momentos tan difíciles para la Patagonia, necesitamos tener representantes que defiendan los intereses de nuestra gente” celebró el cipoleño.

Las fuerzas que conducen ambos -La Neuquinidad y Juntos Somos Río Negro– tienen candidatos elegidos. En la provincia de Figueroa, los libertarios no logran hacer pie y escasean las definiciones. En Río Negro anunciaron la conformación de una alianza con el PRO, Creo y Republicanos Unidos. Resta ahora la definición de los candidatos, tarea que no será sencilla.

Alberto Weretilneck se quejó de
Alberto Weretilneck se quejó de la falta de mantenimiento de las rutas nacionales

El chubutense Ignacio “Nacho” Torres no solo integra “Un Grito Federal”, el frente lanzado días atrás para tomar distancia del kirchnerismo y del violeta libertario. Durante la presentación del partido que fundó, Despierta Chubut, hizo esmero para distanciarse de los violetas.

El presidente del PRO en Chubut, Martín Gómez, aseguró que en la provincia patagónica “no hay ningún tipo de acercamiento electoral” con La Libertad Avanza y puso un cierre a las especulaciones sobre posibles acercamientos: “No interesa un acuerdo con LLA”.

Con ese panorama, LLA revuelve la lista de encolumnados para tratar de conformar una lista potable para la próxima contienda.

Ignacio Torres es parte de
Ignacio Torres es parte de "Un grito federal", la alianza de gobernadores que busca colocar un candidato presidencial en 2027

Días atrás lanzó una campaña en redes sociales en la que puso en juego el nombre de varios referentes que podrían convertirse en sus candidatos a la Cámara baja, teniendo en cuenta que en la provincia de los pingüinos no habrá bancas en juego en el Senado de la Nación.

“Nos preparamos para una instancia clave: 17 de agosto – Jornada de definición y presentación de candidatos rumbo a las elecciones de octubre”, rezaba el texto de la campaña. De definiciones, nada.

Claudio Vidal se siente cómodo
Claudio Vidal se siente cómodo en "la avenida del medio"

El santacruceño Claudio Vidal no escapa al mismo posicionamiento que sus pares. Ocupó la primera fila del lanzamiento de “Un Grito Federal” junto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Carlos Sadir, de Jujuy; y su vecino “Nacho” Torres.

Su presencia en el cónclave define su postura: formar parte de la “avenida del medio”, con claras diferencias con el kircherismo y los libertarios.

Gustavo Melella dijo que no
Gustavo Melella dijo que no tiene ningún tipo de diálogo con Javier Milei

Gustavo Melella habló, días atrás, sobre la falta de envío de recursos del Poder Ejecutivo hacia las provincias y puso en duda si “algún gobernador tiene diálogo” con el presidente Javier Milei. “La casta está instalada en el Gobierno por esta misma metodología”, consideró.

El mandatario fueguino planteó que, luego de los reclamos del interior del país, permanece inexistente un canal de comunicación real entre las provincias y el Presidente. “No tenemos mucho diálogo con el Gobierno nacional. Con el Presidente, ningún tipo de diálogo, no sé si algún gobernador lo tiene”, describió, en declaraciones radiales.

Temas Relacionados

NeuquénRolando FigueroaRío NegroAlberto WeretilneckChubutIgnacio TorresSanta CruzClaudio VidalTierra del FuegoGustavo MelellaElecciones 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

Fue dispar el balance cegetista en la movilización por San Cayetano. Su cúpula estuvo 3 horas en el lugar y difundió un comunicado con mensajes cruzados. Hugo Moyano, la nota destacada

La CGT marchó casi a

Habla el juez del fentanilo contaminado: “Buscamos establecer las responsabilidades que corresponden”

En diálogo con Infobae, Ernesto Krpelak anticipó que “habrá novedades pronto” sobre los 24 sospechosos. “No acepto presiones de ningún tipo en ningún caso, mucho menos en este”, afirmó. Cree que la cifra de fallecidos es mayor a los 68 casos investigados

Habla el juez del fentanilo

El Gobierno cerró acuerdos electorales con cinco gobernadores y ganó terreno en otras seis provincias

Tras dar el batacazo en 2023, el liberalismo se prepara para competir en sus primeras elecciones legislativas. Los acuerdos que selló con el PRO y fuerzas provinciales para erradicar al kirchnerismo del interior

El Gobierno cerró acuerdos electorales

La Iglesia sube el tono de las críticas al Gobierno y profundiza el perfil político opositor

La dura homilía por San Cayetano del arzobispo García Cuerva se sumó a una larga lista de gestos de la Curia contra decisiones y actitudes del oficialismo. Sin mencionar a Milei, apuntan al impacto social y político de la gestión libertaria

La Iglesia sube el tono

Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

Los representantes de los dos partidos empezaron a discutir los nombres que irán en las listas en todo el país. Tienen tiempo hasta el 17 de agosto

Tras el cierre de alianzas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arquitectura ecuestre en auge: cómo

Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

Cómo modernizar tu casa con soluciones fáciles y sin grandes obras

El verde es el nuevo gris: por qué es el tono neutro para la decoración que llegó para quedarse

Declararon culpable al hombre que mató a golpes a su beba de dos meses e incendió su casa en Villa Fiorito

Cómo lograr una convivencia segura entre niños y perros en el hogar: consejos clave

INFOBAE AMÉRICA
Estas son las cinco condiciones

Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

George Ward Price, el periodista que cedió su pluma a Hitler: diarios secretos, entrevistas manipuladas y la sombra de Goebbels

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”