El Gobierno celebra las disputas en el peronismo y creen que ganarán la mayoría de las secciones en PBA

Javier Milei y los principales ministros con el equipo bonaerense de La Libertad Avanza

“El principal enemigo que tenemos de acá en adelante es el kirchnerismo”, es uno de los acuerdos a los que se arribó el martes por la tarde en la reunión de mesa política que tuvo a Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín y Eduardo “Lule” Menem en Casa Rosada. Afirman que la interna que sacudió el clima en el Gobierno quedó atrás y que todas las aspiraciones están en establecer la mejor campaña posible para la provincia de Buenos Aires.

Esta semana parece haberse dado el escenario opuesto. Mientras que días atrás los principales portales estaban inundados de noticias sobre las confrontaciones al interior del triángulo de hierro, por estas horas el foco está puesto en la diferencia de criterios (por ser livianos) al interior del peronismo, con la advertencia latente del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, de jugar por afuera de Frente Patria, la alianza que nuclea -por ahora- al kirchnerismo, al massismo y a Axel Kicillof.

Un altísimo estratega del Gobierno no duda de que estas diferencias incrementan las posibilidades de La Libertad Avanza de cara a las próximas contiendas electorales. “Toda interna en el peronismo nos beneficia”.

Algunos referentes de La Libertad Avanza en la Provincia hacen su propia lectura en clave territorial. Un alfil que encabeza la lista en una sección electoral agrega que la dispersión de Grabois solo podría tener impacto en los distritos con mayor electorado. “En otras secciones no existen, pero imaginate que Grabois se lleve a los suyos en la Tercera en octubre; nos da la posibilidad de acercarnos muchísimo”, remarca.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Grabois durante una reunión del PJ

“Lo que sucede con el peronismo nos preocupa, mucha gente no tiene idea de lo que sucede. En todo caso, lo del peronismo es síntoma de cómo no llegan al electorado”, afirma otro referente bonaerense. Sí hay inquietud sobre cómo va a incidir el desinterés de quienes pueden ir a votar y no lo hacen. Las provincias vienen arrojando números de bajísima participación electoral, y Buenos Aires podría no ser la excepción.

En el Gobierno están decididos en que la estrategia contra el oficialismo bonaerense no es exaltar las diferencias en el peronismo. “La gente sabe que son un cambalache, lo que tenemos que enfocarnos particularmente es en apuntar contra el modelo de Kicillof”, remarca un referente de otra sección, donde LLA se percibe como ganadora, y que afirma que a Patria Grande “se lo va a comer el aparato del kirchnerismo en algunas secciones sacándole boletas”.

En todos los distritos consultados por Infobae destacan un dato no menor: están dadas las condiciones para que la boleta violeta tenga fiscalización en todos los establecimientos electorales de la Provincia; incluso en aquellos partidos recónditos. Agregan que el factor de la alianza con el PRO fue clave.

Un candidato que tendrá un perfil altísimo en esta campaña describe cuáles son los ejes para contrastar con Kicillof. “Nuestra idea es proponer ‘la agenda del cambio para combatir el modelo fracasado del gobernador y que le duele a los bonaerenses”, afirman. El eje principal es el de la seguridad, razón por la cual se dio la elección de Maximiliano Bondarenko (ex comisario de la Policía Bonaerense) como cabeza de lista de la Tercera Sección Electoral; siendo, incluso, un ignoto hasta el momento de su candidatura.

Patricia Bullrich junto a Bondarenko, candidato libertario en la Tercera sección electoral

Pero estas estrategias pueden variar según el distrito. La Primera ofrece un panorama variopinto con una altísima variación de municipios según sus índices socioeconómicos. Si bien sigue primando el pedido por mayor seguridad, el intendente de Tres de Febrero y primer candidato de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, planea un eje adicional: el de armar un cronograma de visitas por los todos los distritos que componen a su sección y ofrecer una propuesta para bajar impuestos municipales y establecer una competencia tributaria. De cualquier manera, su cercanía con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, va a hacer que el clivaje por la inseguridad no deje de estar presente.

Se espera que para estas elecciones pueda haber presencia de solo algunos funcionarios de alto rango y ante situaciones que “ameriten” que bajen al territorio. No se descarta que Milei se haga presente en una de las secciones más importantes en las próximas semanas. “Igualmente, la elección más importante sigue siendo la nacional y queremos reservarlo un poco”, indica alguien que lo conoce muy bien.

Entre los candidatos libertarios hay una coincidencia unánime de que el armado de una mesa de coordinación bonaerense era algo que había que hacerse. “Estamos todos con el mismo objetivo, pero había que hacer gestos para la gente lo creyera”, afirma uno de ellos, sobre la reunión de este miércoles en Casa Rosada entre el armador provincial Sebastián Pareja, el futuro candidato a diputado nacional de LLA, José Luis Espert; el asesor presidencial y la secretaria general de la Presidencia.

Sebastián Pareja y Diego Valenzuela

La Casa Rosada mandó a hacer unos estudios electorales que deberían conocerse en los próximos días y que indiquen la marcha de la marca La Libertad Avanza en las diferentes secciones electorales. La visión optimista del Gobierno es que están en condiciones de ganar en todas las secciones, a excepción de la Tercera, donde el panorama se percibe complicado por la fortaleza que tiene el peronismo a nivel territorial. También perciben un panorama de estrechez en la Segunda, donde compite Manuel Passaglia, de la alianza Hechos.

Aun así, creen que es donde más cómodo se va a sentir el aparato comunicacional libertario para incluir consignas contra la Gobernación.

“Ellos [el Frente Patria] saben que la seguridad es su mayor flaqueza y en donde nosotros podemos mostrar resultados en el plano nacional”, afirma un funcionario del Ejecutivo. No sería descabellado pensar en un esquema de conferencias de prensa que tengan por objetivo “raspar” al gobernador y al kirchnerismo en ese asunto y en otros más. La semana pasada la excusa fue la deuda de $ 409.000 millones que la Provincia tiene con los hospitales SAMIC.

“El IOMA adeuda 6.995 millones de pesos al hospital [el Garrahan] que tanto dicen defender. La crueldad no está en las decisiones que ordenan el sistema, la verdadera crueldad radica en usar la salud como herramienta partidaria mientras se desatienden las responsabilidades más básicas”, finalizó su introducción la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni.

Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Karina Milei (Jaime Olivos)

A pesar de que el Gobierno busca no subirle demasiado el precio a estos comicios que se vienen, su importancia se da por varios motivos.

El 7 de septiembre se elegirán cargos para la Legislatura y el Senado provincial, así como en los 135 municipios. Según una proyección hecha por el politólogo Pablo Salinas, de darse algunos resultados, La Libertad Avanza podría convertirse en la primera minoría de la cámara alta, y la segunda minoría de la cámara baja. Esto les permitiría tener una incidencia aún mayor en la gestión de Axel Kicillof.

Pero, además, se trata del preludio de lo que va a ser la disputa electoral para las elecciones general del 26 de octubre. Esto no significa que lo que suceda en septiembre se repita un mes más tarde: las agendas y los intereses del electorado varía según el tipo de elección. Es por eso que en algunos despachos oficiales se atajan de lo que pueda llegar a ser el resultado de las provinciales: “Podemos ganar y después perder en octubre, o viceversa. Así que por el momento solo pretendemos desgastar”.