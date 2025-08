El Gobierno busca que no haya sesión en Diputados para evitar que se trate un veto clave de Milei: “La moneda está en el aire”

Javier Milei habla y gesticula mientras pronuncia un discurso

La Cámara de Diputados se apresta a debatir (a partir del mediodía) una batería de proyectos impulsados por diferentes sectores de la oposición, que eran rechazados en su totalidad por el Gobierno. El argumento oficialista es el costo fiscal que estos suponen y el “oportunismo” de que sean impulsados a pocos días de que comience la campaña electoral nacional.

El presidente Javier Milei se encuentra en la Quinta de Olivos, pero se mantiene atento a si finalmente comienza la sesión.

El pedido explícito del jefe de Estado a su bloque de la Cámara Baja es que eviten a toda costa el desenvolvimiento de la sesión. Hasta las últimas horas de la mañana todavía se seguía negociando para que los opositores no lleguen al quórum. “Está todo muy justo, la moneda está en el aire”, afirmaban. El clima era idéntico en los principales bloques intransigentes con el Gobierno. “Es cuestión de unos poquísimos diputados”, agregaban.

Días atrás, el oficialismo había planeado un evento para sacar una foto entre Milei y sus ocho principales candidatos en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La postal se puso en duda y finalmente se canceló por la tensión previa de esta sesión. “No daba hacerlo el mismo día en el que tenemos marchas en frente del Congreso”, afirmó una fuente oficial.

La sesión, que se anticipa tensa y maratónica, tiene como objetivo central votar el aumento de fondos para las universidades nacionales, del sistema científico y el Hospital Garrahan.

Martín Menem preside una sesión en la Cámara de Diputados (Foto: Reuters / Matías Baglietto)

El dato destacable es que se iba a poner en debate el veto presidencial a la ley que crea un fondo de ayuda para los damnificados de las inundaciones en Bahía Blanca. El Senado ya lo hizo semanas atrás, por lo que si el oficialismo no consigue los votos de un tercio de los legisladores presentes, la ley quedará firme.

En el entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, consideran que están en condiciones de poder bloquearlo, pero tampoco lo ratifican con seguridad.

El Presidente había dicho que iba a judicializar aquellos proyectos impulsados por la oposición que “atentaran” contra la meta fiscal. La referencia había sido ante los proyectos de aumento jubilatorio, la moratoria y la emergencia en discapacidad; pero impera la misma lógica para este caso.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, la oposición reunía los diputados suficientes como para poder darle inicio a la sesión. El quórum requiere de al menos 129 diputados. “Está todo muy justo, la moneda está en el aire”, afirmaban.

Imagen panorámica del recinto de la Cámara de Diputados

Si la oposición conseguía ratificar la sesión, la apuesta del oficialismo era empantanar la sesión y estirar los debates. Mediante un posteo, el vocero de Menem señaló: “Según cálculos del equipo parlamentario de Diputados, esta sesión -por la de mañana- podría durar 38 horas. Estos tiempos se estiman de acuerdo a la cantidad de OD, expedientes y decretos incluidos en el temario”.

De esta manera, LLA explicita por lo menos parte de su estrategia: abrir todos los debates y estirar lo más que se pueda la sesión estipulada para arrancar mañana al mediodía.

El temario propuesto por la oposición incluye 13 proyectos. Entre los más destacados figuran el aumento de partidas para las universidades nacionales y el Hospital Garrahan, la reforma de la distribución del impuesto a los combustibles y la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la declaración de emergencia de la ciencia, una iniciativa sobre el Alzhéimer impulsada por el diputado Facundo Manes, y la derogación de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) que afectan a organismos culturales y científicos.

También se prevé el debate sobre la reforma de la comisión investigadora del Caso $LIBRA. A través de la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo logró bloquear la ofensiva de sectores de la oposición y consiguió que se venciera el plazo de funcionamiento de la Comisión, la cual fue creada para investigar el rol de los hermanos Milei -entre otros funcionarios- en la operación de la shitcoin.

En el oficialismo no muestran preocupación por la mayoría de los temas porque son emplazamientos. El temario no incluye los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones, emergencia en discapacidad y prórroga de la moratoria, ya que la oposición decidió postergar su tratamiento al no contar con los dos tercios requeridos. No obstante, se prevé que los legisladores expresen sus posiciones políticas sobre estas decisiones del Gobierno durante la sesión.