LLA y el PRO oficializaron el acuerdo electoral en CABA con la intención de “trabajar juntos” hasta 2027

Dos días después de acordar de palabra, La Libertad Avanza y el PRO oficializaron por medio de comunicado conjunto la decisión de jugar aliados en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales. No hubo foto: ni entre los apoderados que firmaron ayer el documento que presentarán ante la Justicia Electoral. Ni entre los líderes de los partidos, Karina Milei y Mauricio Macri, que sostienen una relación tensa.

Los amarillos se comprometieron a acompañar al Gobierno en el Congreso -la principal motivación de los libertarios para acordar con el PRO- y manifestaron la intención de “trabajar juntos hasta 2027″, el año de las elecciones presidenciales.

“La Libertad Avanza y el PRO acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice el texto del comunicado, que fue cuidadosamente elaborado entre los equipos técnicos de ambos partidos durante el martes y el miércoles, pero recién fue publicado este mediodía.

Lo titularon “Acuerdo entre LLA y el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. con estilo formal, sin estridencias ni adjetivos, y sin resaltar ninguno de los conceptos vertidos más abajo.

Sí hicieron especial énfasis, a pedido de los libertarios, en remarcar que el PRO le dará gobernabilidad a Milei. “Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023”, reza el segundo párrafo, el más extenso de la breve misiva.

Argentina's President Javier Milei and Buenos Aires' city mayor Jorge Macri attend a ceremony to honour victims of the 1982 war between Britain and Argentina in the Falkland Islands, known to Argentines as Malvinas, at a war memorial with names of killed Argentinian soldiers, marking the 43th anniversary of the conflict, in Buenos Aires, Argentina, April 2, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Aunque mantienen una relación con fricciones (no se hablan y se criticaron duramente, por lo bajo y en voz alta), la hermana del Presidente y el ex mandatario decidieron barrer bajo la alfombra las rispideces del último año por necesidad. Esto, a pesar de que las diferencias se habían exacerbado al máximo en la campaña local en la Ciudad que terminó con una derrota fuerte de PRO -terminó en tercer lugar con 16 puntos, detrás del kirchnerismo-.

En simultáneo a la publicación del texto, Milei se tomó una foto en La Matanza con los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. La puesta en escena estaba planeada desde la semana pasada para el miércoles; pero la pasaron al jueves. Hasta el martes a la noche, los libertarios tenían planeado que Karina Milei se sacara una foto con Mauricio Macri, en el mejor de los casos, en la Casa Rosada, para levantar el pacto, mostrar capacidad de consenso y tranquilizar a los mercados de cara a las elecciones.

Sin embargo, por la reticencia del lado amarillo, donde quedaron muchos heridos por las duras condiciones que aceptó el jefe de PRO, la foto de CABA quedó anulada. Al menos, hasta las primeras horas de la tarde del jueves.

Noticia en desarrollo