El frente Somos Buenos Aires se ilusiona con el armado de los gobernadores: cómo podría influir para octubre

La pata peronista de Somos Buenos Aires

La alianza Somos Buenos Aires, que busca posicionarse en la próxima elección bonaerense, se enfrenta al desafío de competir en medio de la polarización entre La Libertad Avanza y Axel Kicillof. En este contexto, los dirigentes del frente consideran como un dato positivo el lanzamiento de “Grito Federal”, el espacio electoral conformado por los cinco gobernadores distanciados de Javier Milei. Estos mandatarios buscan una alternativa en las elecciones nacionales de octubre y, según pudo saber Infobae, los dirigentes bonaerenses ven con buenos ojos la posibilidad de lograr una coordinación para armar las listas que competirán por las bancas en el Congreso.

El espacio de centro tiene por delante un calendario electoral complejo. Antes de las elecciones locales, se deben inscribir las alianzas para la lucha por las bancas nacionales el 7 de agosto, y diez días después presentar los candidatos. A este panorama se le suma la incertidumbre sobre quién encabezará las listas. En este contexto, los cinco gobernadores del frente Grito Federal podrían jugar un papel clave en la organización del armado de listas.

Aunque los integrantes de Somos Buenos Aires se mantienen cautelosos al hablar de nombres definitivos para octubre, Florencio Randazzo es, por estos días, el dirigente con más posibilidades de encabezar la lista. Según indicaron fuentes cercanas, el ex ministro de Transporte se alinea con la visión de los gobernadores del espacio. Randazzo, quien preside Hacemos por Nuestro País, el frente con el que Juan Schiaretti compitió en las elecciones presidenciales de 2023, cuenta con el apoyo de figuras como Schiaretti y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con quienes lleva más de diez años de trabajo en la construcción de un espacio de centro.

Los dirigentes radicales y de la Coalición Cívica que integran Somos Buenos Aires

“El espacio Somos Buenos Aires es una expresión bonaerense de lo que se está construyendo a nivel nacional”, aseguran desde el sector, y aseguran que buscan replicar el esquema de alianzas que se utilizó para las elecciones de septiembre, con la vista puesta en 2027, como una alternativa de poder.

Con Emilio Monzó fuera del armado, el resto de los dirigentes con alto perfil no terminan de convencer a los mandatarios provinciales. Un caso es el de Facundo Manes, quien, aunque es reconocido dentro de la UCR, no contaría con el apoyo absoluto del partido tras su reciente salida. Además, Manes construyó una postura más confrontativa con La Libertad Avanza. En el último tiempo, el neurólogo protagonizó un cruce con Santiago Caputo en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, y su manera de confrontar con el gobierno nacional no termina de convencer a los gobernadores y a los integrantes de Somos.

En cuanto a Elisa Carrió, su nombre sigue siendo fuerte dentro del sector, pero desde su entorno aseguran que aún no se confirma su postulación para octubre. En la Coalición Cívica confiaban en que Lilita participará activamente en la campaña. Sin embargo, también enfrentan el desafío de poner en juego cuatro bancas, con pocas expectativas de obtener más de un escaño en el mejor de los escenarios.

Los cinco mandatarios provinciales que lanzaron el espacio "Grito Federal"

Según confirmaron a Infobae, no se descarta que alguno de los cinco gobernadores del frente “Grito Federal” participe de alguna de las actividades de campaña. En la UCR destacan la reciente recorrida que hizo Maximiliano Pullaro con Pablo Domenichini en la Tercera Sección Electoral, donde el partido centenario encabeza la nómina. El mandatario santafesino constantemente colabora con la difusión de su gestión en seguridad que logró calmar la violencia narco en Rosario, eje temático que predominará en la pelea electoral en el conurbano bonaerense.

Sin embargo, tanto Pullaro como Ignacio Torres (PRO) y Carlos Sadir (Jujuy) toman distancia de esta estrategia. Los tres aseguran que no se involucrarán en el armado bonaerense ni porteño. “Por ahora va a haber candidatos en las provincias donde gobiernan”, destacan. El objetivo principal, según describen, es lograr un bloque “compacto” en el Congreso que logre representar las necesidades de sus territorios sin convertirse en una oposición acérrima. De hecho, este grupo de gobernadores supo tener buen vínculo con la gestión de Javier Milei, en especial en materia financiera, pero ansían instalar una agenda federal.

La elección bonaerense del próximo 7 de septiembre se presenta como un gran interrogante. El interior de la provincia enfrenta desafíos similares a los de Santa Fe y Córdoba, especialmente en lo relacionado con los reclamos del sector agropecuario. Sin embargo, la complejidad del conurbano bonaerense se presenta como un desafío aún mayor. Este panorama pone a prueba a los propios integrantes de Somos Buenos Aires, quienes en los próximos días intentarán levantar su perfil y posicionarse en medio de la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios.