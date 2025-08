“¿Les da la cara?”: fuerte cruce entre dirigentes de LLA y el PJ por las candidaturas testimoniales en PBA

Carlos Bianco, Diego Valenzuela y Gabriel Katopodis

Las candidaturas testimoniales volvieron a encender la elección bonaerense de cara al 7 de septiembre. Con intendentes anotados en listas seccionales sin intención de asumir sus bancas, el recurso genera críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición. La discusión escaló en los medios y redes sociales, con los ministros Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, y el intendente Diego Valenzuela.

“Son intendentes que se ponen como escudo frente a una situación grave”, defendió esta semana Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura bonaerense y primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral. La declaración apuntó a justificar el lugar en las listas de jefes comunales que no dejarán sus cargos, pero que buscan sumar votos a la boleta. En el peronismo, varios intendentes del conurbano forman parte de la estrategia electoral sin intención de asumir en caso de ganar.

Desde La Libertad Avanza salieron al cruce. Uno de los más críticos fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que integra la lista de candidatos de la fuerza de Javier Milei en esa misma sección electoral. “Yo ya he explicado que no hago esto de ser candidato para volver a la Municipalidad. Es al revés. Creo que es una manera de alzar la voz, porque muchos de los temas que nos duelen no se resuelven desde un municipio, como seguridad, salud, educación, coparticipación”, dijo en declaraciones radiales.

“No puedo creer los argumentos de ellos. ‘Esto se hizo siempre’. ‘No es ilegal’. ¿Cómo puede ser que un intendente sea candidato a concejal? ¿Realmente les da la cara para decirle a un vecino: ‘Yo me candidateo a concejal cuando soy intendente’? Además, hay una presentación del tema como si los que lo hacen son escudos. ¿Escudos para defender qué cosa?”, cuestionó en diálogo con Radio Mitre.

El ministro Gabriel Katopodis, junto al gobernador Axel Kicillof

Valenzuela insistió en que la campaña del oficialismo carece de propuestas y que su único objetivo es frenar a Milei. “La única idea que tienen en esta campaña desde el kirchnerismo es frenar a Milei”, sostuvo. También remarcó que su postulación no es simbólica ni decorativa: “Tengo nueve años de experiencia, una gestión probada, y he gobernado un municipio difícil del conurbano. Podemos hablar de economía e impuestos con contundencia”.

La tensión también se trasladó a las redes sociales, donde Valenzuela protagonizó un cruce con Carlos Bianco. El intendente había cuestionado el reparto de obra pública en la provincia: “Leo sobre las obras que licita la provincia de Buenos Aires en los municipios. Veo que se han olvidado de algunos, donde también viven bonaerenses”.

Bianco le respondió en tono irónico: “¿Tu patrón no anda con eso de ‘obra pública cero’? Creo que andás con una crisis de identidad. Yo te explico: si sos libertario, tenés que decir que la obra pública es mala, fea, sucia...”.

Valenzuela retrucó: “Mi patrón es el vecino de Tres de Febrero. Pero voy a trabajar a fondo para que las ideas de la libertad y el trabajo de Javier Milei lleguen a la provincia de Buenos Aires cuanto antes”. “Es el mismo que dijo que las testimoniales estaban bien porque la ley no lo impide, y así se hizo siempre! Engaño institucionalizado!”, agregó el intendente.

En sus declaraciones, el intendente libertario también cuestionó al gobernador por haber nacionalizado la campaña, a pesar de haber desdoblado la elección. “La elección del 7 de septiembre iba a ser para discutir temas provinciales y seguimos hablando de lo nacional. El mismo kirchnerismo está nacionalizando la elección. Tengo pintadas sobre el Acceso Oeste que dicen ‘Axel o Milei’. O sea, el que propone la nacionalización ahora es el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

El cruce de Diego Valenzuela y Carlos Biando en redes sociales

La crítica se extendió a lo que consideró una falta de gestión de Kicillof en materia de seguridad. “El municipio puede comprar un móvil, ponerle combustible, poner una cámara, iluminar. Pero no puede crear una policía. La policía es provincial. Y ahí lo que falta es una actitud clara del gobernador. Cuando uno habla con una madre que vive con miedo por sus hijos, tenemos que poder decirle que va a vivir con esperanza, porque sus hijos van a tener seguridad y laburo de calidad. Porque va a tener un gobierno que, en lugar de justificar al delincuente, se va a poner del lado de la víctima”.

Valenzuela también mencionó que el trabajo es uno de los temas principales en su campaña. “En octubre se inaugura Mercado Libre en el Camino del Buen Ayre, y cada uno de los empleos va a tener un sueldo de más de dos millones de pesos. Eso va a impactar muy bien y muy fuerte en los barrios”, afirmó.

Consultado sobre su rol dentro de la campaña provincial, dijo que mantendrán reuniones con el presidente Javier Milei y que “seguramente haya una foto con los primeros candidatos de las ocho secciones”. Además, explicó que trabajan con el equipo que encabezan Sebastián Pareja y Karina Milei para reforzar el mensaje en el territorio. “Mi condición de vocero es natural teniendo en cuenta que soy intendente, que tengo una gestión probada, y que podemos hablar de estos temas con mucha contundencia”, señaló. Y agregó que otros dirigentes con experiencia, como Guillermo Montenegro, podrían cumplir un rol similar.