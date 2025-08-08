Política

Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

El gobernador de Salta permite que puedan sumarse a los espacios con los que se sientan más identificados, pero aclaró: “El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños”

Guardar
Gustavo Sáenz dejó que sus
Gustavo Sáenz dejó que sus socios políticos en Salta elijan a qué espacio acompañar el 26 de octubre

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dejó en claro que los integrantes del frente provincial que encabeza tienen vía libre para acompañar en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre al espacio con el que se sientan más y mejor identificados.

El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños, que son quienes nos eligieron para representarlos”, advirtió de todas formas el gobernador.

De esta manera, no habrá lista del oficialismo provincial, cuyo frente, en las últimas elecciones locales, obtuvo un amplio triunfo, obteniendo 11 de los 12 senadores provinciales en juego y 22 de las 30 bancas de diputados.

Sin embargo, en la capital, se impuso La Libertad Avanza, espacio que en la provincia es liderado por Alfredo Olmedo. El partido del presidente Javier Milei se quedó con 6 de las 10 bancas para la Cámara de Diputados local y la única para la de Senadores que se disputaban en la ciudad de Salta.

Conformada por dirigentes de más de 16 partidos políticos de distintas vertientes ideológicas —peronismo, radicalismo, PRO, libertarios, entre otros—, la alianza que compitió en las elecciones locales como Vamos Unidos por Salta verá ahora a sus integrantes desperdigados, en pugna por tres bancas de senadores y otras tres de diputados en el Congreso de la Nación.

Sáenz aclaró que "el único
Sáenz aclaró que "el único límite es defender siempre a la provincia"

Si bien evitó pronunciarse a favor de algún candidato o algún partido de cara a los comicios, Sáenz analizó que “pareciera que se discute entre pasado y presente”.

“Mi compromiso está puesto en hablar del futuro y en cumplir con el mandato que me fue encomendado: pelear por Salta”, concluyó el gobernador.

Quien se candidateó en las últimas horas a senador nacional fue un ex gobernador de Salta: Juan Manuel Urtubey. Lo hizo al constituirse la alianza Fuerza Patria en la provincia, que incluye a los partidos Justicialista; de la Victoria; Kolina; Frente Grande; del Trabajo y del Pueblo; Instrumento Electoral para la Unidad Popular; Igualar; Representar; de la Educación, de la Cultura y el Trabajo; Felicidad; y Patria sin Frontera.

El ex mandatario provincial selló así su nuevo acercamiento a los sectores más kirchneristas del peronismo.

“La conformación de Fuerza Patria en Salta es una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica: distintos sectores que pensamos distinto nos unimos porque hoy la prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país”, manifestó Urtubey.

Juan Manuel Urtubey será candidato
Juan Manuel Urtubey será candidato a senador nacional por Fuerza Patria

Ya el mes pasado Urtubey había adelantado que sería candidato a senador, un gesto que no cayó del todo bien en algunos sectores de un peronismo que aún no se había sentado a conformar un frente común, y mucho menos había pensado candidaturas.

Sin embargo, el ex gobernador había afirmado que su postulación fue pedida por varios integrantes de la coalición: “Muchos dirigentes, muchos partidos políticos que integran el frente que vamos a presentar me pidieron que me ponga al frente y realmente no hay espacio para correrse”.

Subrayó el carácter ético de su decisión de retornar a la arena política, aclarando que, desde una perspectiva estrictamente personal, ya no suma mucho más a su carrera, recordando que previamente ocupó cargos legislativos.

Sin embargo, insistió en que considera que tiene la obligación de “defender una Argentina con derechos” ante el riesgo de sumisión a un modelo que considera perjudicial para los intereses de la ciudadanía.

Temas Relacionados

SaltaGustavo SáenzElecciones 2025Elecciones en SaltaJuan Manuel UrtubeyÚltimas noticias

Últimas Noticias

Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores

Con un oficialismo en retroceso, los bloques opositores reúnen firmas suficientes para avanzar con las iniciativas que afectan el reparto de recursos a las provincias. El fin de la “mancha venenosa” de votar con los K

Diputados: la oposición tiene asegurada

Los gremios docentes rechazaron una oferta salarial del gobierno de Kicillof y exigieron un aumento superior

Los funcionarios bonaerenses ofrecieron un incremento del 3,2% en dos tramos, que equivale a una mejora de 10 mil pesos. Todo el espectro sindical reclama una nueva propuesta salarial

Los gremios docentes rechazaron una

La Junta Electoral no autorizó listas en distritos clave para el peronismo en PBA y bajó a un candidato del Evita

Con la oficialización de las candidaturas bonaerenses, el organismo también despejó las dudas sobre Facundo Tignanelli que finalmente competirá por un nuevo mandato

La Junta Electoral no autorizó

Milei grabó la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”

El Presidente se encuentra desde las 17 en la Casa Rosada, donde filma el mensaje en el Salón Blanco. Se transmitirá al país a las 21. El ministro de Economía, Luis Caputo, está en Casa Rosada, y lo acompañaría junto al titular del BCRA

Milei grabó la cadena nacional

Gerardo Zamora anunció a su candidato para sucederlo en la gobernación de Santiago del Estero

El mandatario eligió al jefe de Gabinete provincial, Elías Suárez. Lo acompañará en la fórmula el actual vicegobernador, Carlos Neder

Gerardo Zamora anunció a su
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Municipalidad de Mendoza y

La Municipalidad de Mendoza y la dueña del animal acordaron cuál será el futuro del pato Juan

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Receta de pan de pizza, rápida y fácil

Qué es la enfermedad de Hashimoto que padece Camilla Luddington, actriz de Grey’s Anatomy

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump anunció que se

Donald Trump anunció que se reunirá el próximo viernes con Vladimir Putin en Alaska

Los países del G7 y la Unión Europea acusaron a Hong Kong de buscar la “represión transnacional” contra los 19 activistas exiliados

Las mujeres que eligieron no casarse y construyeron su propia comunidad en la Edad Media

Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

La historia detrás del imbatible récord que Jonathan Edwards mantiene vigente después de 30 años

TELESHOW
Un exsocio de Claudio Contardi

Un exsocio de Claudio Contardi contó cómo era la relación del empresario con Julieta Prandi: “Él la tenía sometida”

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”