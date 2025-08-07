LLA comienza la campaña bonaerense: foto de Milei con candidatos y la lectura sobre los posibles resultados

El armado bonaerense de La Libertad Avanza

Falta exactamente un mes para que la provincia de Buenos Aires celebre sus elecciones locales, un caso atípico en la historia electoral reciente por ir separada de la nacional. Esto la hace una campaña con una elaboración diferente a las anteriores, ya que la Provincia tiene ocho secciones electorales con realidades diferentes y 135 municipios que elegirán a sus propios representantes distritales.

En ese marco es que La Libertad Avanza recién comenzará su campaña formal este final de semana. Será en una foto que encabezará el presidente Javier Milei, que estará acompañado por sus ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Fuentes partidarias confirmaban que estaba todo dado para que sea este mismo jueves, aunque es un suceso que estaba fechado para ayer y se postergó porque se convino que la mega-sesión en Diputados iba a llevarse toda la atención. Los principales candidatos están en la Ciudad desde este lunes y siguen esperando a que se dé la foto, en la que también querían participar el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y el próximo primer candidato a diputado nacional por LLA, José Luis Espert.

La foto serviría para “mixear” la cartera de candidatos provinciales con las figuras de corte nacionales (como lo son Milei y Espert). Son pocos los casos de candidatos que tienen estructura en su sección. Ejemplo de ello son Valenzuela y Montenegro, ambos intendentes de municipios importantes, como Tres de Febrero y General Pueyrredón, respectivamente. Liberman fue candidato libertario a la intendencia de Bahía Blanca en 2023 y estuvo a escaso margen de ganarle a Federico Susbielles.

Javier Milei en el Congreso de La Plata

En más de un municipio están esperando que se dé el puntapié de Milei para poder comenzar a esbozar los primeros pasos de la campaña, que creen varios consideran que la comenzaron “algo tarde”.

Luego de lo que fue la interna por el armado de las listas bonaerenses, en la Casa Rosada se consolidó una bajada de línea para que Pareja -responsable del armado territorial- coordinara con el asesor presidencial Santiago Caputo el comando de la estrategia electoral del espacio de cara a septiembre. En el entorno del armador aseguran que le delegaron solo la comunicación, aunque por lo bajo algunos candidatos remarcan la calidad de las encuestas que manda a encargar Caputo. Desde este último grupo resaltan que su función es más determinante de la que muchos buscan instalar.

“Al fin y al cabo son pequeñeces que no le importan al electorado y ambos sectores van a trabajar para darle el mejor resultado al Presidente”, afirma un alto funcionario que mira aquellos matices de manera periférica.

Hay voces oficialistas que marcan que La Libertad Avanza estaría 10 puntos abajo de Frente Patria (la coalición peronista-kirchnerista) en el global de la medición provincial, sin poder ganar en la Segunda, en la Tercera y en la Cuarta. En importantes despachos también dan veracidad a los supuestos de que los números no son los esperados, pero remarcan que el escenario de los 10 puntos es apresurado. Por caso, en el kirchnerismo creen que no sería raro de que se estén “tirando abajo” para después dar una sorpresa mayor, lo que sería un caso opuesto al de Leandro Santoro en la Ciudad, que se vendió como ganador al comienzo de la campaña y luego se estancó.

El armador provincial, Sebastián Pareja (Aglaplata)

Pareja declaró ante LN+ que “las elecciones no vienen fácil porque la Provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”. “Cuesta lograr votos en el Conurbano, porque allí no llega nada. Es la cara del abandono del kirchnerismo. Podemos perder en la Provincia. Es un territorio muy hostil”, remarcó.

La campaña provincial es complicada por la heterogeneidad de realidades de cada distrito. “No es lo mismo lo que pasa en el Conurbano que lo que sucede en otras secciones. A mí qué carajo me importa la inseguridad cuando en mis municipios me reclaman las cuestiones impositivas o que saquemos burocracia”, afirma el referente de una sección del denominado “interior de la Provincia”.

El Gobierno busca que esos matices seccionales se vean superados por lo que será su crítica a la gestión provincial de Axel Kicillof. En un discurso en la Fundación Faro, Milei fue explícito al decir que lo que importaba de esta elección provincial era que de ser un resultado contundente podía implicar “el fin del kirchnerismo”.

La incógnita que prevalece en la campaña libertaria es si esa diatriba de “kirchnerismo o libertad” puede tener efectividad en la Provincia, siendo esta un lugar heterogéneo por antonomasia y con especial complejidad. Para enfatizarlo, en la Casa Rosada están dispuestos a llamar a los funcionarios nacionales para que participen en las actividades de campaña.

Santiago Caputo (REUTERS)

Javier Milei será utilizado en algunas ocasiones y es seguro que estará en municipios del Conurbano bonaerense, aunque ya no podrá hacerlo con el mismo nivel de soltura con el que lo hacía en sus apariciones de hace dos años, cuando se mostraba junto a Ramiro Marra y Carolina Píparo arriba de una camioneta y con la motosierra en la mano. Ahora las demostraciones que pueda llegar a hacer son estudiadas al dedillo de parte de Casa Militar, que debe resguardar por su integridad física.

Los libertarios se sienten cómodos con aparecer en Mar del Plata, donde saben que les irá muy bien. Pero guardan cautela sobre la posibilidad de figurar en Bahía Blanca justo en el contexto donde el oficialismo vetó la emergencia por las inundaciones en ese distrito.

Ganen o pierdan, en el Gobierno destacan una sola cosa: eso no condiciona a lo que pueda llegar a suceder para octubre, aunque es un antecedente que importa. Es decir, el 2023 ratificó la hipótesis caputista de que los pésimos desempeños de La Libertad Avanza elecciones provinciales (que incluso llevaron a que no se presente en algunos distritos) no condicionan a la agenda nacional de Milei. Sin embargo, prefieren a toda costa poder ganar o “perder con estilo”.

El escenario optimista para el Gobierno es ganar todos los distritos electorales a excepción de la Tercera. “Si vos perdés la por paliza en el sur del Conurbano, pero después pintás el resto de la Provincia de violeta, podés vender una victoria, aunque pierdas en la cantidad de votos generales. Podés decir que ganaste en la Provincia. Sería muy floja la performance si de repente perdemos distritos como la Segunda o la Cuarta, sabiendo que en otras como la Octava tampoco estamos muy holgados”, indica un especialista que está en el oficialismo.

Gabriel Katopodis, Julio Alak y Axel Kicillof

Una de las batallas clave de estos comicios será la convocatoria al electorado para que vaya a votar. El peronismo comenzó a publicar afiches que esgrimen “Milei veta, vos votá”. ¿Será para llamar a más personas a votar o convocar a los propios que están desencantados hasta con su propio partido y buscan darles motivos para que se acerquen a las urnas el 7 de septiembre? La lectura varía según el caso. Entre los libertarios parece existir el consenso de que la baja participación electoral no perjudica a ninguno y de que su incremento tampoco incidiría demasiado hacia algún sector. Lo que sí creen es que tienen que definir la estrategia territorial con el PRO para resguardar y cuidar el voto al momento del escrutinio.

“Ya sabemos que nos van a hacer cualquier cantidad de chanchadas en los locales de votación. Los intendentes peronistas no tienen margen y se juegan muchísimo”, afirma un alfil del parejismo. La elección del próximo mes será con boleta papel y no con la boleta única papel que comenzará a regir en las nacionales.