LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

“Nos une la convicción de un cambio profundo y sensible para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”, dijo el mandatario al confirmar el frente común en octubre. En las otras provincias, la lista violeta se enfrentará a los candidatos de los gobernadores

Juan A. Bracco

Frigerio logró los puntos en común con el oficialismo nacional

Tras arduas negociaciones con La Libertad Avanza (LLA), Rogelio Frigerio logró que Juntos por Entre Ríos, la alianza que creó en 2021, arribe a un entendimiento de cara a las nacionales de octubre. El gobernador confirmó que las charlas habían llegado a buen puerto a horas del plazo límite y usó su cuenta en X para dejar un mensaje.

“Firmamos el acuerdo del frente electoral”, indicó en el posteo. En este frente confluirán el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y otros partidos provinciales. “Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”, resaltó.

“Decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”, agregó en la publicación realizada poco antes de las 21:00 horas.

El jueves hubo una charla que se extendió durante tres horas entre el principal negociador del mandatario entrerriano, Mauricio Colello, y Eduardo “Lule” Menem. Las conversaciones se retomaron este viernes. A las 19 el acuerdo estaba cerrado en un 90%. Se postergó para el cierre de listas, que será el domingo 17, la definición de cómo se distribuirán los lugares y qué nombres completarán los renglones. De esta manera, Entre Ríos elegirá cinco diputados nacionales y tres senadores el 26 de octubre.

La publicación que confirmó la alianza entre LLA y JxER

“No fue una discusión que dimos ahora. Acordamos tener una distribución proporcional, en donde todos los partidos tengan su representación acorde a lo que está en discusión, que es el plebiscito del gobierno nacional”, indicó a Infobae un testigo privilegiado del proceso.

Hubo momentos de tensión. Cada uno defendió sus intereses y puso en valor sus posiciones. Pero siempre con la voluntad de acordar. Rogelio intervino poco. Solo al final para hablar con Karina (Milei) y ponerle el moño. Este acuerdo tiene muchas posibilidades de ganar y meter dos senadores y tres diputados”, agregó.

En un capítulo aparte estuvieron las maniobras que Frigerio tuvo que realizar para contener su espacio y hacer que el acuerdo con LLA cerrara también hacia el interior de JxER. Allí tuvo un rol importante el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

En la vereda de enfrente, el PJ entrerriano llevará una propuesta oficial y dos blue. El sello partidario estará en la lista Fuerza Entre Ríos. El ex director de Aduanas, Guillermo Michel, encabezará la nómina de diputados nacionales. Y Adán Bahl, quien fuera el candidato a gobernador derrotado por Frigerio en 2023, irá al frente del cuerpo de senadores.

El gobernador cerró el acuerdo con la presidente del partido libertario esta tarde

En el peronismo entrerriano no hubo internas. Los sectores que pretendían enfrentar al tándem Michel - Bahl no presentaron los avales necesarios y se consagró la única lista que cumplió con las formalidades. Esto dejó heridas que se sentirán en octubre. La diputada Carolina Gaillard se presentará con el sello del Frente Grande. Y lo propio hará Héctor Maya, ex senador en los ‘90.

“Nos une una misma visión”

En Misiones, en tanto, se repitió el escenario del PRO plegándose al armado de LLA. El acuerdo incluye también al Partido Libertario. En este sello se refugiaron los “radicales con peluca” con el diputado nacional Martín Arjol a la cabeza. Se sumará también el espacio “Algo Nuevo”. Si este acuerdo se hubiese dado en las provinciales de junio, habrían vencido al oficialismo.

“Esta alianza busca garantizar que Misiones cuente con representantes en el Congreso Nacional que acompañen, defiendan y profundicen las ideas de la libertad, la agenda de reformas estructurales y el liderazgo iniciado en diciembre de 2023”, consignó LLA Misiones a través de un documento.

El escrito remarcó: “Nos une una misma visión: la defensa del equilibrio fiscal, la desregulación económica, la propiedad privada y el rechazo frontal a la casta política que hundió al país en el estancamiento y la pobreza”.

“Además del respaldo político, numerosas cámaras empresariales y asociaciones del sector productivo misionero acompañan esta construcción, convencidas de que solo con libertad y orden la Argentina puede recuperar su potencial”, agregó el documento.

Como expresa el Presidente: defendemos una causa justa y noble mucho más grande que nosotros mismos. Esta alianza es prueba concreta de esa convicción, sabiendo que la libertad nos une y la casta nos enfrenta”, concluyó.

En la provincia de la tierra colorada, el oficialista Frente Renovador de la Concordia tendrá su propia propuesta. La encabezará el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad. Por otro lado, el PJ (intervenido desde principios de año) liderará la alianza Fuerza Patria junto al Partido de la Victoria.

Hasta último momento, se especuló con la posibilidad de sumar al espacio al Partido Agrario. Incluso su titular, Héctor “Cacho” Bárbaro los chicaneó por redes sociales. Intimó a que acepten su propuesta (poner el 1° y el 3° de la lista) y dejar al kirchnerismo el segundo puesto. Pero no hubo respuestas. Bárbaro responsabilizó a la dirigencia K de un eventual fracaso.

Misiones renovará tres bancas en Diputados este año.

El cuadrilátero correntino

En Corrientes, en tanto, se repetirá el esquema electoral que se registrará el próximo domingo 31 en la elección de autoridades provinciales y locales.

Será un cuadrilátero. Por un lado, la UCR que controla el gobernador Gustavo Valdés se presentará con su sello “Vamos Corrientes”. Los radicales que se fueron con su antecesor, Ricardo Colombi, tendrá su boleta bajo la denominación “Corrientes nos Une”. El espacio libertario competirá con el Frente LLA y el peronismo dirá presente con su nueva marca: Fuerza Patria.

Para evitar inconvenientes en la carga de datos, la Justicia Electoral estiró el plazo de cierre de alianzas hasta las 9 de la mañana del viernes. La provincia renovará tres bancas en Diputados en estos comicios.

