Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

Gustavo Sáenz dejó que sus socios políticos en Salta elijan a qué espacio acompañar el 26 de octubre

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dejó en claro que los integrantes del frente provincial que encabeza tienen vía libre para acompañar en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre al espacio con el que se sientan más y mejor identificados.

“El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños, que son quienes nos eligieron para representarlos”, advirtió de todas formas el gobernador.

De esta manera, no habrá lista del oficialismo provincial, cuyo frente, en las últimas elecciones locales, obtuvo un amplio triunfo, obteniendo 11 de los 12 senadores provinciales en juego y 22 de las 30 bancas de diputados.

Sin embargo, en la capital, se impuso La Libertad Avanza, espacio que en la provincia es liderado por Alfredo Olmedo. El partido del presidente Javier Milei se quedó con 6 de las 10 bancas para la Cámara de Diputados local y la única para la de Senadores que se disputaban en la ciudad de Salta.

Conformada por dirigentes de más de 16 partidos políticos de distintas vertientes ideológicas —peronismo, radicalismo, PRO, libertarios, entre otros—, la alianza que compitió en las elecciones locales como Vamos Unidos por Salta verá ahora a sus integrantes desperdigados, en pugna por tres bancas de senadores y otras tres de diputados en el Congreso de la Nación.

Si bien evitó pronunciarse a favor de algún candidato o algún partido de cara a los comicios, Sáenz analizó que “pareciera que se discute entre pasado y presente”.

“Mi compromiso está puesto en hablar del futuro y en cumplir con el mandato que me fue encomendado: pelear por Salta”, concluyó el gobernador.

Quien se candidateó en las últimas horas a senador nacional fue un ex gobernador de Salta: Juan Manuel Urtubey. Lo hizo al constituirse la alianza Fuerza Patria en la provincia, que incluye a los partidos Justicialista; de la Victoria; Kolina; Frente Grande; del Trabajo y del Pueblo; Instrumento Electoral para la Unidad Popular; Igualar; Representar; de la Educación, de la Cultura y el Trabajo; Felicidad; y Patria sin Frontera.

El ex mandatario provincial selló así su nuevo acercamiento a los sectores más kirchneristas del peronismo.

“La conformación de Fuerza Patria en Salta es una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica: distintos sectores que pensamos distinto nos unimos porque hoy la prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país”, manifestó Urtubey.

Ya el mes pasado Urtubey había adelantado que sería candidato a senador, un gesto que no cayó del todo bien en algunos sectores de un peronismo que aún no se había sentado a conformar un frente común, y mucho menos había pensado candidaturas.

Sin embargo, el ex gobernador había afirmado que su postulación fue pedida por varios integrantes de la coalición: “Muchos dirigentes, muchos partidos políticos que integran el frente que vamos a presentar me pidieron que me ponga al frente y realmente no hay espacio para correrse”.

Subrayó el carácter ético de su decisión de retornar a la arena política, aclarando que, desde una perspectiva estrictamente personal, ya no suma mucho más a su carrera, recordando que previamente ocupó cargos legislativos.

Sin embargo, insistió en que considera que tiene la obligación de “defender una Argentina con derechos” ante el riesgo de sumisión a un modelo que considera perjudicial para los intereses de la ciudadanía.