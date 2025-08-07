Política

LLA y el PRO oficializaron el acuerdo electoral en CABA con la intención de “trabajar juntos” hasta 2027

Publicaron este mediodía en simultáneo un texto que sopesaron largamente ambos partidos desde que sellaron el pacto de palabra, anteayer, y que se negoció en tiempo récord. Por ahora no hay foto entre Karina Milei y Mauricio Macri

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar

Dos días después de acordar de palabra, La Libertad Avanza y el PRO oficializaron por medio de comunicado conjunto la decisión de jugar aliados en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales. No hubo foto: ni entre los apoderados que firmaron ayer el documento que presentarán ante la Justicia Electoral. Ni entre los líderes de los partidos, Karina Milei y Mauricio Macri, que sostienen una relación tensa.

Los amarillos se comprometieron a acompañar al Gobierno en el Congreso -la principal motivación de los libertarios para acordar con el PRO- y manifestaron la intención de “trabajar juntos hasta 2027″, el año de las elecciones presidenciales.

“La Libertad Avanza y el PRO acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice el texto del comunicado, que fue cuidadosamente elaborado entre los equipos técnicos de ambos partidos durante el martes y el miércoles, pero recién fue publicado este mediodía.

Lo titularon “Acuerdo entre LLA y el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. con estilo formal, sin estridencias ni adjetivos, y sin resaltar ninguno de los conceptos vertidos más abajo.

Sí hicieron especial énfasis, a pedido de los libertarios, en remarcar que el PRO le dará gobernabilidad a Milei. “Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023”, reza el segundo párrafo, el más extenso de la breve misiva.

Argentina's President Javier Milei and
Argentina's President Javier Milei and Buenos Aires' city mayor Jorge Macri attend a ceremony to honour victims of the 1982 war between Britain and Argentina in the Falkland Islands, known to Argentines as Malvinas, at a war memorial with names of killed Argentinian soldiers, marking the 43th anniversary of the conflict, in Buenos Aires, Argentina, April 2, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Aunque mantienen una relación con fricciones (no se hablan y se criticaron duramente, por lo bajo y en voz alta), la hermana del Presidente y el ex mandatario decidieron barrer bajo la alfombra las rispideces del último año por necesidad. Esto, a pesar de que las diferencias se habían exacerbado al máximo en la campaña local en la Ciudad que terminó con una derrota fuerte de PRO -terminó en tercer lugar con 16 puntos, detrás del kirchnerismo-.

En simultáneo a la publicación del texto, Milei se tomó una foto en La Matanza con los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. La puesta en escena estaba planeada desde la semana pasada para el miércoles; pero la pasaron al jueves. Hasta el martes a la noche, los libertarios tenían planeado que Karina Milei se sacara una foto con Mauricio Macri, en el mejor de los casos, en la Casa Rosada, para levantar el pacto, mostrar capacidad de consenso y tranquilizar a los mercados de cara a las elecciones.

Sin embargo, por la reticencia del lado amarillo, donde quedaron muchos heridos por las duras condiciones que aceptó el jefe de PRO, la foto de CABA quedó anulada. Al menos, hasta las primeras horas de la tarde del jueves.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones CABA 2025Karina MileiMauricio MacriÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei inauguró la campaña bonaerense con una foto en La Matanza junto a todos sus candidatos

El Presidente se mostró en Villa Celina, La Matanza, junto a sus principales postulantes en la Provincia, Karina, Pareja, Ritondo, Espert y Bullrich. “Kirchnerismo Nunca Más”, dice el cartel con el que posaron

Milei inauguró la campaña bonaerense

El Gobierno quedó golpeado por la sesión en Diputados: qué pasará con los decretos rechazados y cuáles serán los próximos pasos de campaña

El oficialismo recibió un duro revés luego de que la oposición lograra imponer su agenda. Javier Milei no habló públicamente sobre este episodio. La lectura al interior del Gobierno

El Gobierno quedó golpeado por

“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció la derrota en el Congreso y responsabilizó al kirchnerismo por hacer “demagogia”

El jefe de Gabinete vinculó los resultados de la Cámara Baja con el clima preelectoral, justificó el ajuste y sostuvo que cambios urgentes en la legislación laboral y tributaria son clave para la recuperación económica

“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció

Cierre de alianzas en Córdoba: el PJ pone a prueba el acuerdo de gobernadores y LLA busca hacer pie con la UCR y el PRO

El oficialismo estrenará el frente Provincias Unidas con Schiaretti como candidato, en una interna marcada por el desafío de Natalia De la Sota. De Loredo y Macri intentan ordenar el armado opositor con La Libertad Avanza

Cierre de alianzas en Córdoba:

Llega a la Argentina “Mi País Conversa”, la iniciativa que incentiva el diálogo en una sociedad polarizada

El programa no busca cambiar opiniones sino que aspira a recordarnos algo fundamental: es posible estar en desacuerdo sin dejar de respetarnos

Llega a la Argentina “Mi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Casi la mitad de los

Casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos en supermercados, según la UBA

Mercados: caen las acciones argentinas tras la tensión política que generó el revés oficialista en el Congreso

Video: dos borrachos le dieron una brutal paliza a las mozas de una cervecería de La Matanza

CEO’s y líderes reflexionaron sobre innovación en el Digital Finance Forum

Así es la casa donde el presunto asesino serial de Jujuy descuartizaba y enterraba a sus víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Ocho de cada diez exportadores

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados será impactado por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

Los mercados globales mantienen el optimismo ante los nuevos aranceles de Trump

Trump pidió la renuncia del CEO de Intel por un presunto conflicto de intereses con China

Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

El puente que salva vidas: Colorado construye el mayor paso de fauna elevado del mundo

TELESHOW
El sorpresivo cruce entre Verónica

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Florencia Peña mostró su refugio en Salta en medio de las montañas: “Mi lugar en el mundo”

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”