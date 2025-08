Senado: finalizó el receso inventado y se reanuda la lenta discusión sobre la integración de la Corte Suprema

Optimismo en el Gobierno: la oposición no tiene los votos para voltear los tres vetos de Milei, pero le queda un desafío con los gobernadores El Presidente ratificó el déficit cero vetando las leyes de incremento jubilatorio, la moratoria y la emergencia en discapacidad. Continúan las conversaciones de la Casa Rosada por los fondos para las provincias y se asoma el Presupuesto 2026

Horas decisivas para el posible acuerdo de LLA y el PRO en CABA: Macri convocó a una reunión y Karina Milei mantiene firme su postura El ex presidente no está conforme con los lugares en las listas que tendría su partido, pero el oficialismo nacional no cede y confía en que se sellará el pacto de todas formas. En tan solo unos días vence el plazo para presentar las alianzas