Política

Cierre de alianzas en Córdoba: el PJ pone a prueba el acuerdo de gobernadores y LLA busca hacer pie con la UCR y el PRO

El oficialismo estrenará el frente Provincias Unidas con Schiaretti como candidato, en una interna marcada por el desafío de Natalia De la Sota. De Loredo y Macri intentan ordenar el armado opositor con La Libertad Avanza

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Guardar
La alianza Provincias Unidas lanzará
La alianza Provincias Unidas lanzará a Juan Shciaretti en Córdoba

A horas del fin del plazo para la presentación de alianzas, Córdoba vive intensas negociaciones. En el oficialismo ya se descuenta la candidatura de Juan Schiaretti, movimiento que servirá para darle volumen político a la flamante alianza Provincias Unidas, pero con el desafío que implicará competir con Natalia De La Sota. Del otro lado, La Libertad Avanza tiene la compleja tarea de acordar con el PRO y la UCR, que, a su vez, enfrentan fuertes internas que llegaron a la Justicia.

La provincia renueva un total de nueve bancas en la Cámara de Diputados y, pese a no haber escaños en el Senado en juego, el armado en Córdoba toma relevancia por su preponderancia en el padrón electoral y por el perfil antikirchnerista que históricamente mantuvo, lo que ayudó, por ejemplo, a que Mauricio Macri llegue a la Presidencia en el 2015.

Justamente, el PRO cordobés vive hace más de un año un desmembramiento: gran parte de los dirigentes se sumaron al Gabinete de Martín Llaryora y otros, como por ejemplo Oscar Agost Carreño, se aliaron con peronistas de centro en la Cámara de Diputados. Ese movimiento impulsó la intervención del partido, que hasta estas horas sigue generando tensión e incertidumbre para el cierre de alianzas.

Rodrigo de Loredo mantiene un
Rodrigo de Loredo mantiene un buen vínculo con Mauricio Macri y su sector en Córdoba

“Ha habido una batalla legal que está en disputa, pero vamos a tener la posibilidad de hacer el cierre como queremos. En este proceso, no solamente cumpliendo la voluntad lógica que es no yendo con el peronismo de Córdoba, sino también con la voluntad de nuestros intendentes, los que se han quedado a pesar del momento complicado y que son los que han pedido por favor que hagamos todo el esfuerzo posible para que el partido sea intervenido y para que puedan ellos definir el cierre electoral de este año”, expresó el santiagueño Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO y hoy un fiel aliado de Macri.

Otro buen aliado del ex presidente en Córdoba es Rodrigo De Loredo, el radical que preside el bloque en la Cámara baja y que también debe renovar su banca. Aunque en privado insiste en que no está empecinado en reelegir y que su mayor objetivo es llegar competitivo al desafío por la Gobernación en el 2027, el legislador logró que la UCR local lo habilite a sellar una alianza con La Libertad Avanza, pero con una sola condición: tiene que encabezar la lista. Según pudo reconstruir Infobae, ese requisito no estaría garantizado, sino más bien, existe una oferta para un tercer lugar, pero además en el Gobierno no ven con buenos ojos la pelea judicial que se desató en el partido centenario.

Ramón Mestre es uno de
Ramón Mestre es uno de los principales detractores de Rodrigo de Loredo

En la última reunión del congreso partidario, el equipo de Marcos Ferrer - titular de la UCR local y aliado de De Loredo- olvidó anular la elección interna para elegir candidatos. Tras una pelea judicial impulsada por los adversarios de las autoridades, el partido centenario se encamina a una elección interna el próximo domingo, en la que Ramón Metre busca posicionarse y evitar un armado con La Libertad Avanza. “Al Gobierno no le está gustando para nada todo este lío”, aseguran en Córdoba en un contexto nacional en el que se impone la estrategia de Karina Milei de imponer el sello libertario, el color y candidatos puros.

En los últimos meses La Libertad Avanza ensayó algunos nombres para encabezar la lista en la provincia mediterránea. Hasta había sonado Diana Mondino antes de su salida de Cancillería. También trascendió la posibilidad de un Agustín Laje, el encargado de la batalla cultural de Javier Milei, encarando el desafío electoral, pero todo indica que será Gabriel Bornoroni el candidato del gobierno nacional.

Ignacio Torres, Chubut Maximiliano Pullaro,
Ignacio Torres, Chubut Maximiliano Pullaro, Santa Fe Martín Llaryora, Córdoba Carlos Sadir, Jujuy Claudio Vidal, Santa Cruz

La Libertad Avanza tendrá el desafío de enfrentar a un PJ cordobés que pondrá a su mejor candidato: Juan Schiaretti. El ex gobernador mantiene un alto nivel de aprobación y promete revertir la mala racha que históricamente tuvo el peronismo local en las elecciones legislativas. Sin embargo, no será un camino allanado para el oficialismo. En los últimos días Natalia De la Sota anunció que enfrentará al espacio que supo fundar su padre, luego de una larga suma de malestares con sus ex aliados. Algunos dejan trascender que quedó herida desde el 2023, cuando el espacio eligió a la radical Myrian Prunotto como compañera de fórmula de Llaryora.

Pero la postulación de Schiaretti será, además, la principal figura del frente Provincias Unidas, la alianza que lanzaron los cinco mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Llaryora (Córdoba). Los cinco gobernadores tienen como objetivo establecer un “bloque compacto” en el Congreso para defender e impulsar medidas que respondan a las necesidades del interior productivo. Para ese desafío, por ejemplo, Pullaro planea postular a su vicegobernadora Gisela Scaglia, quien responde a Macri. Los cordobeses también tienen puestos los ojos en la provincia de Buenos Aires, donde podrían bendecir a Florencio Randazzo para la lista de Somos Buenos Aires.

Temas Relacionados

Rodrigo de LoredoElecciones 2025Elecciones Cordoba 2025Elecciones Argentina 2025Juan SchiarettiMartin LlaryoraUCRPROUltimas noticias

Últimas Noticias

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

El titular de la Cámara Baja volvió a protagonizar un tenso cruce verbal con el presidente del bloque de Unión por la Patria, tras pedirle que no interrumpiera el discurso del mendocino Álvaro Martínez

“Parece un lorito”: Martín Menem

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

El director de la consultora Aresco destacó que La Libertad Avanza y Fuerza Patria “vienen palo a palo” en la Provincia. Para los comicios de octubre anticipa una victoria del oficialismo

Federico Aurelio advirtió un escenario

Cómo queda el PRO tras los acuerdos electorales con LLA: la previsión de más fugas en los bloques parlamentarios y la necesidad de refundarse

La alianza en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias provocó divisiones internas. La charla para contener militantes de todo el país y la advertencia de reacomodamientos políticos

Cómo queda el PRO tras

LLA comienza la campaña bonaerense: foto de Milei con candidatos y la lectura sobre los posibles resultados

El Presidente encabezará el inicio formal de la carrera proselitista acompañado por referentes provinciales. Las primeras encuestas darían un panorama menos alentador, aunque buscarán apuntalar la estrategia para las próximas semanas

LLA comienza la campaña bonaerense:

La marcha de San Cayetano sumará hoy un amplio abanico opositor para protestar contra el Gobierno

Intendentes del PJ decidieron incorporarse a la movilización de los movimientos sociales, que irá desde Liniers hasta Plaza de Mayo. La CGT, las dos CTA, La Cámpora y la izquierda estarán presentes

La marcha de San Cayetano
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fenómeno de los SuperAgers:

El fenómeno de los SuperAgers: identifican rasgos cerebrales únicos en las personas con memoria excepcional

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositora a Milei

Científicos de Harvard vinculan la deficiencia de litio en el cerebro con el avance del Alzheimer

Fin de semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso: cómo estará el tiempo en el AMBA

El caso del femicida con tobillera electrónica: detuvieron a la madre del asesino

INFOBAE AMÉRICA
Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas

Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas y cuál es la fecha de inauguración

Indignación por la prisión domiciliaria de lujo de una de las imputadas por la megaestafa ganadera en Uruguay

Rusia confirmó que la reunión entre Putin y Trump ya tiene sede: los detalles se conocerán “en los próximos días”

El mayor incendio forestal de Francia en décadas arrasó un área más grande que París: los bomberos trabajan día y noche

Uruguay reduce descuento tributario en la frontera: advierten por otro desvío de compras a la Argentina

TELESHOW
Batalla campal en un recital

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"

Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”