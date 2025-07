Guillermo Montenegro dijo que su candidatura no será testimonial: “Tomé la decisión de correr al kirchnerismo de la Provincia de Buenos Aires”

Guillermo Montenegro descartó la posibilidad de ser un candidato testimonial.

La conformación de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político que tiene entre sus protagonistas a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, y flamante candidato a senador bonaerense.

En comunicación con Radio Mitre, Montenegro rechazó la idea de ser candidato testimonial: “No estoy para ese tipo de cosas. Tengo claro que en este momento no podemos resignarnos a que el kirchnerismo siga marcando la provincia. Hace seis años que gobierno Mar del Plata, la ciudad más importante y con más peso de la provincia, que todos los argentinos la queremos, y gobernar no es fácil y mucho menos con (Axel) Kicillof”.

Además, el intendente bonaerense llamó a correr “al que apaga la luz, al que te deja una inflación galopante, al que trae los chorros y hace la vida de los vecinos cada vez peor”. Y pidió por consolidar lo hecho por el Presidente de la Nación, Javier Milei, “que tiene que ver que es trabajar mucho, con libertad, con orden y esfuerzo”.

Montenegro expresó que su decisión implica abandonar la comodidad del cargo para sumarse al nuevo espacio: “Me podría quedar mucho más cómodo mirando desde la intendencia de la ciudad más linda del mundo, pero tomé la decisión de correr al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, acompañado por un grupo de personas que pensamos exactamente lo mismo”.

“No voy a quedarme acá como intendente. Asumo el 11 de diciembre como senador provincial”, confirmó. Y consideró un acto de respeto a los votantes cumplir con el mandato para el que sea electo.

Críticas al kirchnerismo y a las prácticas políticas

Montenegro dedicó parte de su análisis al repasar el despliegue del peronismo bonaerense en la conformación de sus listas y criticó mecanismos como las candidaturas duplicadas. En este punto, señaló la existencia de un candidato marplatense que había firmado una lista de La Cámpora y otra del actual gobernador Kicillof.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón (Candela Teicheira).

“Es el mismo que fue funcionario de Kicillof y que había avalado que los cargos del municipio sean hereditarios. Es parte de lo que es el kirchnerismo. Después se quejan de formas y la verdad que esto es de fondo”, agregó.

En ese aspecto, justificó el acuerdo entre el PRO y LLA como una acción decisiva frente a la estructura del oficialismo: “Tomamos la decisión de juntarnos con LLA, sacar las mínimas diferencias de lado y tener en claro el objetivo primordial, que es hacer una alianza para acabar con el kirchnerismo en la provincia”.

Consultado sobre el debate por la identidad partidaria tras el acercamiento con LLA, sostuvo que la vigencia del PRO está garantizada por sus dirigentes y valores. “La demostración más clara que el PRO no desapareció, soy yo. No tiene que ver con los nombres porque yo no soy tan importante. Tiene que ver con las ideas, los valores y lo que se está haciendo y que nosotros compartimos”, afirmó.

Gestión en materia de seguridad en Mar del Plata

Por otro lado, Montenegro remarcó la gestión local en materia de seguridad y la batalla contra las mafias en el espacio público. “Arrancamos hace mucho tiempo y sin fuerza policial. Lo que hicimos fue crear una patrulla municipal, la dotamos de recursos, autoridad y armas no letales. Tomamos la decisión de proteger al vecino, que también tiene que ver con cosas como las usurpaciones, los fisuras que están en la calle, que te toman el espacio público y se meten a vivir en un cajero y toman una plaza”, describió.

Y aseguró que su gestión priorizó las preocupaciones de los vecinos y no las agendas partidarias: “Esto no tiene que ver con laburar para políticos o militantes, yo trabajo para la gente que se rompe el c... todos los días para salir a trabajar en paz”.

Finalmente, y ante las versiones que lo mencionan como posible Ministro de Justicia de la Nación, Montenegro descartó evaluar futuros cargos y reafirmó que su acción política no está atada a ningún puesto. “No estoy atado a un cargo, estoy comprometido con una forma de hacer política y sin verso. Siempre del lado de la gente y mi prioridad es esa, no me muevo por especulación o ambiciones personales. Mi prioridad está con terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.